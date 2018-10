Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Feschles-Begeisterte:

Weinfest: In der Justinus-Kerner-Halle in Welzheim findet am Samstag ab 19.30 Uhr bis Sonntag 18 Uhr das Weinfest des MV Stadtkapelle Welzheim statt. Ein gemütliches Weindorf lädt zum weinseligen Verweilen und Probieren an verschiedenen Weinständen und dem großen Weinbrunnen in der „Dorfmitte“, aus dessen Hähnen edler Fasswein fließt, ein. Die Party-Rockband „No-Exit“ sorgt am Samstagabend für ordentlich Stimmung.

Weindörfle: Das Fest der Rohrbronner Wehr findet am Samstag ab 17 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr im Gemeindehaus Rohrbronn statt. In geschmückter Weinlauben-Kulisse gibt es Musik, Getränke und Speisen wie Schlachtplatte, Winzerbraten und Hausmacher Vesper. Ausgeschenkt werden neuer Wein, Fassweine vom Jahrgang 2017 und Tröpfchen aus der 0,7-Liter-Flasche. Genaue Infos auf der Homepage der Feuerwehr.

Stadtmarkt: Ähnlich bunt und farbenfroh wie das Herbstlaub an den Bäumen präsentiert sich am Sonntag der Markt in der Innenstadt und den Gewerbegebieten von Schorndorf. Der Stadtmarkt selbst beginnt um 11 Uhr und dauert bis etwa 17.30 Uhr. Um 12 Uhr öffnen obendrein die teilnehmenden Ladengeschäfte und sind bis 17 Uhr für die Besucher geöffnet. Mehr Infos gibt es auf der Homepage der Stadt Schorndorf.

Gänsemarkt: Am Sonntag laden in Backnang über 100 geöffnete Geschäfte zum Shoppen und Flanieren ein. Zahlreiche Aussteller und ein buntes Programm mit zahlreichen Mitmachangeboten für Jung und Alt bieten Unterhaltung, Spaß und Abwechslung. Um 12.45 Uhr startet die Gänseparade am Adenauerplatz zum Marktplatz, wo um 13 Uhr der Markt eröffnet wird. Bis 18 Uhr kann dann ausgelassen gebummelt werden. Alles Weitere auf der Homepage des Stadtmarketings Backnang.

Museumstag Winnenden: Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr feiert das Winnender Feuerwehrmuseum sein 50-jähriges Bestehen. Bei freiem Eintritt gibt es Führungen durch das Museum, Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Zu sehen gibt es praktisch alle Gerätschaften und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren im Südwesten Deutschlands von den Anfängen der freiwilligen Feuerwehren. Weitere Infos uns Zeiten findet man auf der Homepage des Feurerwehrmuseums.

Für Musiker:

David Hanselmann: Der Soul- und Rocksänger tritt in der Reihe "Kultur bei Katis" in Winnenden auf, mit einem Mix aus bekannten Soul-, Rock und Pop-Standards und Songs seines neuen Solo-Albums "That's me". Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Weiter Infos auf der Homepage des Katis.

Für bald Vermählte:

Hochzeitsmesse Just married: Auf der Messe im Kloster Lorch präsentieren zahlreiche Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen für den schönsten Tag im Leben. Das Angebot reicht dabei von Brautkleidern, Hochzeitsanzügen, Fotografen und Reiseunternehmen bis hin zu Kirchenschmuck, Blumen- und Tischdekorationen, Brautsträußen und Autoschmuck. Die Messe ist am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Aus der Region:

Esslinger Musiknacht: In dieser Nacht pulsiert ab 21 Uhr das Nachtleben, wie kaum an einem anderen Tag! Die Esslinger Innenstadt verwandelt sich in eine einzig große Party- und Musikmeile. In Clubs, Cafes, Bars, Restaurants, Bistros, Kneipen und Clubs wird ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Musikprogramm für Jung und Alt angeboten und den Gästen einen unvergesslichen Abend mit viel Livemusik bereitet. Die vollständigen Infos sind auf der Homepage der Musiknacht.

Halloween bei der Kürbisausstellung: Auf der Ausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg gibt es Halloween-Stimmung nicht nur am 31. Oktober. Ganze sechs Tage mit Start am Samstag, können die Besucher Halloween-Kürbisschnitzen, beim Mitmach-Spaß vom Grusel-Gewusel teilnehmen und handwerklich aktiv werden. Weitere Infos auf der Homepage der Kürbisausstellung.