Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Metaller:

Winnenden goes Metal-Festival: Das erste Heavy-Metal-Festival in Winndenden findet am Samstag, ab 15 Uhr in der Hermann Schwab Halle statt. Es spielen Bands wie Battle Beast, Winterstorm, Spitefuel u.a.. Weitere Informationen gibt es hier oder auf der Homepage des Veranstalters.

Für Aktive und Sportler:

Hundebadetage Korb: In Korb heißt es am Samstag von 10-22 Uhr und Sonntag von 11-18 Uhr tierisches Vergnügen für alle Hunde und Herrchen im Freibad in Korb. Auf dem Programm stehen Vorführungen der Rettungshundestaffel, Beantwortung von Fragen durch einen Hundetrainer und einer Hundepsychologin und nach Herzenslust planschen. Alle Infos auf der Homepage des Korber Freibads.

Hundebadetag Stetten: Auch in Kernen-Stetten kann am Samstag von 11-15 Uhr im Stettener Bädle das kühle Nass genossen werden. Herrchen können ihre Vierbeiner auch zum Zuschauen und Kuchenessen begleiten. Alles Weitere auf der Homepage des Stettener Bädles.

Darts Bundesliga Heimspieltag: Am Samstag feiert der DC Wolfsölden im Schützenhaus Affalterbach den Auftakt der Steelart Bundesliga Süd. Es gibt spannende Dart Begegnungen, jede Menge Spaß und einen ganzen Ochs vom Spieß.

Hohberg-Bikemarathon: Am Sonntag starten an der Hohberg-Sporthalle in Plüderhausen, um 10.30 Uhr, Mountainbiker über 22, 44 und 66 Kilometer. Die Strecke verläuft um und über den Hohbergkopf. Alles Weitere auf der Homepage des Skiclubs Plüderhausen.

Einkaufen wie in Las Vegas: Am Freitag ab 18 Uhr findet in Weinstadt-Endersbach eine Lange Einkaufsnacht unter dem Motto „Las Vegas“ statt. Es gibt original Las Vegas Spieltische und Live-Musik uvm.

Für Weinschlotzer und Feschdles-Hocker:

SWR1 Pfännle: SWR1 Moderatorien Petra Klein serviert, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz in Schorndorf, regionale Spezialitäten mit vielen praktischen Tipps für zu Hause. Gastronomen und Spitzenköche lüften die Topfdeckel und zeigen, was sich aus einheimischen Zutaten zaubern lässt. Für Stimmung sorgen die SWR1 Band, Heinrich del Core, Acoustic Fun Orchestra, MC Luxusliner und Die lebende Musikbox. Alle Infos über die teilnehmenden Gastronomen und die Speisekarte auf der Homepage des SWR1.

Kelterfest Strümpfelbach: Schon seit 1972 wird in der Kelter in Weinstadt-Strümpfelbach das Kelterfest gefeiert. Am Freitag beginnt das Fest ab 16 Uhr, Samstag ab 11 Uhr und Sonntag ab 10 Uhr. Es gibt neben ausgezeichneten Weinen auch reichhaltiges schwäbisches Essen. Zur musikalischen Unterhaltung wird Blasmusik von verschiedenen Gastkapellen gespielt. Am Abend spielt der Musikverein „Frisch Auf“ und lädt zur stimmungsvollen Party ein. Alle Infos auf der Homepage des Festes.

Feuerwehrfest: Am Samstag, ab 15 Uhr lädt die Feuerwehr Waiblingen – Abteilung Neustadt in ihren neuen Bau zur Tanz- und Partymusik ein. Am Sonntag startet der Festbetrieb ab 10.30 Uhr.. Es gibt ein bunt gemischtes Repertoire zum Zuhören und Mitttanzen. Außerdem werden verschiedene Schauübungen gezeigt.

Für Sternengucker:

Sternwarte Welzheim: Am Samstag um 17 Uhr findet in der Sternwarte ein Tag der offenen Tür statt. Die Führung findet bei jedem Wetter statt. Allgemeine Infos auf der Homepage der Welzheimer Sternwarte.

Aus der Region:

adidas Rockstars: Die besten Boulderer der Welt treffen sich am Freitag und Samstag in der Porsche-Arena um sich gegenseitig zu messen. Unter dem Motto „Sport meets Musik“ bietet das Event die perfekte Unterhaltung für Kletterfans und Musikliebhaber. Alle Infos zum Programm auf der Homepage des Veranstalters.

Kürbis-Boot-Regatta: Im Blühenden Barock in Ludwigsburg findet am Samstag und Sonntag, ab 13 Uhr die Deutsche Meisterschaft im Kürbis-Boot fahren statt. Mutige Kürbiskanuten stürzen sich mit ihrem Kürbisboot in den See im Südgarten. Alle Infos auf der Homepage der Kürbisausstellung.

Welt-Nashorn-Tag: Am Internationalen Tag des Nashorns am Samstag können Besucher in der Wilhelma erfahren, was für den Erhalt von Nashörner getan werden kann. Fast alle der fünf Arten zählen inzwischen zu den am stärksten bedrohten Säugetieren. In Sichtweite der beiden Panzernashörner Sani und Bruno erklären die Wilhelmapädagogen von 11 bis 16 Uhr viel Wissenswertes zu den afrikanischen und asiatischen Vertreter dieser spannenden Tierfamilie.