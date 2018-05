Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

26. Mannholzer Festtage

Wo: Alfdorf-Mannholz am Mühlenwanderweg, unweit der Meuschenmühle

Wann: Von Freitag (18.05.) bis Sonntag (20.05.)

Der Freitag startet ab 20 Uhr mit Old Johnny´s Crew, das Repertoire des Akustikquintetts beinhaltet abwechslungsreiche Songs von Blues, Rock bis hin zu Country und Irish Traditionals. Auf der zweiten Bühne wird Amplified begrüßt. Es werden wieder Klassiker der Rock- und Popgeschichte und die Hits von heute – unter anderem von AC/DC, Black Sabbath, Eric Clapton, Manowar, Robbie Williams, Tote Hosen, Steppenwolf, Queen und ZZ Top - präsentiert. Die Bands spielen abwechselnd von gegenüberliegenden Bühnen, so dass ständig für beste Unterhaltung gesorgt ist. Der Eintritt kostet fünf Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Am Samstag heißt es ab 16 Uhr „O´zapft isch“ für alle Wanderer, Radfahrer und Festlesfreunde. Am Abend bietet Mariele von dr Alb schwäbisches Kabarett. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Die Eintrittskasse ist ab 19 Uhr geöffnet und das Festzelt wird bei Bedarf beheizt. Der Eintritt beträgt sieben Euro.

Am Pfingstsonntag startet um 11 Uhr der Frühschoppen. Es gibt wieder den bekannten, reichhaltigen Mittagstisch und anschließend Kaffee und Kuchen. Für die Kleinen steht eine Hüpfburg bereit. Um 14 Uhr startet das 22. Mannholzer Kuhfladenroulette zugunsten des Fördervereins Hofgartenschule Welzheim.

Auch dieses Jahr lässt es ab 20 Uhr nach dem erfolgreichen Auftritt vom letzten Jahr die Band Xtreme#Partywild unter dem Motto „Let‘s get wild“ in Mannholz krachen. Der Eintritt kostet acht Euro, die Eintrittskasse öffnet um 19 Uhr. Eintrittsbänder gibt es ausschließlich nur einzeln für jeden Besucher an der Abendkasse.

25. Mühlentag

Wo: Im Schwäbischen Wald

Wann: Am Pfingstmontag (21.05.) ab 11 Uhr

Dieses Jahr findet der Mühlentag zum 25. Mal statt. Die Jubiläumsveranstaltung wird um 11 Uhr bei der Alfdorfer Heinlesmühle eröffnet. Vor einer tollen Kulisse wird bei der Eröffnung die neue Schwäbische Waldfee Mariel Knödler in ihr Amt eingesetzt. Den ganzen Tag über können die Besucher im Anschluss die zwölf Mühlen entlang des Mühlenwanderweges besichtigen. Alle zwölf sind von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Rümelinsmühle in Murrhardt nimmt in diesem Jahr nicht teil und bleibt deshalb geschlossen.

Diese Mühlen haben geöffnet:



Von Schorndorf über Rudersberg, Welzheim, Alfdorf, Kaisersbach und Althütte fährt der Waldbus. Die Infos dazu und den Fahrplan finden Sie hier. Wanderer und Fahrradfahrer können auch mit der Waldbahn nach Welzheim kommen (Informationen unter www.schwaebische-waldbahn.de).

Eselrennen

Wo: Auf dem Sportplatz des KTSV Hößlinswart

Wann: Am Pfingstsonntag (20.05.) ab 11.30 Uhr

Auf dem Sportplatz in Hößlinswart rennen am Sonntag zum 12. Mal die Esel um die Wette. Für alle Eselsport-Fans ist dieser Termin Pflicht. Rennstart ist um 13 Uhr. Der Auftrieb der Esel wird ab 10.30 Uhr stattfinden.

Kulinarischer Weinweg

Wo: In Kernen-Stetten an der Y-Burg

Wann: Am Samstag ab 14 Uhr, am Sonntag und am Montag jeweils ab 11 Uhr

Auch in diesem Jahr lädt der "Kulinarische Weinweg" wieder zu einer Weinwanderung rund um die Y-Burg entlang des Stettener Weinweges ein. An fünf Stationen können die Besucher, unter weißen Spitzzelten sitzend, kulinarische Köstlichkeiten und auserlesene Weine von zehn Weingütern und fünf Gastrononem aus Kernen genießen. Außerdem öffnet die historische Glockenkelter wieder ihre Tore und lädt zu Kaffee und Kuchen ein.

Ein fester Bestandteil der Veranstaltungen sind auch die Pferdekutschfahrten entlang der Strecke und Verlosungen.

Zwölf Jahre Mercedes-Benz Museum

Wo: Stuttgart Bad-Cannstatt

Wann: Am Pfingstsonntag

Das Mercedes-Benz Museum feiert seinen zwölften Geburtstag. Im Zuge dessen haben die Besucher am Pfingstsonntag beim Tag der offenen Tür freien Eintritt. Es wird kostenlose Führungen, Mitmachaktionen für Kinder und weitere Attraktionen geben. Motorsportbegeisterte können sich für die internationale "Mercedes-AMG Motorsport eRacing Competition" qualifizieren und ein virtuelles Rennen fahren. Kinder ab acht Jahren dürfen auf einer Open Air Bühne einen Smart besprühen. Die Schablonen dafür gestalten die jungen Sprayer selbst.

