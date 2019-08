Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Drei Farben Wein

Einen Farbenrausch in Weiß, Rosé und Rot verspricht die Stadt Weinstadt zum Wein-Kultur-Fest „Drei Farben Wein“ am Samstag und Sonntag. Die Weinstädter Gartenschauareale an der Rems sind laut Pressemitteilung der Stadt in die Farben Weiß, Rosé und Rot getaucht – und das Programm ist jeweils auf die Farben abgestimmt. Die Besucher sind eingeladen, ihre Kleidung den Farben des Weins anzupassen. Los geht’s am Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.

Spanische Nacht

Die Gemeinde Plüderhausen lädt am Freitagabend zur Spanischen Nacht an den Badesee ein. Ab 18.30 Uhr werden am See spanische Getränke wie Wein und Sangria ausgeschenkt und Speisen wie Paella angeboten. Auch typisch spanische Musik wird nicht fehlen.

Flammende Sterne

Im Scharnhauser Park in Ostfildern findet von Freitag bis Sonntag das 17. internationale Feuerwerksfestival "Flammende Sterne" statt. Seit 17 Jahren treten dort drei internationale Feuerwerk-Teams gegeneinander an. Pro Tag wird eine Show gezeigt. Eine Jury bewertet die Shows dann und vergibt Punkte. Für die Besucher ist am Freitag und am Samstag um 18 Uhr Einlass, am Sonntag bereits um 16 Uhr. Alle drei Musikfeuerwerke beginnen gegen 22.15 Uhr. An der Tageskasse kostet eine Tageskarte 18 Euro. Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren zahlen 6 Euro Eintritt. Eine Dauerkarte, die an allen drei Festivaltagen gültig ist, kostet an der Tageskasse 36 Euro. Der ermäßigte Preis für eine Dauerkarte liegt bei zwölf Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

Open-Air-Kino

Wer sich Filme unter freiem Himmel anschauen will, ist in einem der Open-Air-Kinos in der Region wohl genau richtig. Welche Filme wann und wo laufen, erfahren Sie in unserer Übersicht.