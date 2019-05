Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Menix Hip-Hop Mundart: In der Gemeindehalle in Rudersberg sind am Samstag ab 21 Uhr zwei Künstler zu Gast und tragen ihre Songs schwäbisch bzw. bayrisch vor. Die Musiker sind MC Bruddaal, Rapper aus Schorndorf und Da Schraxx aus München. Es gibt eine ausgefallene Bühnen-Performance und eine After-Show-Party mit DJ Teekay. Mehr Infos auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Für Feschleshocker:

Tauziehfest: Von Freitag bis Sonntag findet das Fest im Zelt in Pfahlbronn statt. Auf dem Programm steht am Freitag Festbetrieb mit Hähnchen und Haxen, Live-Musik mit der SoB-Kapell und ab 22 Uhr Partymusik mit DJ Frogge. Am Samstag startet um 15 Uhr das Hobbyturnier und ab 20.30 Uhr gibt es Live-Musik mit „NiteFly. Am Sonntag spielt ab 11 Uhr zum Frühschoppen der Musikverein Walkersbach, das Turnier in der Landesliga beginnt um 11.30 Uhr und ab 18 Uhr gibt es Partymusik mit DJ Achim. Mehr dazu auf der Homepage des Vereins.

Muttertagsfest: Die Stadtkapelle Winnenden e. V. veranstaltet am Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr ihr Fest mit Musik und Bewirtung. Das Fest findet in der Alte Kelter in Winnenden statt. Weiteres auf der Homepage des Vereins.

Für Bähnlesfahrer:

Schwäbische Waldbahn: Am Samstag fährt erstmals der Schlemmer-Express und am Sonntag wird wieder Dampf im Schwäbischen Wald aufsteigen. Nach Reparatur steht der Dampfzug wieder zur Verfügung und lädt Mitfahrer zum Ausflug ein. Weitere Infos und Fahrzeiten auf der Homepage der Waldbahn.

Aus der Region:

Frühlingsfest: Auf dem Wasen in Stuttgart findet das größte Frühlingsfest in Europa noch bis Sonntag statt. Rund 240 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute sorgen für Unterhaltung. Außerdem gibt es verschiedene Events wie ein Musikfeuerwerk uvm. Genaue Informationen und Öffnungszeiten gibt es auf der Homepage des Festes.