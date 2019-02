Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für die ganze Familie:

Circus on Ice: 28 Künstler mit über 100 verschiedenen Kostümen zeigen Akrobatik und Artistik auf Schlittschuhen und verzaubern das Publikum mit Eleganz und Anmut. Die Show findet am Samstag um 15 und um 19 Uhr im Bürgerzentrum in Waiblingen statt. Mehr dazu auf der Homepage des Bürgerzentrums.

Für Gesellige und Ausgeher:

Weintreff „Die Besten aus dem Remstal“: In der alten Kelter in Fellbach präsentieren sich mehr als 50 Weingüter und Genossenschaften aus dem Anbaugebiet Remstal-Stuttgart mit über 300 Weinen. Außerdem gibt es Weinproben mit Sternekoch und Weinexperte Otto Geisel aus München. Geöffnet ist der Treff am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Weitere Infos dazu auf der Homepage der Remstalroute.

Prunksitzung: Die Sitzung der Carnevalsfreunde Württemberg e.V. findet am Samstag ab 19.37 Uhr in der Rudersberger Gemeindehalle statt. Den Abend begleiten Wommy Wonder, Ray Martin, Guggenmusiker und Garde-Mariechen. Auch einen Show-Tanz wird es geben. Mehr Informationen auf der Homepage der Carnevalsfreunde.

Schlacht- und Krautfest: Der Männergesangverein Geradstetten lädt am Samstag ab 16 Uhr in die Wilhelm-Enßle-Halle und am Sonntag ab 11 Uhr ins Sängerheim in Remshalden-Geradstetten zum Fest ein. Weiteres auf der Homepage der Gemeinde Remshalden.

Lichtmessball: In der Lehenbachhalle in Winterbach wird unter dem diesjährigen Motto „Monte Carlo Night“ ab 19 Uhr getanzt, gefeiert und flaniert. Der Bund der Selbstständigen lädt zu der Traditionsveranstaltung ein. Weitere Infos auf der Homepage des BDS.

Open-Air-Winterfest: Unter dem Motto "Winterglühen auf dem Kirchplatz" veranstalten die Korber Freien Bürger ihr diesjähriges Winterfest am Sonntag ab 16 Uhr in Korb-Steinreinach. Es gibt herzhaftes Raclette–To-Go, süßen Waffeln und heißem Glühwein. Für musikalische Unterhaltung während des Events sorgt der Handharmonika Club Korb.

Kabarett mit Eva Eiselt: Das Kölner Energiebündel ist am Freitag ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Kernen mit ihrem Programm „Vielleicht wird alles vielleichter“ zu sehen. Ein Mix aus Mix aus Kabarett, Theater, Parodie und einer Prise positiven Wahnsinns. Weiteres auf der Homepage der Gemeinde Kernen.

Für Musiker:

Jensen & Daubenspeck: Am Samstag um 20 Uhr stellt das Emsdettener Duo Songs aus seinem aktuellen Album „Global Game“ bei Kati’s in Winnenden vor. Auf dem Programm stehen poetische Texte in der Tradition eines Leonard Cohen, Donovan oder Bob Dylan, serviert mit filigran-virtuosen akustischen Gitarrenklängen. Mehr auf der Homepage vom Kati’s.

Konzerttage Winnenden: Das Eröffnungskonzert beginnt am Sonntag um 19 Uhr in der Hermann-Schwab-Halle in Winnenden mit dem Landesblasorchester Baden-Württemberg und der Sandkünstlerin Colette Dedyn. Das Orchester genießt europaweit großes Ansehen. Weitere Infos auf der Homepage der Konzerttage.

Aus der Region:

Großes Mittelalter Spektakel: Am Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr findet in Bietigheim-Buch das große Spektakel mit Gaukler, Händler, kämpfende Ritter, Tavernen, Brätereyen, Aktionen der besonderen Art und mittelalterliche Musik statt. Mehr auf der Homepage der Aktive Unternehmer.