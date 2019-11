Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Kerner Nachtlauf

Am Samstag findet der Kerner Nachtlauf mit Start und Ziel am St. Rambert Stadion statt. Es gibt einen 4,5- und einen 10-km-Lauf. Der Weg führt durch die Gärten und Weinberge. Der Start für beide Läufe ist um 18 Uhr. Alle genauen Informationen finden Sie auf der Homepage des Spvgg Rommelshausen e.V.

Schwaikheimer Kirbe

Jedes Jahr im November veranstaltet der Bund der Selbstständigen die Kirbe in der Ortsmitte. Der Verkaufsoffene Sonntag bietet von 12 bis 17 Uhr Attraktionen für die ganze Familie. Dabei informieren die Gewerbetreibenden Schwaikheimer über ihr Angebot. Die zahlreichen Vereine Sorgen für Unterhaltung und Verpflegung. Weiter Infos auf der Homepage des BdS Schwaikheim.

Welzheimer Weinmesse

Am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr findet im Bürgerhaus Alte Kantine in Welzheim die Messe statt. An verschiedenen Probiertheken können über 200 Weine und Sekt probieren werden. Außerdem gibt es auch Stände für andere Waren wie Gewürze, Blumen und Speck. Weitere Infos auf der Homepage der Welzheimer Getränke Service GmbH.

Woll- und Kunsthandwerkermarkt

In und um das Buocher Gemeindehaus findet der am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein Woll- und Kunsthandwerkermarkt statt. Es werden Kaffee & Kuchen, Deftiges und verschiedene Mitmachaktionen angeboten. Weitere Infos auf der Homepage der Landfrauen.

Verkaufsoffener Sonntag in Endersbach

Die Einkaufsstraße Endersbach lädt am Sonntag von 12 bis 17 Uhr zum Shoppen ein. Zwölf teilnehmende Geschäfte präsentieren ihre Angebote und Sortimente. Außerdem gibt es zahlreiche Aktionen und kulinarische Leckerbissen.

Modelleisenbahnbörse

In der Schwabenlandhalle in Fellbach werden am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 15.30 Uhr, eine große Auswahl an Modelleisenbahnen und Zubehör angeboten. Es gibt zahlreiche Aussteller aus Nah und Fern. Weiteres auf der Homepage der Schwabenlandhalle.

Freizeit-Kunst-Markt

Kreatives und besinnliches mit Blick auf Weihnachten wird am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf angeboten. An dekorierten Ständen zeigen 60 Aussteller ihre kreativen Arbeiten zum Kaufen und Bestaunen. Am Sonntag können Kinder ab 4 Jahre von 13 bis 17 Uhr filzen.

Münzen- und Briefmarken-Tauschtag

In der Alten Kelter in Winnenden werden am Sonntag von 10 bis 14 Uhr Briefmarken, aber auch Münzen, Ansichts- und Telefonkarten sowie Figuren aus Überraschungs-Eiern angeboten.

Winterzauber

Bereits zum siebten Mal findet auf dem Gelände des Schloss Monrepos in Ludwigsburg die vorweihnachtliche Ambiente-Ausstellung statt. Es werden ausgefallene Kreationen und hochwertigsten Produkte zu den Themen Einrichtung, Antiquitäten, Schmuck, Mode, Wellness, Literatur, Technik und Kulinarik angeboten. Geöffnet ist die Ausstellng am Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Genaue Infos auf der Homepage der Veranstaltung.