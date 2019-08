Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Rohrbronner Dorfhocketse

Am Samstag um 14 Uhr startet die Hocketse mit Bikeathlon in der Ortsmitte von Remshalden-Rohrbronn. Weiter geht es um 17 Uhr mit dem Fassanstich und ab 19.30 Uhr gibt es Live-Musik mit der „Abstract Band“. Am Sonntag wird es ab 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienstgeben und danach Jazzfrühschoppen mit „Dr. Jazz“ geben. Weitere Infos auf der Homepage der Dorfgemeinschaft.

Sommernacht im Freibad Weiler

In Schorndorf-Weiler wird am Samstag das 90-jährige Jubiläum des Weilermer Bädles gefeiert. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Die Bigband des Musikvereins Weiler begleitet den Festakt. Anschließend sorgt die Band "Erpfenbrass" für musikalische Unterhaltung. An der Abendkasse kostet eine Eintrittskarte 12 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Freibads.

Sommernachtsfest

Das traditionelle Fest am Waldsee in Murrhardt-Fronsbach findet von Freitag bis Montag statt. Fassanstich ist am Freitag um 18.30 Uhr. Ab 19.00 Uhr findet ein sportlicher Wettbewerb mit Wasserspielen am und im Waldsee statt. Über die gesamte Zeit wird Volksfestbetrieb mit einem Vergnügungspark herrschen, es gibt Musikprogramm. Mehr dazu auf der Homepage der Stadt Murrhardt.

Weinprobe im Himmelreich

In den Weinbergen oberhalb von Winnenden-Hertmannsweiler können Weine probiert, Schaukelbraten verköstigt und die Aussicht genossen werden. Am Samstag startet das Fest um 15 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst.

Koppa-Fest

Im Hof rund um das Strümpfelbacher Weingut Mödinger findet von Freitag bis Sonntag das Koppa-Fest statt. Es gibt Kulinarisches aus Weinkeller und Küche. Das Fest beginnt am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. An allen Tagen gibt es musikalische Unterhaltung.

Mediterranes Weinfest

Am Samstag wird das Fest im Hof des Weinguts Armin Zimmerle in Weinstadt-Großheppach eröffnet. Am Samstag startet das Hoffest um 17 Uhr und ab 19 Uhr sorgt die Band "Smile in a Pocket" für musikalische Unterhaltung. Sonntags ab 11 Uhr lädt der Innenhof zum "Schwätza ond Genießa" ein, gegen 18 Uhr umrahmt mit Live-Musik von Martin Lenz. Montag geht es ab 17 Uhr los und ab 19 Uhr gibt es Live-Musik mit der Band "Birds of a Feather".

Closing Weekend

Bevor "Barzentral" und "Clubzentral" am Sonntag in Schorndorf ihre Pforten schließen, finden nochmal zwei Partys statt. Am Freitag ab 23 Uhr gibt es eine 90s – 2000 Throw-Back-Party mit DJ MarkyMarc und am Samstag einen Mixes Dancefloor mit DJ Pellex & Mike, ebenfalls ab 23 Uhr. Mehr dazu auf der Homepage des Lokals.

"Talaue rockt"

In der Reihe „Talaue rockt“ singt der Soulsänger David Hanselmann am Samstag ab 20 Uhr im VfL-Biergarten in Waiblingen. Er zeigt einen Streifzug durch 40 Jahre Soul-, Pop- und Rockgeschichte, die er teilweise mitgeschrieben hat. Mehr dazu auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Sommer-Open-Air

Schwäbisch für Einheimische und "Reingschmeckte" steht beim Sommer-Open-Air am Samstag ab 20.30 Uhr an der Markthalle Winnenden auf dem Programm. Die Band Brozzo spielt unter dem Motto „Bock auf Rock“ ihre urschwäbischen Rockhymnen. Mehr Infos zur Band auf der Homepage von Brozzo.

Rems-Murr-Pokal

Bei Deutschlands einzigem 3-Etappen-Radrennen wird in unterschiedlichen Rennklassen und Orten gefahren. Am Freitag finden die Rennen in Schorndorf ab 18 Uhr statt. Start und Ziel sind auf dem Marktplatz. Am Samstag um 15 Uhr starten die Rennen in Backnang, hier sind Start und Ziel auf der Marktstraße. Beim Rennen am Sonntag ab 11.30 Uhr sind Start und Ziel in Fellbach an der Neuen Kelter. Die genauen Zeitpläne und Strecken finden Sie auf der Homepage der Veranstaltung.

Waiblinger Reitturnier

Ambitionierte Amateure und professionelle Reiter stellen ihr Geschick in Waiblingen sowohl im Springparcours als auch im Dressurviereck unter Beweis. Am Freitag und Samstag startet das Turnier jeweils um 9 Uhr und am Sonntag bereits um 8 Uhr. Eine detaillierte Zeiteinteilung und das komplette Turnierprogramm gibt es auf der Homepage des Reitvereins.

40. Deutsche Meisterschaft im Bumerangwerfen

Auf den Rasenplätzen beim Herbert-Winter-Stadion in Winnenden finden am Samstag von 9.30 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr die Meisterschaften im Bumerangwerfen statt. Es werden die Titelträger für die Herren und Damen sowie in sechs Einzeldisziplinen ermittelt. Geworfen wird in verschiedenen Disziplinen. Mehr Infos auf der Homepage des Bumerangclubs.

Thementag "Reptilien und Amphibien" in der Wilhelma

Am Sonntag verrät der Thementag in der Wilhelma in Stuttgart, warum Reptilien und Amphibien ihre Eigenschaften perfekt an ihre Lebensräume angepasst haben und wodurch sie sich von anderen Wirbeltieren unterscheiden. In der Reihe der Wilden Wochenenden erläutern die Zoopädagoginnen von 11 bis 16 Uhr, wie man Kriechtiere und Lurche auseinanderhält und welche Arten der jeweiligen Tierklasse zuzuordnen sind. Mehr Infos auf der Homepage der Wilhelma.