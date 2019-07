Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Bobby-Car-Rennen

Die Deutsche Meisterschaft im Bobby-Car-Rennen findet in Urbach statt. Die Rennstrecke ist von der Hagsteige abwärts Richtung Freibad. Am Samstag startet ab 13 Uhr die Jugendklasse, dann die Amateurklasse ab 16 und ab halb fünf findet das Jedermann-Rennen statt. Am Sonntag geht es ab 10.30 Uhr weiter Rennen in verschiedenen Altersklassen und ab 15 Uhr kommen die Profis an die Reihe. Mehr Infos finden Sie hier oder auf der Homepage der Schatzkiste Urbach.

Kult im Bädle

Im Freibad in Kernen-Stetten findet die Traditionsveranstaltung "Kult im Bädle" am Freitag ab 19 Uhr und am Samstag ab 18.30 Uhr statt. Am Freitag wird der Film „25 km/h“ gezeigt und am Samstag gibt es Live-Musik mit der „Abstract Band“. Mehr dazu auf der Homepage des Bädles.

Lindenfest

In Berglen-Birkenweißbuch heißt es drei Tage Musik, Unterhaltung und kulinarische Leckerbissen. Start ist am Samstag um 18 Uhr mit dem Musikverein Dietingen. Am Sonntag geht es mit dem Frühschoppen mit dem MV Weißbuch um 11 Uhr weiter und am Montag um 15 Uhr mit den Weißbuch Kryner. Weitere Infos auf der Homepage des Musikvereins.

White Dinner

Auf dem Rathausvorplatz in Waiblingen-Neustadt findet das Abendessen am Samstag ab 19 Uhr unter freiem Himmel statt. An weiß gedeckten Tischen kann man den Sommerabend mit Gitarrenklängen der Gruppe "Zaitensprung" genießen. Zum Abschluss des Abends gibt es eine Feuershow. Weitere Infos auf der Homepage der Stadt Waiblingen.

Live Rocking Five

Die Band spielt am Samstag (bei gutem Wetter) von 19 bis 22 Uhr auf der Seebühne am Badesee in Plüderhausen. Die fünf Musiker aus dem Raum Waiblingen spielen Klassiker der Rock- und Popgeschichte. Sie singen live mit viel Gefühl und Groove. Weitere Infos auf der Homepage der Band.

Schwäbische Waldbahn

Am Sonntag fährt ein Extra-Dampf-Zug der Schwäbischen Waldbahn. Alle Freunde der Dampflokomotive können noch einmal auf der Strecke außerplanmäßig fahren. Die Züge starten in Schorndorf um 10.30 und 14 Uhr und in Welzheim sind die Abfahrten um 12 und 16.30 Uhr. Weitere Informationen und Fahrkarten gibt es auf der Homepage der DBK Historische Bahn.

Hufeisenwerfen

Die Reit- und Countryfreunde Ebni veranstalten am Sonntag auf der Hufeisenanlage hinter Gajas Welt in Ebni ein Jedermannturnier im Hufeifenswerfen. Los geht es um 11 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bereits am Samstag wird ab 10 Uhr die baden-württembergische Landesmeisterschaft im Hufeisenwerfen ausgetragen. Weitere Informationen finden Sie auf der Facebookseite der Reit- und Countryfreunde.

Sommernachtskino

Beim 21. Sommernachtskino in Waiblingen werden unter anderem von Freitag bis Samstag Filme gezeigt. Hier finden Sie eine Übersicht der Sommernachts- und Open-Air-Kinos im Rems-Murr-Kreis und der Region.

Aktionstag Schutz der Meeresschildkröten

Der massenhafte Plastikabfall der modernen Gesellschaft landet oft als Verpackungen oder als Mikropartikel in den Ozeanen und gefährdet das marine Leben. Diese Problematik und mögliche Gegenmaßnahmen erläutert am Sonntag der "Aktionstag Meeresschildkröten" in der Wilhelma in Stuttgart von 11 bis 16 Uhr. Mehr Infos dazu auf der Homepage der Wilhelma.