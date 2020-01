Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Elf Weingüter und vier Gastronomen verwöhnen am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr an vier Genusspunkten rund um die Y-Burg in Kernen-Stetten. Guggenmusik sorgt entlang des Weges für Stimmung. Weiteres auf der Homepage der Gemeinde Kernen.

Für Partygänger

Aprés-Ski-Party mit Lorenz Büffel

Am Samstag findet die große Party in der Kelter in Schorndorf-Buhlbronn ab 19 Uhr statt. Der Ballermann-Star Lorenz Büffel („Johnny Däpp“) sorgt für die musikalische Stimmung.

Für Narren

Großer Narrensprung in Murrhardt

Der Umzug ist der Höhepunkt des Landesnarrentreffens in Murrhardt. Die über 5 000 Teilnehmer starten mit dem Umzug um 13.11 Uhr durch die Innenstadt. Alle genauen Infos, auch zum Landesnarrentreffen am Samstag, findet man auf der der Homepage der Narrenzunft Murrhardt.