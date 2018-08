Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Sportbegeisterte:

Rems-Murr-Pokal: Das einzige internationale 3-Etappen-Rennen in Deutschland. Von Freitag bis Samstag finden verschiedene Rennen in Schorndorf (Fr. ab 18 Uhr), Backnang (Sa. ab 15 Uhr) und Fellbach (So. ab 12 Uhr) statt. Das Streckenprofil sowie verschiedene Informationen zu den Rennen können auf der Homepage des Veranstalters eingesehen werden.

Für Feschles-Hocker:

Sommernachtsfest: Von Freitagabend bis Montagabend herrscht im gesamten Seebereich in Murrhardt-Fornsbach, reger Volksfestbetrieb mit Vergnügungspark, Live-Musik und buntem Programm. Am Freitagabend wird das Sommernachtsfest um 18.30 Uhr mit dem Fassanstich eröffnet, musikalisch begleitet vom Musikverein Fornsbach. Ab 19 Uhr findet ein "Triathlon" mit Wasserspielen statt. Ab 21 Uhr unterhält DJ Cheasy mit Schlagerhits. Samstagabend sorgt ab 19 Uhr die Liveband "Nightlife" für Stimmung. An der "Waldseelaube" findet die "Partynacht der 80/90er" statt. Um 22.30 Uhr folgt das traditionelle Brillantfeuerwerk. Sonntag startet der Vergnügungspark ab 11 Uhr. Um 15 Uhr spielen die Hüttlinger Musikanten auf, von 16 Uhr bis 22 Uhr findet ein "Beachdance" mit den Tune Brothers Jochen Pash & Mike Mash statt.

Rohrbronner Dorfhocketse und Bikeathlon: Am Samstag findet von 13 bis 17 Uhr der 10. Rohrbronner Bikeathlon statt. Um 17 Uhr startet dann die Hocketse in der Ortsmitte von Rohrbronn. Ab 19 Uhr Rock und Pop live mit Abstract Band, ab 22 Uhr Scheunen-Disco mit DJ Bobbel. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, ab 11 Uhr Jazz-Frühschoppen mit Dr. Jazz, ab 16 Uhr Graule ond I und ab 14.30 bis 16 Uhr Kinder-Spielstraße.

Tälesfest: Gefeiert wird mit kulinarischen Leckereinen in Urbach in und um die Kulturkneipe Zom Täle. Am Freitag stehen mit Tina, Masi, Jogse, Daniel und Martin, die hiesigen Local-Heroes auf der Bühne. Ab 23.00 Uhr geht die Party mit DJ Bobbel weiter. Am Samstag sorgen NOIZEPOLLUTION für Stimmung. Am Sonntag Weißwurstfrühshoppen. Weitere Infos auf der Homepage der Kulturkneipe.

Weinfest im Himmelreich: Die Weinberge im Himmelreich in Winnenden-Hertmannsweiler laden am Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr zu Schaukelbraten und Weine der Remstalkellerei ein. Am Samstag ist der Festakt ab 17 Uhr mit einem schwäbischen Musikkabarett mit Jörg Beirer und musikalische Begleitung durch den Liederkranz Hertmannsweiler. Am Sonntag finden um 14 und 16 Uhr Weinbergführungen statt. Mehr Infos auf der Homepage der Stadt Winnenden.

Korber Weindorf: In gemütlicher Weindorfatmosphäre mit Live-Musik gibt es kulinarische Leckerbissen und ausgesuchte Weine. Am Freitag beginnt das Fest um 18 Uhr, es spielen Birds of a Feather (Oldies, Folk & Rock). Samstag startet das Weindorf um 16 Uhr, Musik kommt von den Lenz Brothers (Rock, Folk & Country). Sonntag beginnt das Fest um 11 Uhr, Musik gibt es nachmittags von den Flößern. Alle Informationen findet man auf der Facebook-Seite des Weingut Zimmerle.

Frühschoppen-Konzert: Am Sonntag ab 11 Uhr spielt der Musikverein auf dem Löwenplatz in Leutenbach. Es gibt dazu ein Weißwurst-Frühstück. Weiter Infos auf der Facebook-Seite des Musikvereins.

Musikfest: Der Musikverein Rommelshausen feiert sein Fest, auf der Terrasse beim Musikvereinsheim in der Kelterstraße, mit Jazz und Blasmusik. Am Sonntag startet das Fest um 11.30 Uhr mit dem Jazzfrühshoppen und Peter Bühr and his Flot Foot Stompers. Das Bewirtungsteam bietet Gegrilltes, Maultaschen, Weißwürste und Kaffee und Kuchen an.

Für Liebhaber:

Bittenfelder Oldtimertreffen: Unter dem Motto „Sehen und gesehen werden“ bietet das Treffen, Besitzer und Liebhaber von Fahrzeugen aller Art bis zum Baujahr 1988, eine Plattform, um sich zu präsentieren oder einfach lockere "Benzin"-Gespräche zu führen und Kontakte unter Gleichgesinnten zu knüpfen wollen. Die Veranstaltung findet von 10 bis 17 Uhr statt.

Welzheimer Modellflieger: Nach dem Motto „Fliegen unter Freunden“ finden die diesjährigen Familientage auf dem Flugplatz in Welzheim statt. Am Freitag ab 13 Uhr können Kinder „Fox“ Modelle bauen und beim anschließend Flugwettbewerbe testen. Am Samstag gibt es ab 9 Uhr Schulbetrieb für interessierte Teilnehmer des Ferienprogramm sowie ab 11 Uhr geselliges Beisammensein mit fliegen bis zum Abend. Der Sonntag wird um 11 Uhr mit einem Frühschoppen beginnen. Für Speis und Trank ist gesorgt. Genaue Informationen auf der Homepage des Vereins.

Aus der Region:

Saisonauftakt VfB Stuttgart: Am Sonntag ab 11 Uhr präsentiert sich der VfB mit dem „Tag des Brustrings“ und einem Familienfest auf dem Hügel vor dem Mercedes-Benz Museum. Ab 12 Uhr präsentiert sich die komplette VfB Profimannschaft sowie das Trainerteam auf der Bühne vor dem Mercedes-Benz Museum. Ebenfalls mit von der Partie sind ab ca. 13 Uhr VfB Legenden wie Guido Buchwald, Karlheinz Förster, Krassimir Balakov, Cacau oder Timo Hildebrand. Höhepunkt des Tages ist nach dem Spiel der VfB Legenden um 15:15 Uhr das Testspiel gegen Atlético de Madrid um 16:45 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

Pyro Games 2018 – Duell der Feuerwerker: Am Samstag im Elebnispark Tripsdrill in Cleebronn, treten ab 18.45 Uhr drei der deutschlandweit besten und preisgekrönten Feuerwerksprofis im Duell gegeneinander an. Alle Teams hoffen auf die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst und verzaubern die Besucher mit ihren, im Takt zur Musik, zündenden Feuerwerke. Ein spektakuläres Rahmenprogramm und kulinarische Köstlichkeiten auf der Cateringmeile runden den Abend ab.

Thementag Reptilien und Amphibien: Fische schwimmen im Wasser, Vögel können in der Regel fliegen und Säugetiere haben meistens Fell: Daran lassen sich diese drei Klassen der Wirbeltiere oft gut voneinander abgrenzen. Auch Reptilien und Amphibien sind Wirbeltiere. Aber wer kann sie sicher auseinanderhalten? Worauf es zu achten gilt, verrät ein Thementag der Wilhelma in Stuttgart am Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

Zwiebelfest Esslingen: Sieben Wirte präsentieren in ihren Lauben vor der historischen Stadt- und Burgkulisse auf dem Marktplatz in Esslingen vielfältige Köstlichkeiten aus Küche und Keller. Das umfangreiche und attraktive Angebot reicht von schwäbischen Spezialitäten, deftigen Schmankerln bis hin zu frischgezapftem Bier, einem guten Viertele aus den Esslinger Weinbergen oder edlem Sekt aus Esslingen. Weitere Infos auf der Homepage des Veranstalters.

Stuttgarter Sommerfest: Warme Temperaturen, heiße Rhythmen, ein knackiger Salat mit saftigen Gambas und dazu ein erfrischendes Getränk, das alles bietet das Fest auf dem Schlossplatz und Oberen Schlossgarten. Bewirtet wird von Freitag bis Sonntag ab 11 Uhr. Alles Weitere auf der Homepage des Veranstalters.