Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Benefizler:

Elber-Benefizgala: Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Giovane-Elber-Stiftung gibt es am Freitag ab 19 Uhr im Bürgerzentrum in Waiblingen eine Gala mit brasilianischer Musik, Tanz und Temperament! Es gibt Interviews mit Giovane Elber, eine Brazil Show mit Samba, Capoeira und Gesang, Kindertanzgruppe unter der Leitung von Sonia Fleckenstein, Fußballjongleur Bambam, Modern Dance mit Betania Joaquinho, Kunstwerke von Thitz und Christoph Traub, eine Tombola, Autogramme und vieles mehr. Mehr Infos auf der Homepage der Stiftung.

Für Genießer:

Winter-Markthalle: In der Halle der Remstalkellerei in Weinstadt-Beutelsbach präsentieren Erzeuger auf dem Winterlichen Bauernmarkt regionale Produkte aus der Umgebung. Es können heimische Produkte und gute Weine genossen werden. Außerdem gibt es Mitmachaktionen für die ganze Familie. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Weiteres auf der Homepage der Remstalkellerei.

Für Kunstliebhaber:

34. Fellbacher Freizeit-Kunst & Kunstgewerbemarkt: Am Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr präsentieren in der Schwabenlandhalle fast 200 Kunsthandwerker und freischaffende Künstler ihre Objekte und Kunstgegenstände, mit Workshops und Vorführungen verschiedener Techniken. Außerdem gibt es ein betreutes Kinderprogramm. Alles Weitere auf der Homepage der Schwabenlandhalle.

Für Schmunzler:

Ernst & Heinrich „Nex verkomma lassa“: Das Dou spielt zum Festakt des 125-jährigen Vereinsjubiläum des SV Plüderhausen am Samstag, ab 19 Uhr in der Staufenhalle in Plüderhausen. Die beiden schwäbischen Urgesteine Ernst Mantel und Heiner Reiff zeigen in ihrem Jubiläumsprogramm eine Mischung aus Comedy, Liedern, Sketschen und Wortspielen.

Für Aktive:

Weinstadt-Cross: Am Samstag findet die dritte Auflage des Crosslaufs in Weinstadt statt. Start und Ziel ist im Stadion Benzach. Im Gegensatz zu klassischen Laufveranstaltungen werden keine Runden im Stadion gedreht. Gelaufen wird abseits befestigter Wege auf Wiesen und im Gelände, bergauf und bergab im Matsch, über Heuballen und um enge Kurven. Die Zeiten spielen dabei keine Rolle. Gestartet wird ab 11 Uhr. Am Vormittag der Veranstaltung stehen die Nachwuchsläufer im Fokus. Von 12.15 Uhr an stellen die Läufer der U 20, die Aktiven und die Senioren ihr Können unter Beweis. Alle Infos auf der Homepage der Veranstaltung.

Eispark: Seit letztem Wochenende kommen Glatteis-Liebende wieder voll auf ihre Kosten. Der Eispark im Wunnebad Winnenden hat in die Saison gestartet. Unter freiem Himmel kann über die Wintermonate wieder Schlittschuh gelaufen oder Eishockey gespielt werden. Alle Informationen gibt es auf der Homepage des Wunnebad.

Für Musiker

Musikalischer Herbst: Der Musikverein Waiblingen-Beinstein und die Abteilung Singen des TB Beinstein laden in die Beinsteiner Halle zum 10. Musikalischen Herbst. Am Samstag ab 19.00 Uhr werden die Jugend und der Großen Kapelle Beiträge zeigen sowie der Männerchor des TB Beinstein. Mehr auf der Homepage des Musikverein Beinstein e.V.

Jeepers Creepers: Rock 'n' Roll, der Big Beat der wilden Fünfziger Jahre, angeführt von großen Namen wie Elvis Presley, Eddie Cochran, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent und vielen anderen mehr, ist die Leidenschaft der sieben Musiker von Jeepers Creepers aus dem Raum Stuttgart. Die Band tritt am Samstag im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen ab 20.30 Uhr auf. Mehr auf der Homepage des Kulturhauses.

Aus der Region:

Adventlicher Markt: In stimmungsvoller Atmosphäre des Klosters Adelberg werden Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Der Adventsmarkt findet am Samstag von 11 bis 20 Uhr statt. Infos auf der Homepage des Marktes.