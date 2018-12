Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für die ganze Familie:

Mühlenweihnacht im Schwäbischen Wald: Am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr erleben Besucher rund um die alte Glattenzainbachmühle in Murrhardt-Kirchenkirnberg stimmungsvolles Adventsambiente. Auf dem Programm stehen unter anderem Lesungen und Führungen in der Mühle, eine Fackelwanderung und Bastel- und Mitmachangebote. Mit regionalen Speisen und Getränken wird fürs leibliche Wohl gesorgt. Ausführlichere Informationen finden Sie auf der Homepage des Naturparkführers Walter Hieber.

Aschenputtel: Im Hölderlinsaal der Schwabenlandhalle in Fellbach führt das Theater Liberi am Sonntag das Musical Aschenputtel auf und bietet Familienunterhaltung mit einer großen Portion Romantik, viel Humor und Tempo. Los geht es um 15 Uhr. Der Saal wird eine halbe Stunde vorher geöffnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Modelleisenbahnbörse: Am Samstag findet in der Schwabenlandhalle in Fellbach von 10 bis 15.30 Uhr die Börse mit einer großen Auswahl an Modelleisenbahnen, Autos und Spielzeug statt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Schwabenlandhalle.

Mercy Air Start-Event: Die Hilfsorganisation Mercy Air Deutschland mit Sitz in Waiblingen veranstaltet am Samstag ein Start-Event in Kaisersbach. Ein Wintergrillen, Flüge und ein Filmabend erwarten die Besucher. Das Event geht von 13 bis 16 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Mercy Air.

Für Romantiker:

Wald-Winter-Sonnenwende: Auf dem Waldjugendzeltplatz „Häuptleswiese“ bei Kaisersbach wird am Samstag von 16 bis circa 19 Uhr die Wintersonnenwende gefeiert. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Kreisverband Rems-Murr e.V. lädt zu Geschichten, Liedern und warmen Getränken am Feuer ein. Weitere Infos auf der Homepage des Veranstalters.

Wintersonnwendfeier: Auch der KTSV Hößlinswart veranstaltet am Samstag ab 18 Uhr die Wintersonnwendfeier auf seinem Vereinsgelände im Wald zwischen Hößlinswart und Rohrbronn. Dort wird ein DJ auflegen. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt. Auch ein Feuer wird an diesem Abend nicht fehlen.

Für Weihnachtsmarkt-Bummler:

Folgende Weihnachtsmärkte finden an diesem Wochenende statt:

Weihnachtsmarkt Schwaikheim: Der Gesangverein veranstaltet am Samstag den 10. Schwaikheimer Weihnachtsmarkt auf dem Gorroner Platz. Los geht es um 14.30 Uhr. Geschlendert und geschlemmt werden kann bis 21 Uhr.

Waiblinger Weihnachtsmarkt: In Waiblingen findet der Weihnachtsmarkt noch bis zum 20. Dezember auf dem Marktplatz statt. Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 12 bis 20.30 Uhr, mittwochs und samstags ab 10 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr geöffnet. Mehr Infos auf der Homepage der Stadt Waiblingen.

Rudersberger Adventswald: Im Ortskern von Rudersberg findet der Adventsmarkt am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 18 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr statt. Alles Weitere auf der Homepage der Veranstaltung.

Schorndorfer Weihnachtswelt: In Schorndorf zaubert der Weihnachtsmarkt noch bis zum 19. Dezember adventliche Stimmung auf den Marktplatz. Die Weihnachtswelt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags bekommt man bis 21 Uhr etwas zu Essen und zu Trinken. Mehr dazu auf der Homepage der Stadt Schorndorf.

Fellbacher Weihnachtsmarkt: Rund ums Rathaus und den Marktplatz in Fellbach findet der Weihnachtsmarkt bis 19. Dezember statt. Geöffnet ist der Markt montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr, samstags von 10.30 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Auf der Homepage der Stadt Fellbach gibt es weitere Informationen.

Unsere interaktive Karte bietet Ihnen noch einmal einen Überblick über die Weihnachtsmärkte, die an diesem Wochenende stattfinden.

Für Kunstbewunderer:

Christbaum-Markt und Kunstmarkt der Remstal Werkstätten: In Waiblingen veranstalten die Remstal Werkstätten zum sechsten Mal einen Christbaum-Markt. Am Freitag hat er von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Am Samstag findet zudem der Kunstmarkt statt. Neben Christbäumen gibt es auch handgefertigte Ware zu kaufen. Weitere Informationen gibt es hier.

Wer auf dem Markt einen Christbaum erstanden hat, sollte den Baum dann auch sicher nach Hause bringen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Weihnachtsausstellung „Art-verwandt“: Im Schlosskeller in Waiblingen wird bis Sonntag ein buntes Potpourri der Handarbeit präsentiert. Hier findet man unter anderem ausgefallene Mode und Accessoires, Schmuck oder Skulpturen aus Eisen, Ton und Holz. Die Ausstellung ist täglich von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet. Mittwochs und samstags bereits ab 10 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Waiblingen.

Für Musiker:

Peter Licht: Der Universalkünstler aus Köln spielt am Freitag um 20.30 Uhr in der Manufaktur Schorndorf, feinsten, hintersinnigen und deutschsprachigen Elektro-Pop mit neuem Album. Auf der Homepage der Manufaktur gibt es mehr Infos.