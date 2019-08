Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Kunsttreff

Die Lenz-Brothers und die Band E.L.A. spielen am Freitag ab 18.30 Uhr am Marktbrunnen in Winnenden. E.L.A. spielt Rocksongs und Balladen. Die Lenz-Brothers sind Uwe und Martin Lenz und unterhalten mit Songs rund um Simon & Garfunkel, Supertramp und weiteren Künstlern. Gerne können Faltstühle, Sitzkissen oder Teppiche mitgebracht werden, um es heimisch und gemütlich zu machen. Weiteres zum Kunsttreff auf der Homepage der Stadt Winnenden.

Weinprobe

Entlang des Skulpturenwegs in Schnait werden am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr speziell ausgesuchte Weine des Remstals angeboten. Außerdem gibt es aus dem Holzbackofen Salzkuchen, Flammkuchen und Hefezopf. Die herzhaften Vesper sind Käsbrot, Zwiebelmettwurstbrot, Rauchfleischbrot, Pfefferbeiser, Rote-Wurst und Schweinehals vom Grill. Mehr Infos auf der Homepage der Feuerwehr.

Holzbackofenfest

Im Festgarten in Welzheim-Steinbruck findet am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr das Holzbackofenfest statt. Sitzplätze gibt es unter den Bäumen auf der Wiese oder in einem Zelt. Neben Salzkuchen, die frisch aus dem Holzbackofen kommen, werden Rote Würste mit selbstgebackenem Holzbackofenbrot, hausgemachte Maultaschen mit Kartoffelsalat sowie Schnittlauch- und Kräuterbutterbrote angeboten.

Hoffest in Winnenden-Bürg

Auf dem Hof der Familie Bauer in Winnenden-Bürg gibt es am Samstag und am Sonntag eine Hocketse, Hofbesichtigungen, eine Strohschatzsuche, Kutschfahrten und eine Maschinenausstellung. Kinder können außerdem auf Ponys reiten. Los geht es am Samstag um 16 Uhr (ab 20 Uhr Scheunenbar mit DJ Udo) und am Sonntag um 11 Uhr.

Esslinger Sommer

Auf dem Marktplatz in Esslingen wird noch bis Montag unter dem Motto „Genießen auf dem Marktplatz“ gefeiert. Unter Pagodenzelten in weißer Farbe bieten acht Gastronomen „schwäbisch-internationale“ Kulinarik an. An allen Tagen ist die Veranstaltung ab 11.30 Uhr geöffnet. Mehr dazu auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Thementage "Tropische Nutzpflanzen":

Das ganze Jahr über bringen süße Früchte wie Mango, Papaya und Banane einen Hauch Exotik in unsere Küchen. Wie sie in ihrer tropischen Heimat heranwachsen, zeigt die Wilhelma in Stuttgart am Samstag und am Sonntag. Von 11 bis 16 Uhr gibt es Einblicke in die große Vielfalt der tropischer Nutzpflanzen. Mehr dazu auf der Homepage der Wilhelma.