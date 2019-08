Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für alle, die es laut mögen

Stoppelackerrennen in Berglen: Der Allrad-Club „Highlanders“ veranstaltet am Freitag und Samstag sein sechstes Stoppelackerrennen - inklusive großem Fest. Am Freitag beginnt die Zeltdisco ab 18 Uhr, am Samstag startet das Fest um 12 Uhr. Anmeldeschluss fürs Rennen mit Allradfahrzeugen ist um 14.30 Uhr, Rennstart ist um 15 Uhr. Ab 17 Uhr legt ein DJ Musik auf und die Bar öffnet. Die Rennpiste, also der Stoppelacker, liegt bei Birkenweißbuch, laut GPS-Daten in der Verlängerung der Teckstraße.

Dalmstock-Festival in Leutenbach: Wenn Leutenbach zum Headbanger-Mekka wird: Am Freitag und Samstag findet das Dalmstock-Festival statt. Headliner des Heavy-Metal-Open-Airs sind in diesem Jahr die Bands Dust & Bones aus Backnang und Skull Fist aus Toronto, Kanada. Alle weiteren Infos zum Lineup, Tickets, etc. findet ihr in unserer Vorschau.

Für Viertelesschlotzer

Schnaiter Kirbe: Von Freitag bis Sonntag ist wieder Kirbezeit in Schnait. Am Freitagabend gastiert Uli Boettcher mit seinem Kabarettprogramm von 20 Uhr an in der Schnaiter Halle (Einlass 19 Uhr, Abendkasse 18 Euro). Am Samstagabend steigt an selber Stelle die Kirbe-Party – sie beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet bis 21 Uhr drei Euro, wer später kommt, zahlt fünf Euro.