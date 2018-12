Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für die ganze Familie:

Pinocchio: Das Theater Liberi präsentiert am Samstag um 15 Uhr im Bürgerzentrum Waiblingen den Kinderbuchklassiker. Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis. Alles zum Märchen und Ticket auf der Homepage des Theaters.

Waiblinger Weihnachtszirkus: Der Zirkus gastiert von Freitag bis 6. Januar auf dem Festplatz an der Rundsporthalle in Waiblingen. Im Programm zeigen z.B. die Preisträger des Zirkus-Festivals von Monte Carlo unter anderem eine Sieben-Mann-Pyramide auf dem Hochseil. Die Gala-Premiere ist am heute um 19 Uhr. An den folgenden Tagen sind täglich zwei Vorstellungen zu sehen: eine um 15.30 Uhr und eine um 19.30 Uhr. Alle weiteren Infos auf der Homepage des Weihnachtszirkus.

Modelleisenbahn-Ausstellung: Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr kommen kleine und große Besucher bei der PMW in Winnenden auf ihre Kosten. Es gibt eine 640 Meter lange Hauptstrecke und rund 50 der vorhandenen 300 Züge bewegen sich gleichzeitig auf der Anlage. Alle Infos auf der Homepages des Vereins.

Für Glühweintrinker:

Rudersberger Adventswald: Im Ortskern von Rudersberg findet der Markt noch dieses Wochenende freitags von 17.00-22.00 Uhr, samstags von 18.00-22.00 Uhr, sonntags von 11.00-20.00 Uhr statt. Alles Weitere auf der Homepage der Veranstaltung.

Winterfest: Das Fest wird von der Ski-Abteilung des TSV Neustadt am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Rathausvorplatz in Waiblingen-Neustadt ausgerichtet. Es gibt Zwetschgenklopfer, Glühwein und Grillwürste. Die Veranstalter hoffen auf eine weiße Winterlandschaft oder einen sternenklaren Abendhimmel.

Für Musiker:

The Hot Legs: Prägnanter Rockklassig bildet das Programm der Band, die am Samstag, um 20 Uhr im Bobby’s in Waiblingen auftreten. Song von Status Quo, Rolling Stones, Bad Company uvm. werden gecovert. Mehr Infos auf der Homepage des Irish Pubs.

Weihnachtsrock: Der Heimatverein veranstaltet am Samstag im Schlosskeller in Waiblingen seinen Abend mit „The Rock“ mit Best of Klassik Rock der 70er und, erstmals mit dabei, Aron Black & the White Shirts mit ihrer Tribute to Elvis Show. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Weiteres auf der Facebook-Seite des Heimatvereins.

Aus der Region:

Christmas Garden: Noch bis zum 6. Januar öffnet die Wilhelma ihre Pforten für einen ganz besonderen Spaziergang. Sie verwandelt sich in eine leuchtende Märchenlandschaft mit atemberaubenden Lichtspielen und lädt dazu ein, durchzuatmen und in aller Ruhe die wahre Vorfreude auf den Heiligen Abend zu genießen. Alles Weitere auf der Homepage der Veranstaltung.

Barocker Weihnachtsmarkt: In Ludwigsburg auf dem von Arkaden gesäumten Marktplatz findet der Weihnachtsmarkt mit zauberhaften Illuminationen statt. Der Markt ist bis zum Sonntag täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Weiteres steht auf der Homepage der Stadt Ludwigsburg.