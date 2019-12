Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Advents-Bummler:

Christbaum-Markt: Der traditionelle Markt findet im Innenhof der Remstal Werkstätten in Waiblingen statt. Gestöbert werden kann am Freitag von 14 bis 17.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Angeboten werden Christbäume sowie Töpferwaren, Handwebwaren, Spächtele, Kerzen, Bastelartikel, Holzarbeiten, selbstgemachte Marmelade und Gebäck.

Offene Bühne mit Kunstflohmarkt: Am Samstag von 13 bis 16 Uhr präsentieren sich zahlreiche Künstler aus Kernen und der Umgebung in der Glockenkelter in Stetten. Ab 20 Uhr findet zudem ein Abendprogramm mit Musik, Tanz uvm. statt. Mehr auf der Homepage der Gemeinde Kernen.

Für Groß und Klein:

Modelleisenbahn-Ausstellung: Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr kommen kleine und große Besucher bei der PMW in Winnenden auf ihre Kosten. Es gibt eine 640 Meter lange Hauptstrecke und rund 50 der vorhandenen 300 Züge bewegen sich gleichzeitig auf der Anlage. Alle Infos auf der Homepages des Vereins.