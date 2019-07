Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Feschdles-Hocker:

57. Plüderhäuser Festtage: Unter dem Motto "Unendlich beliebt" finden am Wochenende auf dem Gänswasen in Plüderhausen zum 57. Mal die Plüderhäuser Festtage statt. Offizieller Festauftakt ist am Freitagabend ab 18 Uhr. Bieranstich des Bürgermeisters Andreas Schaffer ist um 19 Uhr im Festzelt. Im Anschluss gibt es Volkstümliches mit den Hohberg-Musikanten für den Sommerstammtisch der Jahrgänge, Vereine und Betriebe. Am Samstag ist um 14 Uhr Bewirtungsbeginn, am Sonntag startet das Fest um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und am Montag gibt es ab 11.30 Uhr einen Mittagstisch. An allen Tagen wartet ein buntes Programm auf die Besucher. Auch in diesem Jahr stehen auf dem Gänswasen verschiedene Fahrgeschäfte wie Boxautos, der Breakdance No. 1 und ein Funhouse. Zum traditionellen Abschluss gibt es am Montagabend ein Brillant-Feuerwerk. Das ausführliche Programm können Sie sich auf der Homepage der Plüderhäuser Festtage ansehen.

Winterbacher Zeltspektakel: Bereits am Dienstag (16.07.) hat auf dem Gelände der Firma Peter Hahn in Winterbach das 11. Zeltspektakel begonnen. Für das achttägige Event hat die Initiative Rock in diesem Jahr einige große Namen gewinnen können. Am Freitag tritt Dieter Thomas Kuhn, am Samstag Jan Delay & Disko No. 1 und am Sonntag Dream Theater, jeweils um 20 Uhr auf. Das Konzert von Dieter Thomas Kuhn ist bereits ausverkauft. Für Jan Delay & Disko No. 1 und für Dream Theater gibt es noch Karten an den Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse (Stand Freitag 12 Uhr). Neben den Konzert-Highlights bietet das Zeltspektakel auch Musik umsonst und live im Biergarten. Dieser hat jeden Tag ab 17 Uhr geöffnet - außer sonntags, dann findet auch in diesem Jahr schon ab 11 Uhr der Familientag mit Weißwurstfrühstück, Kinderprogramm sowie Kaffee und Kuchen statt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Winterbacher Zeltspektakels.

42. Winnender Citytreff: In Winnenden beginnt am Freitag ab 18.30 Uhr der viertägige Citytreff. Auch an den Tagen Samstag, Sonntag und Montag ab jeweils 11 Uhr ist auf der rund 500 Meter langen Festmeile mit ihren sechs Festplätzen einiges geboten. Auf drei Bühnen (Marktplatz, Wallstraße und Kronenplatz) sorgen Bands, DJs und Tanzaufführungen für Unterhaltung. Auf dem Adlerplatz können Besucher täglich auch selbst das Tanzbein schwingen. Für Familien mit Kindern wartet auf dem Viehmarktplatz ein historischer Vergnügungspark. Der Kronenplatz dürfte besonders die Jugend ansprechen: Auf dem Parkplatz bauen Schausteller Autoscooter und andere rasante Fahrgeschäfte auf. "A bissle schlotza" lautet das Motto auf dem Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz. Das Weinfactum Bad Cannstatt bietet dort Weine an. Ein ausführliches Programm finden Sie auf der Homepage der Stadt Winnenden.