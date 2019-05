Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Weitere Veranstaltungen am zweiten Gartenschau-Wochenende finden Sie auf remstal.de. Mehr Informationen zur Remstal-Gartenschau gibt es unter www.zvw.de/gartenschau. Unsere Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten und Events finden Sie hier.

Für Partylöwen:

Frühlingsgefühleparty: Ab 20 Uhr heißt es am Samstag in der Alten Kelter in Winnenden wieder tanzen bis der Arzt kommt. Ab 21 Uhr spielt die Band The NightLIVEBand und im Anschluss legt DJ Major Hazer auf. Mehr Infos gibt es auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Party Night: In der Birkmannsweiler Halle in Winnenden-Birkmannsweiler wird ab 20 Uhr mit der Rock’n Roll & Beat Cover Band Grooveteeth gefeiert. Sie spielen Beats und Rock der frühen Jahre. Weitere Infos auf der Homepage des Gesangverein Frohsinn & Sing4Fun.

Für Sportler:

Welzheimer Limesläufe: Am Samstag starten die Läufe in Welzheim ab 14 Uhr. Start und Ziel ist am Kirchplatz. Es gibt einen Bambinilauf, einen Kinder- und Jugendlauf, Staffelläufe, einen Waldlauf über 21,1 km, einen Volkslauf über 10 km, einen Einsteiger- und Firmenlauf und einen Nordic-Walking-Lauf. Genaue Informationen stehen auf der Homepage des TSF Welzheim 1863 e.V.

Waiblinger Stadtlauf: In Waiblingen gibt es einen 10 km-Hauptlauf, einen 6 km-Lauf, einen 6 km Walking/Nordic Walking-Lauf, Kinder- und Jugendläufe und ein buntes Rahmenprogramm. Start ist ab 11.30 Uhr am Rathaus in Waiblingen. Alle weiteren Infos auf der Homepage des Waiblinger Stadtlaufes.

Für Interessierte:

Leistungsschau Remshalden: In der Stegwiesenhalle in Remshalden findet die Schau am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Die Themen sind Haus & Energie, Sport & Gesundheit, Marktplatz der Region, Mobilität und Freizeit & Reise. Außerdem gibt es ein Vortrags- und Aktionsprogramm. Mehr dazu auf der Homepage der Leistungsschau.

Für Musiker:

Philipp Groppers Philm: In der Manufaktur in Schorndorf tritt, am Samstag ab 20.30 Uhr, das Berliner Quartett mit zeitgenössischem Jazz live auf. Keine Ironie, keine Zitate, keine intellektuelle Theatralik, nur Ton und Technik. Mehr dazu auf der Homepage der Manufaktur.

RasgaRasga: Die sechs Freunde der Band zeigen am Freitag ab 20 Uhr im Schwanensaal in Waiblingen ihren Balkan, Worldbeat und Pop. Mit internationalen Texten, kräftigen Stimmen und bis zu 16 Instrumenten laden sie zum mit Feiern ein. Weiteres auf der Homepage des Kulturhauses.