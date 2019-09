Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Festles-Hocker:

Strümpfelbacher Kelterfest: In der Kelter in Weinstadt-Strümpfelbach wird das traditionelle Fest, mit Weinen der Remstalkellerei und schwäbischen Essens-Angebot, gefeiert. Am Abend verwandelt sich die Kelter in eine Party mit dem Musikverein „Frisch auf“. Festbeginn ist am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Alles genauen Infos auf der Homepage der Veranstaltung.

Weinfest des Sportvereins: Zum 30. Mal lädt der SV Hintersteinenberg in seinen Festanbau zwischen Vorder- und Hintersteinenberg ein. Los geht es am Samstag ab 15.30 Uhr mit dem AH-Turnier. Fußballmannschaften aus dem nahen Umkreis treten gegeneinander an und kämpfen um den Pokal. Nach dem sportlichen Nachmittag folgt ein musikalischer Abend mit DJ Alex im Festanbau. Am Sonntag geht’s weiter mit dem Frühschoppen. Damit der Sport nicht zu kurz kommt, ist auch der Sonntag wieder mit Fußballspielen gefüllt. Weitere Infos auf der Homepage des Vereins.

Weinfest der Weingärtner: Der Weingärtnerverein Schorndorf lädt zum Kelterfest am Samstag von 16 bis 23 Uhr und Sonntag ein. Am Sonntag ist um 10 Uhr ein Gottesdienst und um 11 Uhr beginnt der Festbetrieb. Es gibt selbst gebackenen Zwiebel- und Salzkuchen, mit Schmalz-, Kräuter- und Käsebroten sowie mit Peitschenstecken und Käsewürfeln. An beiden Tagen gibt es musikalische Unterhaltung mit einem Handharmonika-Spieler und der Stadtkapelle Schorndorf.

Bayrisches Fest: Am Sonntag findet in Rudersberg-Oberndorf ab 11 Uhr das Fest in der Turnhalle statt. Es gibt Musik, Spaß, Unterhaltung und einen Sägewettbewerb. Außerdem gibt es ein Weißwurstfrühstück, Spanferkel mit Kraut und Knödel, Fleischkäse mit Kartoffelsalat uvm. Mehr auf der Homepage des TSV Oberndorf.

Aus der Region:

Kürbisausstellung: Die Kürbisse sind dieses Jahr nach dem Thema „Fabelhafte Märchenwelt“ gestaltet. Die Ausstellung im Blühenden Barock ist bis 3. November täglich von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Auf der Homepage findet man alle Informationen, Aktionen und Sonderveranstaltungen.

174. Cannstatter Volksfest: Bis zum 13. Oktober findet das Volksfest, mit vielen Attraktionen, auf dem Wasen in Stuttgart statt. An diesem Freitag geht es ab 15 Uhr los mit der Eröffnungsfeier und dem Fassanstich und am Sonntag um 11 Uhr findet ein Historischer Volksfestumzug statt. Ansonsten hat das Fest Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, Freitag von 12 bis 24 Uhr, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag 11 bis 23 Uhr geöffnet. Alle Informationen auf der Homepage des Volksfestes.