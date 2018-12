Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Künstler und Mitmacher:

Adventlicher Hobbykünstlermarkt: In und um das Rathauses in Althütte wird eine breite Palette von Bildern, Holzarbeiten bis hin zu selbstgemachten Karten ausgestellt. In einer stimmungsvollen vorweihnachtlichen Atmosphäre präsentiert sich die Ausstellung am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Mehr Infos auf der Homepage der Gemeinde Althütte.

Modellbahn-Ausstellung: Die Modellbahngruppe Endersbach veranstaltet am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr in den Räumen der Missionsgemeinde Weinstadt-Endersbach ihre große Jahresausstellung. Es werden verschiedene Anlagen gezeigt und es gibt für Kinder eine Großbahn zum Selberfahren und eine Kinder-Spielbahn. Weitere Infos auf der Homepage des Vereins.

Advent im Park: Viel Adventsstimmung und Programm, ein echter Mitmach-Advent für Große und Kleine, das kündigen Uwe Lehar von der Stadtverwaltung und die beiden Naturparkführer Walter Hieber und Dr. Manfred Krautter, für Sonntag an. Start ist um 11 Uhr. Das genaue Programm ist auf der Homepage der Stadt Welzheim zu finden.

Für Zuhörer:

Stuttgarter Kammerorchester: Am Freitag um 20 Uhr tritt das Orchester in der Hermann-Schwab-Halle in Winnenden auf. Ein abwechslungsreiches Programm, mit Bezug auf das Sehnsuchtsland Italien, wird die Zuhörer auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen. Weiter Infos auf der Homepage der Stadt Winnenden.

OM: Die Band aus der Schweiz spielt am Freitag ab 20.30 Uhr in der Manufaktur Schorndorf. Die Improvisation ist ihr Instrument. Sie haben eine neue Spieltechnik entwickelt, mit der sie die Unmittelbarkeit dieses Instruments schärfen. Von 1972-1982 gehörte OM zu den großen Impro-Jazz-Rock-Bands Europas. Alles Weiter auf der Homepage der Manufaktur.

Tobias Haase: Der Liedmacher tritt in der Reihe „Kultur bei Katis“ in Winnenden am Samstag um 20 Uhr auf. Der stimmstarke Grenzgänger zwischen Chanson, Liedermaching und Pop hat mit „Wenn sie lacht“ bereits seine dritte Single aus dem Album „Weissmuster“ veröffentlicht. Mehr Infos auf der Homepage der Kulturkneipe.

Für Harte:

Eisschwimmen: Im Bädle in Erbstetten findet am Sonntag von 11 bis 15 Uhr bei freien Eintritt das Schwimmen statt. Ab 12 Uhr startet der Wettkampf mit Martin Tschepe und seinen Eisschwimmern. Außerdem gibt es einen Gutsle-/Apfelbrotverkauf und einen Christbaumverkauf. Das leibliche Wohl kommt mit Rote, Kartoffelsuppe, Chili con Carne, Waffeln, Glühwein und Punsch auch nicht zu kurz. Mehr Infos auf der Homepage des Freibads Erbstetten.

Für Zugfahrer: Adventsfahrten mit der Schwäbische Waldbahn: Der Nikolaus hat seine Mitfahrt im urgemütlichen Dampfzug am Sonntag zugesagt. Alle Kinder erwartet eine kleine Überraschung aus dem Sack des Nikolaus. Außerdem können die zahlreichen Weihnachtsmärkte entlang der Strecke besucht werden. Genaue Infos auf der Homepage der Waldbahn.

Für Weihnachtsmarkt-Bummler:

Infos zu den diesjährigen Weihnachtsmärkten im Rems-Murr-Kreis gibt es auf unserer interaktiven Karte.

Nur an diesem Wochenende:

Christkindlesmarkt mit Hüttenparty: Etwa 40 Stände und Holzbuden verbreiten im und um das Bürgerhaus Kernen in Rommelshausen weihnachtliches Flair. Es gibt Innen und Außen vieles zu entdecken. Geöffnet ist der Markt am Freitag von 17 bis 22 Uhr (nur im Außenbereich), am Samstag von 13 bis 18 Uhr (im Außenbereich bis 21 Uhr) und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Weitere Infos auf der Homepage der Gemeinde Kernen.

Adventsmarkt Beutelsbach: Auf dem Marktplatz in Weinstadt-Beutelsbach stehen Auftritte verschiedener Chöre und Gruppen auf dem Programm. An den zahlreichen Ständen werden Leckeres, Kreatives und Überraschendes angeboten. Der Adventsmarkt hat Freitag von 17 bis 21 Uhr und Samstag von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Weiteres auf der Homepage der Stadt Weinstadt.

Leutenbacher Weihnachtsmarkt: Im Spatzenhof in Leutenbach können Besucher am Samstag von 15 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr Weihnachtsdeko und Geschenke aus Leutenbacher Hand erwerben oder Glühmost, Feuerzangenbowle oder Honigmet genießen. Interessantes über den Weihnachtsmarkt auch auf unserer Homepage.

Weihnachtsmarkt Korb: Weihnachtlich geschmückte Stände und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm laden am Samstag von 15 bis 21 Uhr auf den Seeplatz und rund um die Alte Kelter in Korb ein.

Remshaldener Weihnachtsmarkt: Der diesjährige Weihnachtsmarkt findet am Sonntag ab 11 Uhr im und um das Remshaldener Rathaus auf dem Marktplatz statt. Er lädt ein, um gemütlich zu bummeln und zu verweilen, eine Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel zu nehmen. Weiteres auf der Homepage der Gemeinde Remshalden.

Urbacher Weihnachtsmarkt: Am Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr bietet sich in der Urbacher Mitte auf dem Marktplatz und rund um den Kreisverkehr die Gelegenheit in weihnachtliche Stimmung zu kommen, zu bummeln oder Geschenke zu kaufen. Weitere Infos auf der Homepage der Stadt Urbach.

Über einen längeren Zeitraum:

Waiblinger Weihnachtsmarkt: In Waiblingen findet der Weihnachtsmarkt bis zum 20. Dezember auf dem Marktplatz, inmitten von Fachwerkhäusern, statt. Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 12 bis 20.30 Uhr, mittwochs und samstags ab 10 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr geöffnet. Mehr Infos auf der Homepage der Stadt Waiblingen.

Rudersberger Adventswald: Im Ortskern von Rudersberg findet der Markt an allen Wochenenden im Advent jeweils freitags von 17.00-22.00 Uhr, samstags von 18.00-22.00 Uhr, sonntags von 11.00-20.00 Uhr statt. Alles Weitere auf der Homepage der Veranstaltung.

Schorndorfer Weihnachtswelt: In Schorndorf zaubert der Markt bis zum 19. Dezember adventliche Stimmung auf den Marktplatz. Die Weihnachtswelt ist täglich von 11 bis 20 Uhr und freitags und Samstag bis 21 Uhr geöffnet. Mehr auf der Homepage der Stadt Schondorf.

Fellbacher Weihnachtsmarkt: Rund ums Rathaus und den Marktplatz in Fellbach findet der Weihnachtsmarkt bis 19. Dezember in Fellbach statt. Geöffnet ist der Markt montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr, samstags von 10.30 bis 20 Uhr sonntags von 11 bis 20 Uhr statt. Auf der Homepage der Stadt Fellbach gibt es mehr Infos.

Aus der Region:

Seeweihnacht: Einer der außergewöhnlichsten Weihnachtsmärkte Baden-Württembergs präsentiert sich am Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr, am Breitenauer See. Über 80 festlich geschmückte Holzhäuschen mit liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten locken die Sinne. Alle weiteren Infos auf der Homepage der Veranstaltung.

Lange Einkaufsnacht mit Lichtzauber: Am Samstag findet in Schwäbisch Gmünd die Lange Einkaufsnacht bis 23 Uhr statt. Über 100 Fachgeschäfte öffnen an diesem Abend die Türen und laden zum Bummeln ein.