Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Familien

Alfdorfer Straßenfest: Die Alfdorfer Vereine laden zum jährlichen Straßenfest auf den Schulhof der Schlossgartenschule (Obere Schlossstraße 70) ein. Am Samstag erwarten die Besucher ab 18 Uhr kulinarische Köstlichkeiten und eine Party. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 11 Uhr beginnt der Festbetrieb. Die jüngsten können sich beim Kinderprogramm im Schlossgarten vergnügen.

Feuerwehrfest Weinstadt: Die FFW Weinstadt lädt zum alljährlichen "Treffpunkt Feuerwehr" ins Feuerwehrhaus Beutelsbach (Florianweg 2) ein. Zum Start am Samstag gibt es ab 16 Uhr eine Schauübung der Abteilung Großheppach, am Abend sorgt die „Combo Lagerfeuer“ für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag geht es ab 11:00 Uhr weiter. Für die Kleinen gibt es den ganzen Tag lang einen Riesensandkasten, Wasserspiele der Jugendfeuerwehr und die Älteren können sich über Ausrüstung und Technik der Feuerwehr informieren. An beiden Tagen gibt es zudem Allerlei vom Grill und die beliebte Schlachtplatte. Auch die Feuerwehrbar hat an beiden Abenden bis in die Nacht geöffnet. Mehr Infos auf der Homepage der Stadt Weinstadt.

Für Genießer

Endersbacher Weinfest: Zum 53.Mal findet in der Jahnhalle das Endersbacher Weinfest statt. Am Samstagabend ab 20 Uhr bringt der "Original Karpaten-Express" der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart Stimmung in die Halle und lädt auch zum Tanz ein. Der Eintritt kostet acht Euro. Bewirtet wird mit schwäbischer Küche sowie ausgesuchten Weinen der Remstalkellerei. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgestellt. Parallel findet in der Strümpfelbacher Straße von 8 bis 18 Uhr der Krämermarkt statt.



Mostfest Schwaikheim: Der Obst- und Gartenbauverein veranstaltet am Sonntag ab 11 Uhr sein traditionelles Mostfest am Vereinsheim in der Badstraße. Geboten wird reichhaltige Bewirtung von Mittagstisch bis Nachmittagskaffee, sowie Strohballen und Rutschbahn für die jüngeren Besucher. Mehr Information bietet der Veranstalter auf seiner Webseite.

Waiblinger Weinfest: Zum fünften Mal wird der Zellerplatz zu einer Oase mit Wohlfühlatmosphäre für Freunde edler Tropfen. Am Freitag, Samstag (jeweils 17-23 Uhr) sowie am Sonntag (11-20 Uhr) stellen sechs ausgewählte Weingüter aus dem Remstal über 50 verschiedene Weine vor. Dazu gibt es kulinarische Köstlichkeiten von Sternekoch Bernd Bachofer und Livemusik. Am Freitag um 17 Uhr wird Oberbürgermeister Andreas Hesky das Fest gemeinsam mit der amtierenden Württemberger Weinprinzessin Anja Off aus Fellbach eröffnen, ab 18 Uhr spielt die Partyband “Crazy Zoo” auf. Zu den weiteren Höhepunkten zählt das musikalische Sektfrühstück zwischen 11 und 13 Uhr am Sonntag. Alle Programmpunkten im Überblick bietet die Stadt Waiblingen auf ihrer Webseite.

Für Musikfreunde

Schmidener Kirbe: Von Freitag bis Montag lädt der Musikverein Lyra zur 48.Kirbe auf den Schmidener Festplatz ein. Der Festbetrieb läuft an allen Tagen ab 17 Uhr, den musikalischen Rahmen eröffnet das “Hofbräu Regiment” mit dem Kirbe-Rock am Freitag ab 19 Uhr. Das gesamte Programm findet sich auf dem Online-Auftritt von Fellbach-Tourismus.

Aus der Region:

Bietigheimer Pferdemarkt: Die größte Pferdeschau Süddeutschlands lockt von Freitag an noch bis Dienstag tausende Besucher auf den Festplatz unterm Viadukt. Zum umfangreichen Programm gehören ein Reit- und Springturnier, Pferdeprämierungen, Festumzug, Feuerwerk, Vergnügungspark, Krämermarkt, Seniorenprogramm, Kindernachmittag und vieles mehr. Mehr Informationen finden sich auf der Homepage der Stadt Bietigheim-Bissingen.



Enzival Mühlacker: Bis Sonntag findet das Enzival mit Livemusik, Kinderprogramm und Unterhaltung in den Enzgärten, dem ehemaligen Gartenschaugelände an der Enz (Enzstraße), statt. Fünf Bands covern internationale Hits aus Rock, Pop und Jazz, und eine Indieband spielt eigenen deutsche Popmusik - und das alles bei freiem Eintritt und open air. Am Samstag beginnt die Veranstaltung um 16 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.



Führung auf dem Hohenstaufen: Wer nicht nur den einmaligen Blick vom 684 Meter hohen Gipfel des Hohenstaufen genießen, sondern auch mehr über dessen bewegte Geschichte erfahren möchte, kann sich am Sonntag um 14 Uhr einer Führung anschließen, die die Stadt Göppingen kostenlos anbietet.

Ludwigsburger Kürbisausstellung: Die weltgrößte Kürbisausstellung öffnet am Freitag erstmals ihre Pforten und ist bis zum 4.November täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. “Spaziergang durch den Wald”, so lautet das Motto in diesem Jahr. Aus über 450.000 Kürbissen sind Tierskulpturen und schöne Waldszenen entstanden: Ein Hirsch, riesige Eulen oder auch kämpfende Hirschkäfer sind in den kommenden Wochen auf den Rasenflächen im Blühenden Barock zu finden. Feinschmecker können die rund 600 Kürbissorten vor Ort probieren oder auch inklusive Rezepten käuflich erwerben. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 9 Euro und für Kinder 4,50 Euro. Überblick über Events und Höhepunkte bietet der Online-Auftritt des Blühenden Barock.

Seifertshofener Lanz-Bulldog und Dampffestival: Rund 1500 Oldtimer, Maschinen und Fahrzeuge wie aus Urgroßvaters Zeiten präsentiert das Bauern- und Technikmuseum in Seifertshofen (Ostalbkreis) am Wochenende. Dampfpflüge, Unimogs und Panzerfahrzeuge lassen sich dabei im Rahmen verschiedener Präsentationen bestaunen. Vintage-Freunde können auf dem großen Flohmarkt stöbern. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr, weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Museums.

Streetfoodmarket Göppingen: Am Samstag (10-23 Uhr) und Sonntag (11-20 Uhr) lockt eine kulinarische Weltreise auf den Göppinger Schlossplatz. Egal ob deftig oder leicht, ob deutsch oder international, ob süß oder salzig – in den Foodtrucks und liebevoll gestalteten Ständen finden alle Geschmäcker ihr passendes Gericht. Zu den frisch vor Ort zubereiteten Speisen werden auch die passenden Drinks angeboten. Erstmals wird es eine Live-Bühne geben, von wo aus verschiedene Bands den Street Food Market musikalisch untermalen werden. Genaueres zum Programm wird über die Facebook-Seite rechtzeitig bekannt gegeben.

Stuttgarter Fischerfest: Fischliebhaber kommen am Samstag und Sonntag beim traditionellen Fischerfest am Max-Eyth-See auf ihre Kosten. Am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr dürfen sich die Besucher auf der Rückseite des Hauses am See (Stuttgart-Hofen) auf geräucherte Forellen, gebeizten Lachs und gebackenen Kabeljau freuen. Zur Unterhaltung spielt die Band Limes Liner. Der Eintritt ist frei.