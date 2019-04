Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Im Bürgerhaus Kernen findet am Sonntag, 7. April, ein Benefizkonzert der Bürgerstiftung statt. Die Matinée mit dem Bosch Jazz Orchester beginnt um 11 Uhr. Eintrittskarten sind bei den Volksbanken in Rommelshausen und Stetten erhältlich. Karten können bei info@buergerstiftung-kernen.de reserviert werden.

Für Bummler und Genießer

Ostermarkt und Kunsthandwerkermarkt: In der Gemeindehalle in Großaspach findet am Samstag und Sonntag, 06. und 07. April, der Ostermarkt statt. Den Markt in der Rübengasse 22 gestalten Aspacher Künstler, die überwiegend aus Frauen bestehen. Zum Verkauf stehen unterschiedliche Produkte und Kunstwerke. Weitere Informationen zum Künstlermarkt gibt es auf der Homepage.

Im Stiftskeller in Weinstadt-Beutelsbach gibt es am Sonntag, 07. April, von 11 bis 17 Uhr einen Kunsthandwerkermarkt. Werke aus Holz, Papier, Filz, Metall, Beton, Stoff und Floristik werden zum Verkauf angeboten. Der Eintritt ist frei. Es werden Kaffee und Kuchen angeboten. Für die kleinen Besucher gibt es Workshops und Alpakas zu bewundern. Informationen gibt es auf der Homepage.

In der Welzheimer Innenstadt findet am Sonntag, 07. April, der Welzheimer Frühling mit Ostermarkt von 11 bis 18 Uhr statt. Am Kirchplatz und in der Wilhelmstraße kann an dem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr eingekauft werden. Alle Infos auf der Homepage.

Anlässlich des Backnanger Tulpenfrühlings kann am Sonntag, 07. April, von 13 bis 18 Uhr in der Backnanger Innenstadt und in den Gewerbegebieten eingekauft werden.

Die Schwäbische Waldbahn startet am Sonntag, 07. April, in die neue Saison. Den Start der Hauptsaison macht die Diesellok, wenn sie zum Welzheimer Frühling fährt. Händler, Vereine und Hobbykünstler laden zum Verweilen ein. Mit Autoschau, Fahrradbörse, verkaufsoffenem Sonntag ist das Angebot groß. Informationen zur schwäbischen Waldbahn gibt es auf der Homepage.

Für Weinliebhaber gibt es am Sonntag, 07. April, im Wengertschützenhäusle von 13 Uhr an eine Weinverkostung. Der Weinbauverein Aspach ist der Veranstalter. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage.

Für Sportliebhaber

Am Samstag, 06. April, spielt VfB Stuttgart gegen 1. FC Nürnberg im Mercedes-Benz-Arena. Beginn ist um 15.30 Uhr. Die Partie ist ausverkauft. Sie können das Spiel aber auch im Liveticker auf zvw.de verfolgen.

Am Sonntag, 07. April, findet der 27. Remstal-Lauf in Winterbach statt. Es werden Läufe in verschiedenen Distanzen angeboten. Dazu zählen Hauptlauf, Jedermann-Lauf, Remstal-Cup, Remstal-Meile, Bambini-Lauf, Staffellauf und Teamlauf. Informationen zum Remstal-Lauf gibt es auf der Homepage www.remstal-lauf.de.