Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für interessierte Genießer:

Nacht der Keller: Alle Kenner und Liebhaber guter Weine sind am Freitag und Samstag zu einer nächtlichen Entdeckungstour durch historische Gewölbekeller eingeladen. In allen fünf Weinstädter Stadtteilen sind an diesen zwei Abenden rund 30 Gewölbekeller geöffnet. Es warten nicht nur sinnliche Genüsse, sondern auch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit Live-Musik und Kunst-Ausstellungen. Alle Informationen können auf der Homepage des Veranstalters eingesehen werden.

Schorndorf Kunstnacht: Die Schorndorfer Kunstnacht präsentiert sich mit viel Liebe zum Detail am Samstag von 19 bis 24 Uhr. Für diese Nacht werden zahlreiche Ateliers herausgeputzt, neue Ausstellungsflächen entdeckt und alle städtischen Galerien und Museen öffnen ihre Türen. Es gibt Malerei zu sehen, Objekte, Grafiken, Fotografien und Installationen. Auf der Homepage des Kulturforums Schorndorf gibt es alle Informationen zur Kunstnacht.

Holz- und Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag: Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr stehen in der Welzheimer Innenstadt regionale Produkte aus land- und forstwirtschaftlicher Erzeugung im Mittelpunkt. Es gibt eine Ausstellung historischer Traktoren und landwirtschaftlicher Gerätschaften, Handwerksvorführungen, Bewirtung mit regionalen Spezialitäten und ein buntes Rahmenprogramm.

Tag des schwäbischen Waldes: Mit Themenwanderungen, Radtouren und Exkursionen sowie zahlreichen erlebnispädagogischen Angeboten wird der Schwäbische Wald am Sonntag erlebbar gemacht. Zur Stärkung bieten regionale Anbieter eine kulinarische Vielfalt ihrer Produkte an. Nostalgische Oldtimerbusse und auch der Dampfzug der Schwäbischen Waldbahn sind wieder im Einsatz. Alle Aktionen können im Programmheft nachgelesen werden.

Für Feschtles-Hocker:

Winterbacher Käsfest: Am Samstag und Sonntag präsentiert sich die Freiwillige Feuerwehr Winterbach mit Schauübung, Live-Musik, Sonntagsfrühschoppen und einer Spielstraße. Gefeiert wird am Feuerwehrgerätehaus in Winterbach.

Feuerwehrfest: Die Abteilung Schornbach der Feuerwehr Schorndorf veranstaltet am Wochenende ihr Feuerwehrfest. Es beginnt am Samstag um 17 Uhr. Von 19 Uhr an spielt die Band „KoMo“ zeitgenössische Mundartmusik. Zum Festauftakt am Sonntag findet ab 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst unter Mitwirkung des Posaunenchors Schornbach statt. Um 15 Uhr zeigt die Jugendfeuerwehr eine Schauübung. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Am Sonntag werden nach dem Mittagessen auch selbst gebackene Kuchen angeboten. Es gibt zudem wieder die selbst kreierte Spezial-Currywurst „Schornbächer Vollbrand“.

Oktoberfest: Beim Oktoberfest der Gees-Musiker in Nellmersbach ist Saisoneröffnung für Dirndl und Lederhosen. Das Fest beginnt am Samstag, um 18 Uhr im und beim Gees-Heim. Der traditionelle Oktoberfest-Fassanstich ist um 20 Uhr und wird von den Gees-Musikern musikalisch umrahmt. DJ Zucker legt an beiden Tagen Partymusik auf. Am Sonntag, ist um 10 Uhr ein Zeltgottesdienst. Danach spielt der Musikverein zum Weißwurstfrühstück. Der Männergesangverein 07 aus Leutenbach tritt auf. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm und Kaffee und Kuchen.

Für Klassik-Fans:

16. Remstal-Klassik: Jedes Jahr im Spätsommer gehen rund 150 Oldtimer bei der Remstal-Klassik am Sonntag an den Start. Nach einer Fahrt durch Waiblingen geht es auf unterschiedlichen Strecken durch das Remstal, bis es zum großen Finale in der Innenstadt. Start ist um 9.30 Uhr an der Galerie Stihl. Die Rocket Rats sorgen ab Mittag für musikalische Stimmung und der Motorsportclub Waiblingen sorgt für das leibliche Wohl. Mehr Infos unter auf der Homepages des Motorsportclub Waiblingen.

Aus der Region:

Weltgrößte Kürbisausstellung: Bis zum 4. November werden im Blühenden Barock in Ludwigsbug verschiedene Kürbisse und Skulpturen ausgestellt. Das Thema in diesem Jahr ist „Kürbis Wald“. Die Ausstellung ist von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Infos z.B. zu Sonderveranstaltungen zum Zuschauen und Mitmachen auf der Homepage des Veranstalters.

Aktionstag „Bienen“: Bienen kommunizieren untereinander, indem sie tanzen, und legen auf ihrer Nahrungssuche kilometerweite Strecken zurück. Wie genau diese Insekten ihren Alltag meistern, ist am Sonntag, Thema des Aktionstages "Bienen" in der Wilhelma in Stuttgart.