Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Live-Nacht in Waiblingen

Die Live-Nacht in Waiblingen geht am Samstag, den 26. Oktober, in die zehnte Runde. "Freuen können sollen sich die Nachtschwärmer auf Bands, die in den Locations bis weit nach Mitternacht für echte Partystimmung sorgen wollen", so die Veranstalter. Beginn ist um 21 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 9 Euro zzgl. Gebühr und müssen am Abend ab 19 Uhr beim Infostand "CBC" gegen ein gültiges Einlassband umgetauscht werden. Sie können an der Tourist-Info in Waiblingen oder online erworben werden. An der Abendkasse sind die Tickets für 12 Euro erhältlich.

Welche Band in welcher Location spielt,erfahren Sie auf der Website der Veranstaltung.

Backnanger Gänsemarkt

Am Sonntag findet von 13 bis 18 Uhr der traditionelle Backnanger Gänsemarkt statt. Mit "Trommeln, Pfeifen und Gegagger" marschieren die Gänse durch die Straßen – im Gedenken an die tapferen Backnanger Weiber und ihrem erfolgreichen Kampf für die Gänsehaltung. Etwa 100 Geschäfte haben an diesem Tag geöffnet. Infos zu den Ausstellern, dem Bühnenprogramm, Anreise- und Parkmöglichkeiten sowie dem historischen Hintergrund der Veranstaltung gibt es auf der Website des Stadtmarketings.