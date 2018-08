Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Weinschlotzer:

Weinprobe in Schnait: Die freiwillige Feuerwehr Weinstadt Abteilung Schnait bietet entlang des Skulpturenweges in Schnait Weine des Remstals an. Außerdem gibt es frisch aus dem Holzbackofen Salzkuchen, Flammkuchen, Hefezopf, mit Butter, Marmelade, Honig und die herzhaften Vesper, Leberkäswecken, Käsbrot, Zwiebelmettwurstbrot, Rauchfleischbrot, Pfefferbeiser und die übliche Rote-Wurst. Sonntags gibt es auch Trollingerbraten. Die Stände öffnen am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Weitere Infos auf der Homepage der Feuerwehr.

Weintage Häfner: Unter dem Motto „Wine, Food and Rock 'n' Roll' heißt es von Freitag bis Sonntag Summerfeeling für Liebhaber von feinen Weinen, leckeren Speisen und guter Musik. Am Freitagbend rockt die Calwer Band "The Boozebombs", am Samstag spielt die lokale Rockband "Lochtobel". Am Sonntag beginnt das Fest um 11 Uhr mit einem Jazz-Frühschoppen der Combo "Hardt Stompers" aus Reutlingen. Alles Weitere auf der Homepage des Weinguts.

Sommer-Weinfest: Am Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr findet das Sommerfest des Weinguts J. Bauerle mit Wein und Rahmenprogramm statt. Am Samstag sorgt das Uhlberg Duo von den Fildern mit Steirischer Harmonika, Gitarrenklang und einem schwäbischen Göschle für eine Gaudi. Am Sonntag wird mit "The Golden Voices of Gospel" ein Highlight geboten. Informationen gibt es auf der Homepage des Weinguts Johannes Bauerle.

Weinfest: Ein dreitägiges Weinfest veranstaltet das Weingut Armin Zimmerle von Samstag bis Montag auf dem Hof in Weinstadt-Großheppach. Dort gibt es Live-Musik wie VIERTAKT und Birds of Feather und schwäbische Gerichte. Das Fest beginnt am Samstag und Montag jeweils um 17 Uhr, am Sonntag bereits um 11 Uhr. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage des Weinguts.

Für Feschdleshocker:

Spanische Nacht: Direkt am Plüderhäuser Badesee werden am Freitag, ab 18.30 Uhr Paella und Patata bravas frisch zubereitet, dazu gibt es leckere Weine und spanischer Musik. Weitere Informationen auf der Homepage der Stadt Plüderhausen.

Hoffest mit Offenem Stall: Familie Bauer veranstaltet am Samstag, 11. August, und Sonntag, 12. August, ein Fest auf dem Aidehof in Winnenden-Bürg. Festbeginn am Samstag ist um 16 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Besucher können den Hof besichtigen. Es gibt ein buntes Programm mit Kutschfahrten oder Ponyreiten.

Gartenfest: Das Fest der Sportfreunde Gebenweiler in Kaisersbach-Gebenweiler startet am Freitag 19 Uhr mit dem Bieranstich. Am Samstag beginnt das Fest um 18 Uhr, ab 20 Uhr spielt zum Tanz und zur Unterhaltung Tomy Schalala. Am Sonntag ist ab 10.30 Uhr Frühschoppen und Oldtimertreffen. Zum Mittagstisch gibt es Jägerrollbraten mit Kartoffelsalat oder Pommes frites; ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Für 14 Uhr ist ein Musikantentreffen vorgesehen.

Holzbackofenfest Welzheim-Steinbruck mit Flohmarkt im Grünen (Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr). Am Samstag ab 12 Uhr und Sonntag ab 11 können auf der Festwiese in Welzheim-Steinbruck frisch gebackene Brot, Salz- oder Zwiebelkuchen direkt verzehrt oder gekauft werden. Besucher können im Schatten unter den Bäumen sitzen und selbst gemachen Most von Äpfel- und Birnenbäumen trinken.

Für Musikliebhaber:

September: Am Samstag ab 20 Uhr tritt die Band „September“ in der Reihe „Talaue rockt“ im Biergarten des VFL in Waiblingen auf. Im Gepäck haben sie ihr Jubiläumsalbum „40 Jahre und kein bißchen leise“. Die 5 Musiker wollen die Talaue mit ihrem Jazzrock begeistern.

Aus der Region:

Ludwigsburger Weinlaube: Noch bis zum bis 25. August können Besucher in Ludwigsburg auf dem Rathausplatz, immer ab 17 Uhr, den Abend gemütlich ausklingen lassen. Für Live-Musik und leckere Gerichte und verschiedene Weine ist gesorgt. Genaue Informationen stehen auf der Homepage des Veranstalters.

Zwiebelfest Esslingen: Sieben Wirte präsentieren in ihren Lauben vor der historischen Stadt- und Burgkulisse auf dem Marktplatz in Esslingen vielfältige Köstlichkeiten aus Küche und Keller. Das umfangreiche und attraktive Angebot reicht von schwäbischen Spezialitäten, deftigen Schmankerln bis hin zu frischgezapftem Bier, einem guten Viertele aus den Esslinger Weinbergen oder edlem Sekt aus Esslingen. Weitere Infos auf der Homepage des Veranstalters.

Kinderfest am Flughafen: Das diesjährige Kinderfest steht unter dem Motto „Sei ein Superheld“. Es gibt viele Attraktionen z.B. Klettern wie Spiderman, Rundfahrten mit Blick hinter die Kulissen des Airports, Hundestaffel der Bundespolizei und den Malteser uvm. Ein ganz besonderes Highlight ist in diesem Jahr eine Attraktion für die ganze Familie: Eine Aussichtsgondel, mit der man 40 Meter in die Höhe schweben kann.