Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Party und Feste

Eisdisco: Im Wunnebad Winnenden hat heute die Eisbahnsaison begonnen. Der Eispark ist seit 13 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr findet eine Eisdisco statt. Gute Musik und heiße Snacks warten auf die Schlittschuhläufer.

Beinstein rockt den Herbst: In der Beinsteiner Halle steigt am Samstag die Party "Beinstein rockt den Herbst" mit der Fellbacher Band Destination. Los geht es um 20.30 Uhr, die Halle öffnet bereits eine Stunde früher. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro. Weitere Informationen finden Sie hier.

Glühweinfest: Gourmet Berner aus Weinstadt eröffnet am Freitag und am Samstag mit dem traditionellen Glühweinfest die Weihnachtssaison. Los geht es an beiden Tagen um 18 Uhr. Den Besuchern wird Live-Musik und am Samstagabend ab 21.30 Uhr ein Feuerwerk geboten.

3. Allmersbacher Hallenfeschd: Am Freitag findet in der Gemeindehalle in Allmersbach das dritte Allmersbacher Hallenfeschd statt. Beginn ist um 20 Uhr, bis drei Uhr in der Nacht darf zu Songs aus den 80ern, 90ern und 2000ern und zu aktuellen Party-Hits gefeiert werden. Im Vorverkauf kostet eine Karte 5 Euro, an der Abendkasse zahlt man einen Euro mehr. Eintritt ist ab 18 Jahren. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rudersberger Rocknacht: Der MC Bikersclub veranstaltet am Samstag in der Gemeindehalle in Rudersberg eine Rocknacht. Es werden zwei Bands auftreten, für Essen und Trinken ist gesorgt. Einlass ist um 19 Uhr. Eintritt ab 18 Jahren. Weitere Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite des Clubs.

Märkte

8. Alfdorfer Lichtermarkt: Mit einer besonders aufwendigen Lichterinstallation erstreckt sich am Samstag wieder rund ums alte und neue Rathaus, am Marktplatz und am Lindenplätzle bei der Dorflinde der Alfdorfer Lichtermarkt: Von 15 bis 22 Uhr laden die Gemeinde und der Gewerbe- und Handelsverein mit bis zu 40 Ständen und geöffneten Ladengeschäften zum achten Alfdorfer Lichtermarkt ein. Angeboten werden unter anderem vorweihnachtliche handgefertigte Geschenkartikel. Für Essen und Trinken einschließlich Glühwein und Kinderpunsch ist gesorgt. Zum Abschluss wird es gegen 22 Uhr ein Feuerwerk geben.

Martinsmarkt auf dem Engelberg: Die Freie Waldorfschule Engelberg veranstaltet am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ihren Martinsmarkt. In diesem Jahr steht der Markt unter dem Motto: "9.47E-unser Längengrad" und bietet ein vielfältiges Angebot für die Besucher. Neben Kunst und Handwerklichem wird es ein Kinderprogramm geben und auch der kulinarische Genuss kommt nicht zu kurz. Von den Parkplätzen der Firma Lanco bringt ein Shuttlebus die Besucher kostenlos zur Waldorfschule. Die Zeiten des Busses: am Samstag 12.30 bis 19.30 Uhr und am Sonntag 11.30 bis 18 Uhr.

Am Samstag um 18 Uhr gibt es zudem die Möglichkeit, an einem Laternenumzug teilzunehmen. Kinder und Eltern treffen sich dazu mit ihren Laternen im Altschulbereich und ziehen dann mit Musik und ihren Laternen los.

Warentauschtag mit Pflanzentauschbörse: Unter dem Motto "Tauschen statt wegwerfen" findet am Samstag in der Hartwaldhalle in Waiblingen-Hegnach der Warentauschtag statt. Annahme ist von 8 bis 10 Uhr, Abnahme von 10.15 bis 12 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.

Auch im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Fellbach werden am Samstag Waren getauscht. Warenannahme ist am Freitag von 17 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Warenausgabe ist dann am Samstag von 13.30 bis 15 Uhr. Hier gibt es weitere Informationen.

Großer Flohmarkt: Im Ghibellinensaal des Bürgerzentrums Waiblingen ist am Samstag von 9 bis 16 Uhr großer Flohmarkt. Der Markt findet nur zweimal im Jahr statt. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Kinder bis 15 Jahre zahlen nichts. Die Karten gibt es an der Tageskasse.

Ausstellung

Märchenausstellung in Welzheim: Im Museum Welzheim eröffnet am Sonntag um 14.30 Uhr die Sonderausstellung "Einfach märchenhaft". Gezeigt werden neben historischen und modernen Buchausgaben auch kunstvoll illustrierte Bilderbögen, liebevoll gestaltete Papiertheater, Schattentheater, Spiele, Figuren und vieles mehr. Sowohl bekannte als auch weniger bekannte Märchen werden vorgestellt. Nach dem Eröffnungstag hat das Museum jeden Sonntag von 11 bis 17; am Samstag (01.12.) von 14 bis 17 Uhr; am Mittwoch (26.12.) von 11 bis 17 Uhr und am Dienstag (01.01.2019) von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Sport

38. Schwaikheimer Saison-Abschlusslauf: Zum 38. Mal findet an diesem Samstag der Abschlusslauf des Eichenkreuzes Schwaikheim statt. Wie immer sind mehrere Strecken im Angebot, der Hauptlauf führt über zehn Kilometer. Der Zehn-Kilometer-Lauf beginnt um 15.30 Uhr, Start und Ziel ist vor der katholischen Kirche. Schon von 14.30 Uhr an nehmen die Läufer die halb so lange Strecke in Angriff. Der erste Startschuss fällt um 13.15 Uhr, dann findet der Kindergartenlauf über rund 400 Meter statt. Anders als bei den anderen Strecken ist die Anmeldung zu diesem nur am Veranstaltungstag, 17. November, möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Vereins oder auf dessen Facebookseite.

Soccer at Midnight: In der Hohberghalle in Plüderhausen findet am Freitag das Soccer at Midnight Turnier (SAM) statt. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren spielen ab 20 Uhr in Fünferteams gegeneinander Fußball. In jedem Team muss ein Mädchen vertreten sein und maximal zwölf Teams werden zum Turnier zugelassen. Weitere Informationen gibt es hier.

Aus der Region

Messeherbst: Auf der Stuttgarter Messe hat der Messeherbst begonnen. Von Freitag bis Sonntag findet die Messe "Mineralien, Fossilien, Schmuck" statt. Am Samstag beginnen dann auch die Familie&Heim-Messe und die Tiermesse. Letztere findet bis Sonntag statt. Mehr dazu erfahren Sie im Kalender des Stuttgarter Messeherbstes.

Christmas Garden in der Wilhelma: Bereits am Donnerstag hat in der Wilhelma in Stuttgart der Christmas Garden eröffnet. Bis zum 6. Januar können Besucher auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg durch die leuchtende Märchenlandschaft gehen. Weitere Informationen finden Sie hier.