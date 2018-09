Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Gesellige:

Internationales Fest der Begegnung: In Waiblingen auf dem Marktplatz gibt es am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ein vielfältiges Kulturprogramm. Außerdem bieten Kulturvereine und Organisationen des Integrationsrats internationale Spezialitäten und Getränke an. Weitere Infos auf der Homepage der Stadt Waiblingen.

Internationales Fest: Am Sonntag findet auch in Winterbach bei der Lehenbachhalle und auf dem Schulhof ein Internationales Fest statt.

Paulinenhoffest: Um 10.15 Uhr startet der Tag der offenen Tür mit einem Erntedank-Gottesdienst. Ab 11.30 Uhr beginnt das Treiben auf und rund um den Paulinenhof in Winnenden-Hertmannsweiler. Im Rahmen der „Gläsernen Produktion“ können Besucher einen Einblick in die landwirtschaftliche Produktion bekommen. Im Festzelt sorgen die „Elefantis“ und andere Bands für musikalische Unterhaltung. Außerdem gibt eine Hüpfburg, Spielstraße und Kistenstapeln und vieles mehr für Kinder. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Homepage der Paulinenpflege.

Weinfest: Der SV Hintersteinenberg veranstaltet am Samstag ab 16 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr ein Weinfest im Anbau der Vordersteinenberger Vereine. Am Samstag beginnt das Fest mit dem AH-Turnier. Abends legt DJ Cobra Sounds und Beats auf. Außerdem gibt es Wein vom Fass, Barbetrieb und eine traditionelle Schlachtplatte und Ripple. Sonntags spielt um 15 Uhr die Erste Mannschaft im Derby gegen den FC Alfdorf. Das Veranstaltungsplakat gibt es auf der Homepage des Vereins.

Country Night: Der Country Club Buffalos Kernen feiert am Samstag ab 20 Uhr seine bekannte Country Night in der Alten Sporthalle in Kernen-Rommelshausen. In diesem Jahr mit der die Band "Charly and the Outlaws". Die Band spielt ein Mix aus klassischem und modernem Country mit Southern-Rock. In den Spielpausen werden die Gäste mit Tanzeinlagen unterhalten. Auch der Saloon lädt mit seinem besonderen Flair und verschiedenen amerikanischen Whisky-Sorten zum Verweilen ein. Am Sonntag ab 11 Uhr findet noch ein Frühshoppen statt. Alle Infos auf der Homepage des Vereins.

Für Aktive:

Burgberg-Stäffeleslauf: Am Samstag findet von 13 bis 15 Uhr der Sponsorenlauf der Lebenshilfe in Backnang am Stiftshof statt. Bei der Sportveranstaltung gibt es kein Gegeneinander, sondern nur ein Miteinander und Füreinander. Mitmachen können alle: Jung und Alt, Menschen mit und ohne Behinderung, Spitzensportler und Hobbyläufer. Der Erlös der Veranstaltung kommt Menschen mit Behinderungen zugute. Alle Infos auf der Homepage der Lebenshilfe.

Für Musiker:

Kultur bei Katis: Mit dem Deutsch-Doppel Nadine Fingerhut und Frank Wesemann startet die Reihe „Kultur bei Katis“ in Winnenden in die Saison. Die Liedmacherin und der Rockpoet werden von Multinstrumentalisten Eric Regul begleitet. Reservierungen unter: Tel. 07195/943350.

Pablo Sáinz Villegas: Am Samstag tritt der Musiker mit der spanischen Gitarre um 20 Uhr im Ghibellinensaal im Bürgerzentrum in Waiblingen auf. In seinem Programm werden Werke von Heitor Villa-Lobos, Luiz Bonfá, Pedro Elías Gutiérrez, Leonard Bernstein und anderen zu hören sein. Alles Weitere auf der Homepage des Bürgerzentrum Waiblingens.

Aus der Region:

Großer Volksfestumzug: Um 11 Uhr startet der Umzug, mit mehr als 100 Trachtengruppen, am Königsplatz in Cannstatt und läuft durch die historischen Gassen auf den Cannstatter Wasen. Alle Infos zu den teilnehmenden Gruppen auf der Homepage des Veranstalters.

Cannstatter Volksfest: Von Freitag bis zum 14. Oktober locken zahlreiche Attraktionen auf den Cannstatter Wasen und das Landwirtschaftliche Hauptfest. Es heißt wieder 17 Tage lang lachen, singen und feiern. Alle weiteren Infos, wie Öffnungszeiten auf der Homepage des Veranstalters.

Illumina - Poesie der Lichter: Der Regisseur Wolfram Lenssen entwirft im Schlosspark in Essingen eine Traumwelt aus Licht und Schatten, Poesie und Musik. Die Besucher können an den einzelnen Spielorten verweilen, sprechenden Bäumen lauschen, sich von unergründlichen Waldgeistern in eine Traumwelt entführen lassen und durch den nächtlichen Park flanieren. Es gibt zahlreiche Essens- und Getränkestände. Weiteres auf der Facebook Seite der Veranstaltung.

Wilhelma-Tag: Am Sonntag sind die Besucher von 9 bis 17 Uhr eingeladen, einen Blick hinter diese traditionsreichen Kulissen zu werfen. Bereits zum 25. Mal öffnet der Zoologisch-Botanische Garten seine Betriebstore und zeigt, welche Aufgaben rund um Flora und Fauna täglich zu meistern sind. Bei fast 1200 Tierarten und mehr als 8000 Pflanzenarten und -sorten gibt es viele Mäuler zu stopfen und zahlreiche Wurzeln zu gießen. Was genau zum Beruf eines Tierpflegers und Gärtners dazugehört, erfahren die Besucher bei den Auszubildenden der Wilhelma aus erster Hand. Den gesamten Programm überblick gibt es auf der Homepage der Wilhelma.

Weltgrößte Kürbisausstellung: Bis zum 4. November werden im Blühenden Barock in Ludwigsbug verschiedene Kürbisse und Skulpturen ausgestellt. Das Thema in diesem Jahr ist „Kürbis Wald“. Die Ausstellung ist von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Infos z.B. zu Sonderveranstaltungen zum Zuschauen und Mitmachen auf der Homepage des Veranstalters.