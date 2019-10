Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Winterbacher Herbst: Ein Familiensonntag mit buntem Kinderprogramm, Aktionen und verkaufsoffenem Sonntag (12 bis 17 Uhr) im herbstlichen Winterbach. Für den Magen gibt's unter anderem Wurst oder Wein, Kaffee und frischen Backwaren.

Für Zuschauer & Interessierte:

Kunst- und Handwerkermarkt: Die Gemeinde Rudersberg und ausgewählte Aussteller laden am Freitag von 17 bis 22 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr zum Kunst- und Handwerkermarkt ins Rudersberger Rathaus ein. Geboten werden Holzarbeiten, Schmuck, Textilkunst aus Filz und Wolle, Skulpturen, Kunst aus Keramik, Stein und Stahl, Beton und Porzellan und Papier. Mehr dazu auf der Homepage der Gemeinde Rudersberg.

Internationale Stuttgarter Herbstbörse für Mineralien und Fossilien: In der Schwabenlandhalle in Fellbach kommen alle Liebhaber von Mineralien und Fossilien am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr voll auf ihre Kosten. Dieses Jahr gibt es zwei Sonderschauen zu den Themen "Erbe der Dinos" und "Kupfer und seine Mineralien". Mehr dazu auf der Homepage der Schwabenlandhalle.

Veganer Markt: Unter dem Motto „Tiere sind kein Essen“ findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ein veganer Markt in der Alten Kelter in Winnenden statt. Wer möchte, kann sich über Tierrechte und vegane Lebensmittel informieren. Weiteres auf der Homepage des Vereins WinnVegan.

Aus der Region:

Kürbisausstellung: Am Samstag ab 10 Uhr findet das Riesenkürbis-Schnitz-Festival im Rahmen der Kürbisausstellung in Ludwigsburg statt. Diese hat nur noch bis zum 3. November täglich von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Auf der Homepage findet man alle Informationen zu Eintrittspreisen, Aktionen und Sonderveranstaltungen. Wer kann, sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.