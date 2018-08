Rems-Murr-Kreis: Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Familien

Öffentliche Sternenführung: Wer den Sommernachtshimmel einmal besser kennenlernen möchte, hat am Samstagabend Gelegenheit dazu. Treffpunkt ist um 22 Uhr an der Sternwarte beim Welzheimer Stadtteil Langenberg. Weder Anmeldung noch Eintritt sind erforderlich, allerdings findet die Führung nur bei klarem Wetter statt. Mehr Infos auf der Homepage der Sternwarte Welzheim.

Stoppelackerrennen Berglen: Auch zur fünften Auflage werden wieder an die 2000 Zuschauer erwartet, wenn die Jeep- und Dodge-Maschinen über den Stoppelacker beschleunigen. Am Freitag um 17 Uhr startet die Zeltdisko, der Rennstart auf dem Acker zwischen Rettersburg und Oppelsbohm erfolgt tags darauf um 15 Uhr. Alle Infos hierzu auf der Homepage des Allradclub Highlanders Berglen.

Dampfsonderzug an den Bodensee: Der historische Dampfzug der DBK Historische Bahn e.V. verlässt die Schwäbische Waldbahn zu einem Tagesausflug in Richtung Bodensee. Mit der Schnellzugdampflokomotive 01 519 geht es von Backnang (Abfahrt: 7:25 Uhr) mit Zustieg u.a. in Winnenden (7:36) und Waiblingen (7:47) über die Route der Schwäbischen Eisenbahn nach Friedrichshafen und Lindau. Den dortigen Aufenthalt können die Fahrgäste ganz entspannt an der Uferpromenade, im Zeppelinmuseum oder auf dem Ausflugsschiff verbringen. Die Rückkehr in Waiblingen und Backnang ist gegen 22 Uhr vorgesehen. Der genaue Fahrplan und Ticketreservierung finden sich auf der Homepage der DBK.

Für Festbesucher

Brunnenfest Haubersbronn: Am Sonntag ab 11 Uhr lädt der Förderverein Haubersbronn zum jährlichen Brunnenfest vor dem Rathaus ein. Für das leibliche Wohl gibt es köstlichen Brunnenfestbraten, Wokgemüse und bunte Salatteller. In den Heimatstuben wird neben dem Kaffee und Kuchenbuffet auch ein Programm für die kleinen Gäste geboten sein.

FFW-Hocketse Alfdorf: Bereits am Samstag um 17 Uhr öffnet im Alfdorfer Feuerwehrgerätehaus die bekannte Feuerwehrbar. Am Sonntag ist ab 11:30 Uhr für das leibliche Wohl gesorgt, es werden ein Mittagstisch sowie am Nachmittag das "Café Florian" angeboten.

Schnaiter Kirbe: Es ist wieder Kirbezeit. Die Schnaiter Jugend lädt gemeinsam mit der Stadt Weinstadt von Freitag bis Sonntag zur diesjährigen Schnaiter Kirbe ein. Höhepunkt ist der traditionelle Kirbeumzug am Sonntag ab 14 Uhr, der Buttenlauf startet um 17 Uhr. Für musikalische Umrahmung sowie für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das genaue Programm für das Festwochenende findet sich auf der Homepage der Veranstalter.

Schwenkbratenfest Urbach: Die Feuerwehr Urbach lädt am Sonntag ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür ins Feuerwehrhaus (Marktweg 14) ein. Der traditionelle Schwenkbraten darf da natürlich nicht fehlen. Alles Weitere auf der Homepage der Feuerwehr Urbach.

Für Musikfans

Dalmstock-Open-Air-Festival: Seit nunmehr 22 Jahren ist das Dalmstock Open-Air eine feste Größe in der Rock-, Metal- und Punkszene und hat Leutenbach überregional bekannt gemacht. Anstelle von großen Namen werden vielversprechende Nachwuchsbands präsentiert und gefördert, so dass das Festival seinen Besuchern jedes Jahr neue Erlebnisse beschert. Am Freitag und Samstag wird bei der Rems-Murr-Halle jeweils von 17 Uhr bis Mitternacht aufgespielt. Information zum Ticketverkauf und den Bands bieten die Veranstalter auf ihrer Homepage.

Marktplatzrock in Urbach: Zum letzten Marktplatzrock diesen Jahres erwartet die Musikfreunde noch einmal ein echtes Highlight in Urbachs Mitte. Der aus Schorndorf stammende Rocksänger, Songwriter und Gitarrist Gerd Rube, der sich bei seinem Touren sogar in der Metropole von New York einen Namen erspielt hat, tritt in seiner alten Heimat auf. Gemeinsam mit seiner stimmgewaltigen Partnerin Sandra Lee spielt er ab 19:30 Uhr im Open Air-Zelt der Bar M1 auf. Weitere Information bietet der Gastgeber.

Für Sportbegeisterte

Deutschland-Tour in Waiblingen: Das Riesenevent für Radfahrer und Radsportfans macht am Sonntag einen kurzen Zwischenstopp in Waiblingen. Auf ihrem 740 Kilometer langen Weg von Koblenz bis Stuttgart flitzen die Amateure in dicht getakteten Abständen durchs Beinsteiner Tor, gefolgt von den Profis, die gegen 15.30 Uhr erwartet werden. Von 11 bis 17 Uhr wird ein Familienprogramm angeboten. Weitere Informationen zur Tour finden sie in unserem Artikel.

Forum Fahrrad: Im Goldbergwerk in Fellbach kommen Fahrradfans voll auf ihre Kosten. Auf rund 2.000 m² Ausstellungsfläche und einem zwei Kilometer langen Rundkurs für Testfahrten präsentierten 40 Premium-Hersteller ihre Fahrräder, E-Bikes, Lastenräder und Pedelecs. Am Sonntag steht die Messe allen Interessierten von 11 bis 19 Uhr offen, am Montag und Dienstag ist ausschließlich für Fachbesucher geöffnet. Mehr Informationen zum Forum Fahrrad gibt es auf der Webseite.

Für Weingenießer

Backnanger Weindorf: Von Frreitag bis Montag, jeweils ab 17 Uhr, schenken die regionalen Wengerter ihre Weine auf dem idyllischen Adenauerplatz aus. Unterstützt werden sie durch die umliegenden Geschäfte, die auch europäische Weine präsentieren. Dazu gibt es Salzkuchen, Zwiebelkuchen, Spanferkel oder auch Fisch vom Grill. Einen detaillierten Überblick bietet der Online-Auftritt des Weindorfs.

Schorndorfer Weintage: Am Freitag (18-23 Uhr), Samstag (16-23:30 Uhr) und Sonntag (11:30-21 Uhr) laden regionale Weine an zahlreichen Ständen zum gemütlichen Verweilen und Genießen auf dem denkmalgeschützten Marktplatz ein. Live Musik auf der Rathausbühne sorgt für Unterhaltung, die romantische Beleuchtung für stimmungsvolle Atmosphäre. Zudem werden Stadtführungen und auch eine Weinerlebnisführung angeboten. Die ausführliche Programmbroschüre findet sich auf der Website der Stadt Schorndorf.

Winnender Weintage: Am Freitag ab 18:30 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 11 Uhr (festlicher Ausklang jeweils ab 23 Uhr) können sich Weinfreunde und Genießer wieder auf eine erlesene Weinauswahl im gemütlichen Ambiente rund um den Marktplatz freuen. Die in Winnenden beheimateten Winzer bieten eine Auswahl ihrer besten Weine. Für jeden Geschmack findet sich hier der passende Tropfen. Bei einer Blindverkostung können die Besucher aus fünf frischen Weißweinen Ihren persönlichen Sieger küren. Das vollständige Veranstaltungsprogramm im Netz bietet die Stadt Winnenden.

Weinprobe an der Y-Burg: Über den Dächern von Stetten werden Weine der Remstalkellerei angeboten. Am Samstag von 14 bis 24 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 23 Uhr können Weinliebhaber vor der Kulisse der Y-Burg regionale Weine verköstigen.

Aus der Region

Donzdorfer Flugtage: Die Fliegergruppe 1928 Donzdorf e.V. veranstaltet unter dem Motto “Faszination Fliegen” bei freiem Eintritt ihre alljährliche Flugtage. Am Samstag liegt der Schwerpunkt auf Modellflug, sonntags Kunstflug mit und ohne Motor. Fallschirmspringer sorgen für Action, zudem werden Rundflüge mit dem Hubschrauber sowie mit Vereinsmaschinen angeboten. Genauere Informationen auf der Website der Donzdorfer Flugtage.

Flammende Sterne Ostfildern: Auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände Scharnhauser Park in Ostfildern wird am Freitag und Samstag ab 18 Uhr sowie am Sonntag ab 16 Uhr ein großes Programm für die ganze Familie geboten. Die weltbesten Feuerwerker versuchen die Zuschauer mit ihrer feurigen Kunst zu verzaubern. Auf mehreren Bühnen spielt zusätzlich Livemusik, darüber hinaus sorgen Feuerartisten, Gaukler, Trommler, Heißluftballons und ein großes Kinderprogramm für gute Unterhaltung. Eine Tageskarte kostet 18 Euro (ermäßigt 6 Euro). Weitere Informationen auf der Website der Veranstalter.

Schäferlauf Markgröningen: Mit dem Leistungshüten beginnen am Freitag die Festtage rund um den traditionellen Schäferlauf, der am Samstag ausgetragen wird. Dabei rennen Teilnehmer auf einem gemähten und 300 Schritte langen Stoppelfeld barfuß um die Wette. Die Feierlichkeiten dauern bis Montag, ein Feuerwerk bildet den krönenden Abschluss. Das vollständige Programm finden Sie auf der Homepage des Traditionsfestes.

Vollmondklettern: Der Kletterwald Plochingen bietet am Sonntag von 20:30 bis 23:30 Uhr die außergewöhnliche Erfahrung, den Wald im silbernen Licht des Vollmonds zu erleben. Es entsteht eine einmalige Atmosphäre, welche nicht nur "Mondsüchtige" erleben sollten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Kletterwald stellt auf seiner Homepage weitere Informationen zur Verfügung.

Zunftmarkt in Bad Wimpfen: Jedes Jahr am letzten Augustwochenende zieht mittelalterliches Handwerk in Bad Wimpfen ein. In der Tradition des ehemaligen Hafenmarktes, den König Wenzel im Jahr 1391 der reichsstädtischen Töpferzunft gewährte, erfreut der 627.Zunftmarkt mit Handwerkskunst, Tanz und Musik seine Besucher. Am Samstag um 11.45 Uhr und am Sonntag um 10.45 Uhr startet am Löwenbrunnen der festliche Einzug mit dem mittelalterlichen gewandeten Zug des Marktherrn von Wimpfen mit Gefolge der am Blauen Turm zur Markteröffnung endet. Weitere Auskünfte auf der Website vom Verein Zunftmarkt e. V.