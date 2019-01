Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Hexen-Beschwörer:

9. Aufflackern: Am Samstag um 17 Uhr findet das Aufflackern der 1. Narrenzunft Schwaikheim mit Guggenmusik auf dem Festplatz bei der Fritz-Ulrich-Halle in Schwaikheim statt. Für Speis und Trank ist gesorgt. Weitere Infos auf der Homepage der Narrenzunft.

Hexenauftauchen: Zehn Monate haben die Remshexen der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft auf diesen Tag gewartet. Nun dürfen sie wieder aus den Fluten auftauchen, ihre Larven aufsetzen und bis Aschermittwoch ihr Unwesen treiben. Die Hexen tauchen am Sonntag um 17.30 Uhr in den Rems-Auen in Waiblingen auf, in der Nähe des Bürgerzentrums. Musikalisch begleitet wird der Abend von den Woiblenger Ohrawusler. Weiteres auf der Homepage der Stadt Waiblingen.

Häsabstauben: Bei der Traditions-Veranstaltung holt am Sonntag das Fellbacher Prinzenpaar die Weingeister aus dem Wengert. Es gibt ein Feuerwerk-Spektakel, Guggenmusik, Programm und Bewirtung. Beginn ist um 18.30 Uhr bei der neuen Kelter der WG-Fellbach. Mehr dazu gibt es auf der Homepage des Stadtmarketings Fellbach.

Für Partylöwen:

Berglesbond-Winterfest: Die Apres-Ski-Party steigt am Samstag ab 18 Uhr im Clean-Park in Berglen-Erlenhof. DJ Zucker sorgt für Musik und super Stimmung, aber auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Mehr dazu auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Ski-Party: Im Gewölbekeller des Gasthof Lamm in Weinstadt-Strümpfelbach steigt die Party am Samstag ab 19 Uhr. Gefeiert wir bei Apres Ski und Mixed Music, außerdem wird ein Überraschungsgast für gute Stimmung sorgen. Mehr Infos auf der Facebook-Seite des Skiclubs Strümpfelbach.

Kick-Off-Party: Am Samstag steigt die Party ab 20 Uhr in der Auerbachhalle in Urbach. Das Benefizkonzert wird von vom Verein Die Schatzkiste e.V. organisiert. Mehr auf der Homepage des Vereins.

Für Groß und Klein:

Pinocchio als Musical: Das italienische Märchen von der berühmten Holzpuppe wird am Freitag um 16 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle Schorndorf vom Theater Liberi inszeniert. Das Musical zeigt eine Eigenkomposition, mit temporeichen Choreografien und ist nicht nur für Kinder ein Erlebnis. Mehr Infos auf der Homepage der Stadt Schorndorf.

Kindermusical: In der Gemeindehalle in Schwaikheim führen, am Freitag um 17 Uhr, insgesamt 110 Kinder das Musical „Esther - der Stern Persiens“ auf. Die Kinder haben das Stück eine Woche lang einstudiert. Weitere Infos auf der Homepage der Matthäus Gemeinde Schwaikheim.

Waiblinger Weihnachtszirkus: Der Zirkus gastiert noch bis Sonntag auf dem Festplatz an der Rundsporthalle in Waiblingen. Im Programm zeigen z.B. die Preisträger des Zirkus-Festivals von Monte Carlo unter anderem eine Sieben-Mann-Pyramide auf dem Hochseil. Es sind täglich zwei Vorstellungen zu sehen: eine um 15.30 Uhr und eine um 19.30 Uhr. Alle weiteren Infos auf der Homepage des Weihnachtszirkus.

Für Träumer:

Schwanensee: Das klassische russische Ballett aus Moskau ist am Samstag um 19 Uhr zu Gast im Bürgerzentrum in Waiblingen. Die Musik des Komponisten P.I. Tchaikovsky und die exquisiten sowie die raffinierten Tänze von Marius Petipa und Lev Ivanov prägen den „Schwanensee“. Die Rolle der Odette, welche vom bösen Zauberer in die Schwanenkönigin verzaubert wurde, und des Gegners, des Schwarzen Schwans, ist eine tänzerische Herausforderung für jede Ballerina. Weitere Infos auf der Homepage des Bürgerzentrums.