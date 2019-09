Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Nacht der Keller der Weinstadt: 25 Wein- und Gewölbekeller öffnen am Freitag und Samstag, von 19 bis 1 Uhr, in allen fünf Weinstädter Stadtteile ihre Tore. Sinnliche Genüsse mit hervorragenden Weinen und feinen Speisen, ein vielfältiges Kulturprogramm laden zur Veranstaltung ein. Vom Gesang mit Handharmonika, über Live-Bands verschiedenster Genres bis hin zum Keller mit Après-Ski-Musik bieten die Kellerbetreiber ein umfangreiches Musikprogramm an und auch Kunstausstellungen gibt es. Die teilnehmenden Keller und weitere Infos stehen auf der Homepage der Veranstaltung.

Schorndorfer Kunstnacht und Lichterglanz: Am Samstag von 19 bis 24 Uhr präsentiert sich die Schorndorfer Kunstszene in ihrem Facettenreichtum. Es öffnen zahlreiche Ateliers, Ausstellungsflächen, alle städtischen Galerien und Museen ihre Türen. Es gibt Malerei zu sehen, Objekte, Grafiken, Fotografien und Installationen. Mehr Infos auf der Homepage des Kulturforum Schorndorf e.V.

Hundebadetage in Korb: Am Samstag, von 10 bis 22 Uhr, und Sonntag, 11 bis 18 Uhr, können sich wieder die Vierbeiner in die Fluten des Korber Freibads stürzen. Es heißt wieder Badespaß für Hund und Herrchen mit Vorführung einer Rettungshundestaffel uvm. Mehr dazu auf der Homepage des Freibades. Auch in Kernen-Stetten kommen die Hunde am Samstag von 11 bis 15 Uhr auf ihre Kosten. Mehr hierzu auf der Homepages des Stettener Bädlesverein.