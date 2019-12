Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Christkindlesmarkt mit Hüttenparty

Etwa 40 Stände und Holzbuden verbreiten im und um das Bürgerhaus Kernen in Rommelshausen weihnachtliches Flair. Es gibt Innen und Außen vieles zu entdecken. Geöffnet ist der Markt am Freitag von 17 bis 22 Uhr (nur im Außenbereich), am Samstag von 13 bis 18 Uhr (im Außenbereich bis 21 Uhr) und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Hüttenparty steigt am Freitagabend. Weitere Infos auf der Homepage der Gemeinde Kernen.

Leutenbacher Weihnachtsmarkt

Im Spatzenhof in Leutenbach können Besucher am Samstag von 15 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr Weihnachtsdeko und Geschenke aus Leutenbacher Hand erwerben oder Glühmost, Feuerzangenbowle oder Honigmet genießen.

14. Korber Weihnachtsmarkt

Weihnachtlich geschmückte Stände und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm laden am Samstag von 15 bis 21 Uhr auf den Seeplatz und rund um die Alte Kelter in Korb ein.

Remshaldener Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt findet am Sonntag von 11 bis 19 Uhr im und um das Remshaldener Rathaus auf dem Marktplatz statt. Auf die Besucher warten nach Angaben der Gemeinde rund 50 Stände, an denen unter anderem Bastel- und Handarbeiten angeboten werden. Eine Jugendkapelle und ein Posaunenchor sorgen für die musikalische Unterhaltung. Weiteres auf der Homepage der Gemeinde Remshalden.

36. Urbacher Weihnachtsmarkt

Am Sonntag von 11 bis 19 Uhr bietet sich in der Urbacher Mitte auf dem Marktplatz und rund um den Kreisverkehr die Gelegenheit in weihnachtliche Stimmung zu kommen. Auch für Kinder ist einiges geboten. So gibt es zum Beispiel Aufführungen des "Remstaler Figurentheaters" oder ein historisches Kinderkarussell. Weitere Infos auf der Homepage der Gemeinde Urbach.

Welzheimer Weihnachtsdorf

Rund um den Kirchplatz in Welzheim findet am Samstag und am Sonntag das Weihnachtsdorf statt. Geöffnet ist samstags von 15 bis 23 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Es gibt weihnachtlich geschmückte Buden, ein vielfältiges Angebot an Selbstgebasteltem, Dekoartikeln und Geschenkideen sowie unterschiedliche Gaumenfreuden. Weiteres auf der Homepage der Stadt Welzheim.

Adventlicher Hobbykünstlermarkt in Althütte

In einer vorweihnachtlichen Atmosphäre erstreckt sich die Ausstellung, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr, über 3 Ebenen in den Räumen und Foyers des Rathauses in Althütte. Es werden Bildern, Holzarbeiten, selbstgemachte Karten und zahlreichen Geschenkideen zu Weihnachten, gezeigt.

Waiblinger Weihnachtsmarkt

In Waiblingen findet der Weihnachtsmarkt bis zum 19. Dezember auf dem Marktplatz, inmitten von Fachwerkhäusern, statt. Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 12 bis 20.30 Uhr, mittwochs und samstags ab 10 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr geöffnet. Mehr Infos auf der Homepage der Stadt Waiblingen.

Schorndorfer Weihnachtswelt

In Schorndorf zaubert der Markt bis zum 21. Dezember adventliche Stimmung auf den Marktplatz. Die Weihnachtswelt ist täglich von 11 bis 20 Uhr und freitags und Samstag bis 21 Uhr geöffnet. Mehr auf der Homepage von Schorndorf Centro.

Rudersberger Adventswald

Im Ortskern von Rudersberg findet der Markt an allen Wochenenden im Advent jeweils freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr statt. Alles Weitere auf der Homepage der Gemeinde Rudersberg.

Fellbacher Weihnachtsmarkt

Rund ums Rathaus und den Marktplatz in Fellbach findet der Weihnachtsmarkt bis zum 21. Dezember statt. Geöffnet ist der Markt montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr, samstags von 10.30 bis 20 Uhr sonntags von 11 bis 20 Uhr. Auf der Homepage der Stadt Fellbach gibt es mehr Infos.

Aus der Region:

Seeweihnacht: Einer der außergewöhnlichsten Weihnachtsmärkte Baden-Württembergs präsentiert sich am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr, am Breitenauer See. Über 80 festlich geschmückte Holzhäuschen mit liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten warten auf die Besucher. Alle weiteren Infos auf der Homepage der Veranstaltung.

Barock Weihnachtsmarkt: Auf dem Ludwigsburger Marktplatz findet der Weihnachtsmarkt mit zauberhaften Illuminationen statt. Der Markt ist bis zum 22. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Weiteres steht auf der Homepage der Stadt Ludwigsburg.

Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Der Markt findet auf dem Markt-, Schloss-, Schiller- & Karlsplatz statt und zieht, bis zum 23. Dezember, jedes Jahr viele Besucher an. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr. Weitere Infos auf der Homepage des Marktes.

Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt: Die Uhren in der Esslinger Innenstadt werden bis zum 22. Dezember um 600 Jahre zurück gedreht und das Mittelalter erwacht. Der Markt mit Weihnachtsmarkt ist sonntags bis mittwochs von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet und donnerstags bis samstags von 11 bis 21.30 Uhr. Noch mehr Infos gibt es auf der Homepage des Stadtmarketings und Tourismus GmbH.