Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Mannholzer Festtage: Von Freitag bis Sonntag steht Alfdorf-Mannholz wieder ganz im Zeichen der Festtage. Am Freitag spielen ab 20 Uhr die Bands Gonzo’s Jam und Amplified, am Samstag geht’s ab 16 Uhr los, am Abend bietet das Trio Knedl & Kraut ein komödiantisches Musikspektakel. Am Sonntag startet das Fest um 11 Uhr mit Frühschoppen, um 14 Uhr findet das 23. Mannholzer Kuhfladenroulette, ab 20 Uhr tritt Xtreme Musicschow auf. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Veranstaltung.

Pfingstbauernmarkt: Der Bauernmarkt mit regionalen Spezialitäten findet am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr im überdachten Hof der Remstalkellerei in Weinstadt statt. Es gibt heimische Produkte und Weine, Mitmachaktionen und Kellerführungen. Weiteres auf der Homepage der Remstalkellerei.

Für Ausflügler:

Kulinarischer Weinweg: Die Stettener Weinberge locken, am Samstag ab 14 Uhr und Sonntag und Montag jeweils ab 11 Uhr, Genießer und Ausflügler an fünf Genusspunkte in die Weinberge. Zehn Wengerter und fünf Gastronomen aus Kernen bieten Köstlichkeiten und Weine an. Alle weiteren Infos auf der Homepage der der Veranstaltung.

Tobias Haase: Der Liedmacher spielt am Samstag ab 20 Uhr in der Reihe „Talaue rockt“ im VfL-Biergarten in Waiblingen. Mit seinen Liedern, geschrieben aus den Facetten des Lebens, will er den Zuhörer direkt am Herz packen. Weiteres auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Mühlenwandertag: Am Montag sind im Schwäbischen Wald zwölf Mühlen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Man kann die Mühlen besichtigen, es gibt Führungen mit Informationen über die Technik der Mahl-, Säge und Ölmühlen. Auderdem gibt es an allen Mühlen Bewirtung und die Mühlenläden laden zum Einkaufen ein. Weitere Infos unter aus der Homepage des Schwäbischen Waldes und des DGM Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Für Actionliebhaber:

Esel-Rennen: Auf dem Vereinsgelände des KTSV Hößlinswart findet am Sonntag das traditionelle Rennen statt. Los geht es zwischen 10 bis 12 Uhr mit dem Auftrieb der Esel, der Rennbeginn ist um 13 Uhr.

Aus der Region:

Flammende Sterne: Am Samstag und Sonntag treffen sich im Wertwiesenpark in Heilbronn die besten Pyrotechniker der Welt, um sich im feurigen Wettstreit zu messen. Neben den musiksynchronen Feuerwerken aus China und Griechenland gibt es ein Rahmenprogramm mit Livemusik, Feuerartisten, Familienprogramm, Illumination und sommerlichem Festivalflair. Auf der Homepage der Veranstaltung gibt es alle weiteren Infos.

Naturschutztag: Am Montag von 11 bis 17 Uhr gibt es in der Wilhelma in Stuttgart verschiedene Infostände, Mitmachaktionen und Vorträge zur Artenvielfalt. So erfahren die Wilhelma-Gäste unter anderem, warum eine Hundestaffel im Virunga-Nationalpark den Bestand der Berggorillas im Kongo schützt, wie man Schneeleoparden im Himalaya auf die Spur kommt und das Überleben der letzten 80 Sumatra-Nashörner in Indonesien sichert. Mehr Infos auf der Homepage der Wilhelma.