Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Glasperlenspiel im Schlosspark Stetten

Im Schlosspark in Stetten tritt am Freitagabend um 19 Uhr das Singer-Songwirter-Duo "Glasperlenspiel" auf. Einlass ist um 18 Uhr. Eine Eintrittskarte kostet 30 Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde Kernen.

Tag des Schwäbischen Waldes

Am Sonntag öffnen verschiedene Museen ihre Türen und rund 50 Veranstaltungen laden ein, die Vielfalt der handwerklichen und geschichtlichen Hintergründe im Schwäbischen Wald zu entdecken und zu erleben. Auf dem Programm stehen spannende Themenwanderungen und naturpädagogische Angebote für Groß und Klein. Den Flyer zur Veranstaltung kann man auf der Homepage des Schwäbischen Waldes herunterladen.

Tag des Handwerks

Auf dem Gelände der Holzwerkstatt Kiesewalter in Urbach präsentiert sich, am Samstag von 11 bis 17 Uhr, das Handwerk in seiner ganzen Vielfalt. Verschiedene Gewerke stellen ihren Beruf und seine Möglichkeiten vor. Es gibt ein vielseitiges Programm mit Mitmachangeboten, Gewinnspiel und großem Kinderprogramm. Die Verbrennungstechnik-Firma Dungs öffnet am Samstag sowie am Sonntag ihre Tore von jeweils 10 bis 17 Uhr. Auch Coca-Cola macht am Samstag mit. Weitere Informationen auf der Homepage der Gemeinde Urbach.

Tag der Polizei

Eine Art von Sicherheits-, Präventions- und Informationsmesse veranstaltet das Polizeipräsidium Aalen am Sonntag ab 13 Uhr im und rund um das Bürgerhaus in Kernen-Rommelshausen. Es wird unter anderem eine Verlosung eines Freifluges mit dem Polizeihubschrauber, ein Konzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg und Vorträge zu den Themen „Sicherer Schulweg“ und „Sicher im Alter“ geben. Weitere Infos der Homepage der Gartenschau.

Gees-Musiker Oktoberfest

Die Saisoneröffnung für Dirndl und Leserhosen findet am Samstag ab 18 Uhr rund um das Gees-Heim in Leutenbach-Nellmersbach statt. Das Fass wird um 20 Uhr von Bürgermeister Kiesl angestochen. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Gees-Musiker. Am Sonntag ist um 10 Uhr ein ökumenischer Zeltgottesdienst. Der Musikverein Leutenbach spielt zünftige Festlesmusik zum anschließenden Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. DJ Zucker legt an beiden Tagen fetzige Partymusik auf. Weitere Infos auf der Homepage der Gees-Musiker.

Gracefire

Den Abschluss der diesjährigen „Talaue rockt“-Reihe spielt die vierköpfige Alternative-Rockband am Samstag ab 20 Uhr im VfL Biergarten in Waiblingen. Auf dem Programm stehen eine Mischung aus bekannten Rocksongs und Eigenkompositionen. Mit im Gepäck hat die Band ihre brandneue Single: „Always the same“, ein atmosphärischer Rocksong. Mehr dazu auf Facebook.

Internationale Freundschaftsregatta

Am Samstag und Sonntag treffen sich jeweils von 9 bis 17 Uhr Schiffsmodell-Interessierte und -Kapitäne am Waldsee in Murrhardt-Fornsbach. Neben den Rennen gibt es auch ein Schaulaufen mit vorbildgetreuen Schiffsmodellen wie Yachten, Segelschiffe, U-Boote, graue Flotte, Arbeitsschiffe, Rettungsboote, Dampfschiffe, Vorführung von Funktionsmodellen, usw. Mehr dazu auf der Homepage der Stadt Murrhardt.

Kürbisausstellung

Die Kürbisse im Blühenden Barock in Ludwigsburg sind dieses Jahr nach dem Thema „Fabelhafte Märchenwelt“ gestaltet. Die Ausstellung ist bis 3. November täglich von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Auf der Homepage findet man alle Informationen, Aktionen und Sonderveranstaltungen.