Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Partylöwen:

Turmfest: Die Ski-Zunft Korb lädt am Samstag von 16 Uhr bis Mitternacht zum Aussichtsturm in den Kleinheppacher Weinbergen ein. Bei Musik werden aktuelle Trends und Innovationen im Bereich des Skisports vorgestellt. Die Schirmbar bietet zudem kalte und warme Getränke, frisch gebackenes und gefülltes Handbrot und Rote vom Grill. Mehr dazu auf der Homepage der Ski-Zunft.

Die Hütte brennt: Die Party steigt am Samstag, ab 19 Uhr, in der Halle in Berglen-Steinach. Es werden 70/80/90er, Schlager und Rock gespielt. Mehr Infos auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Berglen Abt. Süd.

Apres-Ski-Party: Die Party des FSV Weiler zum Stein findet am Samstag ab 19 Uhr in der Gemeindehalle in Leutenbach-Weiler zum Stein statt. DJ Thommy spielt die neusten Hits aus den Bergen. Es gibt eine Weinlaube, einer Schirmbar mit verschiedenen Bieren, einem Cocktailstand und einer Après-Spritzbar. Mehr Infos auf der Homepage des Vereins.