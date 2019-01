Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Genießer:

Winterweinweg: Elf Weingüter und vier Gastronomen aus Kernen bieten am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr, an vier Genussstationen rund um die Yburg in Kernen-Stetten, Kulinarik und Wein an. Es gibt edle Weine und gepflegte Gastronomie, inmitten einer winterlichen, stimmungsvoll beleuchteten Landschaft. Guggen-Musikgruppen sorgen entlang des Weinweges für Stimmung. Mehr auf der Homepage der Gemeinde Kernen.

Schwanensee: Das klassische russische Ballett aus Moskau ist am Sonntag um 18 Uhr zu Gast in der Schwabenlandhalle in Fellbach. Die Musik des Komponisten P.I. Tchaikovsky und die exquisiten sowie die raffinierten Tänze von Marius Petipa und Lev Ivanov prägen den „Schwanensee“. Die Rolle der Odette, welche vom bösen Zauberer in die Schwanenkönigin verzaubert wurde, und des Gegners, des Schwarzen Schwans, ist eine tänzerische Herausforderung für jede Ballerina. Mehr Infos auf der Homepage der Schwabenlandhalle.

Für Musiker:

Rhonda: Am Freitag werden die Musiker aus Hamburg und Los Angeles ab 20.30 Uhr in der Schorndorfer Manufaktur feinsten Northern Soul live präsentieren. Die Band erzählt Geschichten, die offen sind für eigene Interpretationen und durchzogen von einer unbestimmten Sehnsucht. Weitere Infos auf der Homepage der Manufaktur Schorndorf.

The Black Byrds: Am Freitag um 20.30 Uhr spielt die Band ihren Garagen Sound der sechziger Jahre im Jazzclub Armer Konrad. Auch wenn in ihre Sets hin und wieder ein wenig Indierock und Britpop gerät, sind The Black Byrds die Coverband für jeden, der es Retro mag. Mehr zur Band auf ihrer Homepage.

Abba 99: Am Samstag ab 19.30 Uhr lädt die Cover-Band ein, die schwedische Kultband wieder aufleben zu lassen. Im Bürgerhaus in Kernen-Rommelshausen heißt es dann mittanzen, mitmachen und mitsingen zu Song wie Waterloo, Dancing Quenn uvm. Weitere Infos auf der Homepage der Gemeinde Kernen.

Brozzo: Am Samstag ab 20 Uhr rockt die Band mit ihrem Schwobarock in der Markthalle in Winnenden. Die Band besteht aus Bernd Klink, Martin Mörmann, Björn Rittberger und Tommy Benkert. Mehr zur Band auf deren Homepage.

Ladystringers: In der Kultursäule in Welzheim spielen die 4 Musikerinnen als klassisches Streichquartett am Samstag, ab 20 Uhr. Das Neujahrskonzert steht unter dem Motto: Wolfgang Amadé – Eine kleine Mozart-Revue. Mehr zur Band auf ihrer Homepage.

Für Aktive und Feierwütige:

Capoeira: Die brasilianische Kampfkunst vereint Rhythmus, Tanz und Akrobatik und ist für Alle von 6 bis 99 geeignet. An diesem Freitag findet von 18 bis 19.30 Uhr ein Schnuppertraining im Gymnastiksaal der Remstalhalle in Korb statt. Der eigentliche Kurs beginnt am Freitag, 1. Februar. Mehr Infos auf der Homepage des SC Korbs oder im Video. .

Glühweinfest: Das Stelldichein der Weinbaufreunde Beutelsbach e.V. am Feuerkorb, bei Glühwein weiß oder rot, Früchtepunsch und Salzkuchen aus dem Backhäusle findet am Samstag von 16 bis 23 Uhr, bei der Kelter der Weingärtner Remstalkellerei eG mitten in den Weinbergen, auf dem Verbindungsweg vom Endersbacher Käppele in Richtung Strümpfelbach, statt.

Après-Ski-Party: Am Samstag ab 19 Uhr findet bei der Kelter (Richtung Sportgelände) in Schorndorf-Buhlbronn das Open Air-Spektakel mit „hot Drinks“ und „Hüttenzauber“ statt. Gefeiert wird zu den Sounds von Alex van de Möck, Chris la Hütt und DJ Pilzi.