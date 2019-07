Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Auf dem Marktplatz in Waiblingen können die Besucher am Wochenende französischen Flair genießen. Es gibt kühle und erfrischende Sommerweinen sowie kulinarischen Köstlichkeiten aus Frankreich wie Quiche-Lorraine, Schnecken, Merguez und Ziegenkäse. Geöffnet ist der französische Marktplatz am Samstag von 19 Uhr bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 Uhr bis 23 Uhr und am Montag von 17 Uhr bis 23 Uhr. Informationen gibt es auf der Facebook-Seite.

Schmidener Sommer

Am Samstag um 17 Uhr startet die Hocketse im Ortskern von Fellbach-Schmiden. Am Sonntag beginnt das Fest ab 11.30 Uhr und bis 17 Uhr ist zudem verkaufsoffener Sonntag. Handwerker, Einzelhändler und Schmidener Vereine präsentieren sich an beiden Tagen. Es gibt Live-Musik und verschiedene Programmpunkte. Genaue Infos finden Sie auf der Homepage des Gewerbevereins.

Fleckenfest

Vereine und Ehrenamtliche organisieren das Fest in der Ortsmitte von Schwaikheim, dass am Samstag von 17 bis 1 Uhr, am Sonntag von 11 bis 23.30 Uhr und am Montag von 12 bis 24 Uhr stattfindet. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, von Pianobar über Big Band bis Party-DJ. Außerdem gibt es ein vielseitiges Kinderprogramm. Mehr Infos gibt es auf der Homepage der Gemeinde Schwaikheim.

48. Stettener Straßenfest

Rund um das Backhäusle locken kulinarische Leckerbissen und kühle Getränke nach Kernen-Stetten. Am Freitag- und Samstagabend sorgen bekannte Partybands für gute Stimmung. Am Freitag beginnt das Fest um 19 Uhr, Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Mehr dazu auf der Homepage der Gemeinde Kernen.

Backhäusletour

In den sechs Teilorten von Winnenden Hanweiler, Breuningsweiler, Höfen, Baach, Bürg und Hertmannsweiler kann man am Samstag zwischen 16 und 23 Uhr frisch gebackene Leckereien genießen. Ein Busshuttle verbindet die Veranstaltungsorte. Genaue Infos auf der Homepage der Stadt Winnenden.

Oldtimer trifft Flugplatz

Das Oldtimerfest für die ganze Familie findet am Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 13 Uhr und Sonntag ab 11.30 Uhr auf dem Flugplatz Backnang-Heiningen statt. Es gibt verschiedene Stände mit Informationen, Hubschrauberrundflüge, am Freitag und Samstag gibt es jeweils Live-Musik und verschiedene Oldtimer vom Fahrrad über Auto bis zum Traktor. Mehr dazu auf der Homepage der Veranstaltung.

Kunst- und Hobbymarkt

Am Sonntag ab 11 Uhr findet der Markt in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf statt. Kunsthandwerker und Hobbybastler bieten Schmuck, Puppen, Genähtes, Gefilztes sowie Wanddekor aus Holz zum Verkauf. Außerdem gibt es Vorstellungen der Puppenbühne Mini-Max. Weiteres auf der Homepage der Barbara-Künkelin-Halle.

Ebnisee für Alle

Es geht darum, den See und Seeufer mit neuen Augen zu entdecken. Wald-, Erlebnis- und Wildnispädagogen bieten verschiedenen Aktionen an. Kleine Besucher können z.B. die Natur erforschen und bis unter die Baumkronen klettern. Lamas und Alpakas freuen sich zudem über einen Besuch. Alle Infos auf der Homepage des Naturparks.

Hamburger Fischmarkt in Stuttgart

Seit Donnerstag ist der Hamburger Fischmarkt zu Gast auf dem Karlsplatz in Stuttgart. Die bekannten Marktschreier Bananen-Fred, Käse-Tommi und Aale-Dieter geben ihr Bestes. Das kulinarische Angebot reicht vom Backfisch auf die Hand bis zum Matjestatar im Gourmet-Zelt Sansibar. Geöffnet ist der Markt Montag bis Mittwoch von 10 bis 23 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 10 bis 0 Uhr, am Sonntag 14. Juli von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag 21. Juli von 11 bis 22 Uhr. Alle Infos auf der Homepage des Fischmarktes.

Lichterfest Stuttgart

Am Samstag ab 16 Uhr findet auf dem Killesberg in Stuttgart das jährliche Lichterfest statt. Es gibt viel Musik, einen Kunsthandwerkermarkt, Tanz im Park und auch einiges für Kinder. Der Höhepunkt wird gegen 22.15 Uhr erwartet mit einer Lichtershow und dem Musikfeuerwerk von Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner und seinem Team. Mehr dazu auf der Hompage der Veranstaltung.