Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

VOS Weinstadt: Am Sonntag findet von 12 bis 17 Uhr in Weinstadt ein verkaufsoffener Sonntag mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm und Aktionen statt. Außerdem gibt es verschiedene Verpflegungsstände.

Für Sportbegeisterte:

Reitsport-Turnier: Von Freitag bis Sonntag finden in der Anlage des Reitvereins in Waiblingen verschiedene Turniere statt. Amateur-, Nachwuchs- oder professionelle Reiter zeigen ihr Geschick im Springparcours als auch im Dressurviereck. Turnierbeginn ist am Samstag und Sonntag jeweils um 8 Uhr. Nähere Informationen auf der Homepage des Vereins.

30. Schwäbische Hügeltour: Am Sonntag ab 6.30 Uhr werden vom Skiclub Plüderhausen wieder verschiedene Strecken mit 45, 90, 135 und 192 km angeboten. Start und Ziel ist in der Hohberg-Sporthalle in Plüderhausen. Für Bewirtung ist gesorgt. Alle weiteren Infos zur den Strecken gibt es auf der Homepage des Skiclubs.

Benefizlauf: Am Samstag findet zum 24. Mal ein Benefizlauf zugunsten der Stiftung Menschen für Menschen, Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe statt. Start ist um 15 Uhr beim Vereinsheim des Skiclubs, nahe dem Schützenhaus in Plüderhausen. Sponsoren bezahlen pro gelaufenen Kilometer.

Für Feschdleshocker:

Floriansfest: Das Festwochenende beginnt am Samstag um 15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Schorndorf. Der offizielle Fassanstich mit musikalischer Umrahmung durch den Spielmannszug findet um 18 Uhr statt. Um 20 Uhr startet der Barbetrieb mit DJ Alex van de Möck. Am Sonntag beginnt das Fest um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, für die Kinder werden Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto, ein XXL-Sandkasten und Kinderschminken angeboten. Mehr dazu auf der Homepage der Feuerwehr.

Blütenfest: Am Waldeck oberhalb von Remshalden-Rohrbronn lädt der Obst- und Gartenbauverein Remshalden, am Sonntag ab 11 Uhr, ein. Es gibt eine Motorgeräteausstellung der Firma Frank und um 15 Uhr einen Blütenrundgang. Außerdem gibt es Gegrilltes, vegetarisch-mediterrane Brote und Kuchen oder Torten.

Blütenfest: Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr findet das Frühlingsfest an der Kelter zwischen Weinstadt-Endersbach und Strümpfelbach statt. Es gibt Grillsteaks, Wurst vom Grill, leckerer Kuchen und Getränke.

Für Musiker:

Brozzo: Heute ab 20.30 Uhr spielt die Band ihren Rettich-Rock auf dem Gelände des OGV Vereinsheim in Schwaikheim. Sie zeigen kernige Texte und knackigen Rock auf schwäbisch. Mehr Infos auf der Homepage der Band.

Für Bähnlesfahrer:

Schwäbischen Waldbahn: Leider gibt es in Sachen Dampflokfahrt auf der Waldbahnstrecke auch für diesen Sonntag keine guten Neuigkeiten: Die Reparatur der „alten Dame“ zieht sich weiter hin, sodass die Waggons der Schwäbischen Waldbahn, am Sonntag, mit der historischen Diesellok gezogen werden. An der Strecke können unterschiedliche Ausflüge gemacht werden. Wann die Dampflok 64 419 wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar. Weitere Infos z.B. zu Fahrzeiten auf der Homepage der Bahn.

Aus der Region:

Bärlauchfest: Im Innenhof des Lorcher Kloster findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr das Fest statt. Es gibt einen Kräuter-, Garten- und Kunstmarkt in der Klosteranlage mit mehr als vierzig Ständen rund um das Thema Bärlauch, Kräuter, Blumen und Garten“. Darüber hinaus gibt es jede Menge kulinarische Highlights. Mehr dazu auf der Homepage der Veranstaltung.

Frühlingsfest: Auf dem Wasen in Stuttgart findet das größte Frühlingsfest in Europa bis zum 12. Mai statt. Rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute sorgen für Unterhaltung. Außerdem gibt es verschiedene Events wie ein Musikfeuerwerk uvm. Genaue Informationen und Öffnungszeiten gibt es auf der Homepage des Festes.