Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Filmliebhaber

Ein Hauch von Hollywood in Korb: Am Samstag um 17 Uhr wird in der Alten Kelter die Ausstellung „Siegfried Groß – Filmplakate von 1964 bis 1991“ eröffnet. Der heute 81 Jahre alte Kleinheppacher hat über Jahrzehnte hinweg rund 200 Filmplakate entworfen: Von Star Wars bis James Bond, von Rocky bis zum Rosaroten Panther, vom Dschungelbuch bis Schneewitchen. 40 davon werden in der Ausstellung gezeigt.

Für Genießer

Weintour rund um Weinstadt: Bei der "Genussbustour - Wein rund um Weinstadt" kommen Weinlieberhaber am Samstag und Sonntag auf ihre Kosten. Los geht es an beiden Tagen um 14 Uhr am S-Bahnhof Weinstadt-Endersbach, das Ende ist für 19 Uhr angesetzt. Auf dem Programm stehen laut Veranstalter Besuche bei Jungwinzern ebenso wie bei Traditions-Weingütern. Weitere Informationen auf der Homepage der Remstal-Gartenschau.

Salzkuchen und Schweinehals: Am Sonntag findet beim MGV „Rütli“ Vordersteinenberg das alljährliche Salzkuchenfest statt, das schon auf eine jahrzehntelange Tradition zurückblicken kann. Gefeiert wird wie immer im Festanbau beim Sportplatz. Die ersten Salzkuchen gibt es ab 10 Uhr zum Frühschoppen, um die Mittagszeit werden Rote, Steaks und Schweinehals vom Grill serviert.

Rosenmarkt heißt jetzt Gässlesmarkt: Das Gässlesmarkt findet am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 17 Uhr im Bereich von Hetzelgasse, Kirchgasse und Neuer Straße statt – mit rund 50 Ständen beziehungsweise Geschäften, wobei die von den Schorndorfer Weibern angebotenen Rosenküchle Erinnerungen an den Rosenmarkt lebendig werden lassen.

Fürs Lachmuskel-Training

Comedy im Stettener Schlosspark: Beim SWR-1-Comedy-Festival im Schlosspark blasen namhafte Komiker am Sonntag von 19 Uhr an zum Angriff auf die Lachmuskeln. Mit Michael Mittermeier ist einer der erfolgreichsten deutschen Comedians zu Gast in Stetten. Begleitet wird er vom TV-Kabarettisten Florian Schröder, dem schwäbischen Duo Ernst Mantel und Heiner Reiff und dem Improvisationsmeister Sascha Korf – der vielen aus der Comedy-Sendung „Mord mit Ansage“ auf Sat.1 bekannt sein dürfte. Infos zum Ticketvorverkauf auf der Website des SWR.

Aus der Region

45. Rohrer Seefest: Das Rohrer Seefest ist das älteste nicht-kommerzielle Umsonst & Draußen Musikfestival Stuttgarts. Am Samstag und Sonntag spielen dort neun Bands aus den Sparten Rock und Metal. Das Besondere: Helfer und Musiker verzichten traditionell auf ihre Gage, um mit den Einnahmen eine soziale Einrichtung zu unterstützen - in diesem Jahr den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.. Infos zu Lineup, Zeiten, Anfahrt und mehr finden Sie auf der Homepage zur Veranstaltung.