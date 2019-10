Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Herbstmarkt: Am Sonntag von 11 bis 18 Uhr findet der Markt in der Innenstadt in Winnenden, mit verkaufsoffenen Sonntag (ab 12 Uhr), statt. An Verkaufsständen werden Dekoartikel und Kunsthandwerk angeboten. Es gibt ein Kinderprogramm mit Kürbisschnitzen von 12 bis 17 Uhr am Marktbrunnen und Aufführungen des Remstaler Figurentheaters um 14 und 16 Uhr auf dem Adlerplatz. Auf dem Bengelplatz findet von 11 bis 18 Uhr ein Floh- und Trödelmarkt statt. Weitere Infos auf der Homepage der Stadt Winnenden.

Floh- und Trödelmarkt: Der große Markt lädt am Sonntag von 11 bis 18 Uhr mit verkaufsoffenem Sonntag (von 12 bis 17 Uhr), Musik und Verpflegungsangebot durch örtliche Vereine zum Shoppen, Stöbern und Sattessen ein. Gebummelt werden kann in der Ortsmitte von Plüderhausen.

Immo Messe: Für alle, die von den eigenen vier Wänden träumen, bietet die Immo-Messe im Bürgerzentrum in Waiblingen ein ideales Forum, um eine Fülle von Angeboten, die von der Gebraucht- Immobilie bis zum schlüsselfertigen Neubau reichen, miteinander vergleichen zu können. Mit Modellen und Bauplänen, mit Fotos und 3D-Animationen geben die Aussteller Einblicke in ihre Arbeit. Immobilien-Experten der Banken zeigen Wege auf, wie sich das Eigenheim finanzieren lässt. Fachvorträge von ausgewählten Referenten informieren über die aktuellen Themen der Branche. Die Messe hat am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Infos über die Aussteller gibt es hier.

Kunst-Sinn-Festival: Am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr finden bei der Laufenmühle in Welzheim verschiedene Aktionen statt. Es gibt Live-Musik, Workshops zum spontanen Mitmachen, Kunsthandwerk drinnen und draußen, Tierbegegnungen und kulinarische Köstlichkeiten. Mehr Infos auf der Homepage des EINS+ALLES Erfahrungsfeld der Sinne.

Kreativ-Tag: Der Chor „Mittendrin“ des TSV Leutenbach veranstaltet am Sonntag von 10.30 bis 17.30 Uhr einen „Kreativ-Tag“ mit Kunsthandwerkermarkt in der Halle an der Gartenstraße in Leutenbach. Dort ist unter anderem zu sehen, wie ausgediente Kaffeekapseln zusammen mit alten Vinyl-Schallplatten zu hochwertigem Schmuck verarbeitet worden sind. Angeboten werden auch Objekte aus Naturmaterialien, Edelsteinen, Holz, Glas, Perlen und aufwendig verarbeiteten Stoffen und Garnen. Mehr auf der Homepage des Chors.

Waiblinger Laternenfest: Der traditionelle Laternenumzug durch die Talaue in Waiblingen findet am Samstag um 18.30 Uhr statt. Los geht es am Hallenbad an der Talaue um 18.30 Uhr. Anschließend kann ein Feuerwerk bestaunt werden. Mehr dazu auf der Homepage der Gartenschau.

174. Cannstatter Volksfest: Noch dieses Wochenende findet das Volksfest wieder auf dem Wasen in Bad Cannstatt statt. Das Fest hat am Freitag von 12 bis 24 Uhr, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag 11 bis 23 Uhr geöffnet. Alle Informationen auf der Homepage des Volksfestes.

Kürbisausstellung: Die Kürbisse sind dieses Jahr nach dem Thema „Fabelhafte Märchenwelt“ gestaltet. Die Ausstellung im Blühenden Barock ist bis 3. November täglich von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Auf der Homepage findet man alle Informationen, Aktionen und Sonderveranstaltungen.