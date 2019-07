Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Meilensteine der Rockmusik: Das Konzerterlebnis im Steinbruch Bayer in Kernen-Stetten findet am Samstag und Sonntag jeweils um 19 Uhr statt. Das Daimler Sinfonieorchester Stuttgart & Siggi Schwarz mit Band haben Rockklassiker der 70er und 80er Jahre, wie Bohemian Rhapsody, Jump, Stairway to Heaven, Hotel California, Eye of the Tiger, Africa, Final Countdown und viele mehr auf dem Programm. Weiteres auf der Homepage der Firma E. Bayer Baustoffwerke.

Remstal singt: Am Sonntag ab 15 Uhr ist das große "Das Remstal singt-Event". Das heißt, dass in 15 Gartenschau-Kommunen, unter Leitung von verschiedenen Chorleitern, gesungen wird. Alle, die Lust am Singen haben, können dabei sein. Am Ende, kurz vor 17 Uhr, wird bekannt gegeben, welches Lied von allen gemeinsam gesungen wird. Wo was statt findet steht auf der Homepage der Remstal Gartenschau.

Für Feschdles-Hocker:

Most- und Rettichfest: Der TV Bittenfeld veranstaltet am Freitag ab 17.30 Uhr, Samstag ab 10 Uhr und Sonntag ab 10.30 Uhr das Fest. Am Freitag ab 18 Uhr gibt es ein Ortschaftsfußballturnier und ab 19.30 Uhr Live-Musik mit „Rock'n'Roldies“ und ab 22.30 Uhr heizt ein DJ ordentlich ein. Am Samstag wird dann um den HVW-Großfeldpokal gespielt und ab 19.30 lassen es die „Wilden 4“ krachen. Der Sonntagmorgen beginnt mit Handball. Mehr dazu auf der Homepage des Vereins.

Brunnenfest: Von Samstag ab 12 Uhr bis Montag gibt es in Winterbach stimmungsvolle Musik mit Genuss und vielen Aktionen. Am Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 15 Uhr zeigen außerdem verschiedene Straßenkünstler beim Straßenkunstfestival ihr Können. Es gibt Gitarrenmusik, Zaubershow, Jonglage oder Straßenkreidemalkunst. Am Samstag spielt ab 19:30 Uhr das Königlich Württembergische Hofbräu Regiment. Weiteres auf der Homepage von Winterbach.

Jahresfest der Paulinenpflege: Das Fest für die ganze Familie findet am Sonntag ab 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem BBW-Gelände in Winnenden statt. Es gibt ein buntes Programm für Groß und Klein mit Mitmach-Angeboten, Führungen und Kletterwand uvm. Weiteres auf der Homepage der Paulinenpflege.

Für Lokalpatrioten:

Heimattage: Vom Freitag bis Sonntag findet das Heimattage-Wochenende „Miteinander.bewegt“ rund um die Themen Sport und Gesundheit in Winnenden statt. Das Wunnebad Winnenden beteiligt sich mit einem Open-Air-Kino am Freitag gegen 21.30 Uhr und der „Rock & Pop-Night“ am Samstag ab 19 Uhr. Am Samstag gibt es zudem ein Profivolleyballturnier. Weiteres auf der Homepage des Wunnebades oder auf der Homepage der Heimattage.

Für Musikfans:

rapSTOCK HipHop-Jam: Das Jugendhaus Fellbach veranstaltet am Freitag ab 20 Uhr eine HipHop-Jam mit Newcomern aus der Region. Es treten MC Luxusliner, Raw Mc’s, Sarde und Pad Back auf. Mehr auf der Homepage des Jugendhauses.

Dani Suara: Am Samstag sorgt der Sänger in der Reihe „Talaue rockt“ ab 20 Uhr im Talaue-Biergarten in Waiblingen für Stimmung. Der Gewinner des landesweiten „Sing your City Song“-Wettbewerbs spielt Rock, Soul und Pop, mal auf Deutsch, mal auf Englisch, Coverversionen und eigene Lieder.

Für Bootsbauer:

Papp-Boot-Regatta: Am Sonntag startet die vierte Regatta beim Freibad in Remshalden-Geradstetten. Ab 11 Uhr starten die Boote in die Fluten der Rems. Ziel ist es, möglichst trocken und schnell ins Ziel zu gelangen. Moderator Lukas Illg vom CVJM Grunbach wird das Spektakel begleiten und die einzelnen Boote und ihre Teams den Zuschauern vorstellen. Alles Weitere gibt es auf der Homepage der Gemeinde Remshalden.

Für Motorradfreunde:

40. Internationales Motorradtreffen: Die Alte Kelter in Schorndorf-Buhlbronn ist Schauplatz des Treffens. Am Freitag gibt es Live-Musik mit Minute Made und am Sonntag ab 13 Uhr wird eine geführte Motorradausfahrt angeboten, ab 17 Uhr gibt es eine Trailvorführung, Live-Musik mit der JB Band und um ca. 22 Uhr ein Feuerwerk. Weiteres auf der Homepage des MC Buhlbronns.

Für Sportfreunde:

Welzheimer Triathlon: Am Samstag findet der Wettkampf ab 13 Uhr statt. Es gilt 0,6 km Schwimmen, 21 km Radfahren und 5 km Laufen. Gestartet wird am Aichstrutsee bei Welzheim mit dem Schwimmen. Genaue Infos auf der Homepage des TSF Welzheim.

Aus der Region:

Musikfeuerwerk: Im Blühenden Barock in Ludwigsburg findet am Samstag ab 18 Uhr das musikalische Rahmenprogramm mit bunten Lichtern und festlicher Stimmung statt. Der Höhepunkt wird gegen 22.30 Uhr mit einem Musikfeierwerk vor der Südfassade des Residenzschlosses erwartet. Mehr Infos auf der Homepage des Blühenden Barocks.