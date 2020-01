Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Lichterloh und Après-Ski-Party

Der Verein Weltenbummler lädt am Samstag ab 17 Uhr zum 9. Weihnachtsbaumverbrennen beim Mineralfreibad in Winnenden-Höfen ein. Um 17.30 Uhr startet ein Fackellauf für Kinder, um 18 Uhr soll das Feuer entzündet werden. In der Alten Kelter steigt ab 20 Uhr eine Après-Ski-Party mit Winterbar.

Guggenparty der Gees-Musiker

In der Mehrzweckhalle in Leutenbach-Nellmersbach findet am Freitag die Guggenparty der Gees-Musiker Nellmersbach statt. Einlass ist ab 19 Uhr, los geht die Party um 19.11 Uhr. Mehr dazu auf der Homepage der Gees-Musiker.