Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Genießer und Feschdleshocker:

Naturparkmarkt: Der Abschluss der diesjährigen Naturparkmarktsaison findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in Murrhardt auf dem Marktplatz statt. An diesem Tag werden noch einmal die Vielfalt der regional produzierten Lebensmittel und Handwerkskünsten aus dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald präsentiert. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Rundfahrten im Planwagen, Führungen im Carl-Schweizer-Museum, Infoständen uvm. Mehr dazu auf der Homepage der Stadt Murrhardt.

Schlachtfest: Ein Fest mit verschiedenen Köstlichkeiten wie Schlachtplatte oder Ripple mit Kraut veranstalten die Blumen- und Gartenfreunde in ihrem Schönbühler Vereinsheim am Sonntag ab 11 Uhr. Außerdem gibt es Fassbier, Schwaikheimer Weine, aber auch alkoholfreie Getränke, Kaffee und Kuchen. Mehr Infos auf der Homepage des Vereins.

Weinfest: Am Sonntag findet in Korb im Öko-Weingut Schmalzried das Fest von 12 bis 19 Uhr, im Rahmen der Gläsernen Produktion, statt. Es gibt köstliche Speisen, von 13 bis 16 Uhr Führungen durch den Weinberg, von 14 bis 17 Uhr Weinkellerführungen und Kinderprogramm. Weitere Infos auf der Homepage des Weinguts.

Aus der Region:

Wilhelma-Tag „Besondere Einblicke“: Vom Asiatischen Elefanten bis zum Zwergseidenäffchen und von der Azalee bis zum Zuckerrohr gibt es zahlreiche tierische und botanische Schützlinge, die in der Wilhelma in Stuttgart täglich versorgt werden wollen. Wie das funktioniert, zeigt der Zoologisch-Botanische Garten zum Wilhelma-Tag am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Weitere Infos auf der Homepage der Wilhelma.

Kürbisausstellung: Die Kürbisse sind dieses Jahr nach dem Thema „Fabelhafte Märchenwelt“ gestaltet. Die Ausstellung im Blühenden Barock ist bis 3. November täglich von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Auf der Homepage findet man alle Informationen, Aktionen und Sonderveranstaltungen.

174. Cannstatter Volksfest: Bis zum 13. Oktober findet das Volksfest, mit vielen Attraktionen, wieder auf dem Wasen in Stuttgart statt. Das Fest hat Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, Freitag von 12 bis 24 Uhr, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag 11 bis 23 Uhr geöffnet. Alle Informationen auf der Homepage des Volksfestes.