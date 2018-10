Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Schlenderer

Beutelsbacher Kirbe: Fünf Tage lang wird in Weinstadt-Beutelsbach einiges geboten. Am Freitag heißt es ab 18 Uhr Bewirtung, Luftballonstart, Lampionumzug mit Feuershow und Feuerwerk. Der Samstag startet um 14.30 Uhr mit der Hocketse auf dem Vollmar-Platz und abends steigt die Kirbeparty mit den „Beutelsbachern“. Am Sonntag ist von 12 bis 17 Uhr ist verkaufsoffen. Weiter Informationen auf der Facebook-Seite der Veranstaltung oder auf der Homepage der Stadt Weinstadt.

71. Fellbacher Herbst: Von Freitag bis Montag heißt das Motto „Die ganze Welt wird digital. Der Fellbacher Herbst bleibt analog – und real!“ Es gibt wieder Fellbacher Wein, Zwiebelkuchen, Herbstleckereien, Live-Musik-Acts sowie zahlreiche Aktionen und Attraktionen auf dem Fellbacher Herbst. Am Sonntag findet von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Das Fest findet entlang der Bahnhofstraße, Cannstatter Straße und rund um das Fellbacher Rathaus statt. Den Programmflyer und alle Informationen finden Sie hier.

Laternenumzug: Am Samstag ziehen von 18.30 Uhr an kleine und große Laternenträger gemeinsam mit Musikkapellen vom Postplatz durch die Innenstadt zum Bürgerzentrum in Waiblingen. Den Abschluss bildet ein großes Feuerwerk auf der Brühlwiese. Der Abend kann bei Glühwein und warmen Speisen ausgeklungen werden.

Kunst-Sinn-Festival: In und um die Laufenmühle bei Welzheim ist am Samstag von 13 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr viel geboten. Es gibt Live-Musik, viele Programme und Workshops zum spontanen Mitmachen, Kunsthandwerk drinnen und draußen, Tierbegegnungen, verlockende kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr. Die genauen Informationen gibt es auf der Homepage des EINS+ALLES Erfahrungsfeld der Sinne.

Herbstmarkt Winnenden: Am Sonntag findet in Winnenden in der Innenstadt von 11 bis 18 Uhr der Herbstmarkt nach dem Motto „Lust auf Herbst“ mit verkaufsoffenem Sonntag (von 12 bis 17 Uhr) statt. Die Besucher erwartet unter anderem eine getanzte Modenschau, ein Flohmarkt und ein umfangreiches Kinderprogramm mit Kürbisschnitzen und Basteln. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Vereins Attraktives Winnenden.

Floh- und Trödelmarkt: Am Sonntag findet in Plüderhausen zum 36. Mal der große Floh- und Trödelmarkt statt. Er beginnt um 11 Uhr und geht bis 18 Uhr. Er erstreckt sich auf den Bereich Hauptstraße/Schulstraße/Am Marktplatz. Außerdem ist an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr verkaufsoffener Sonntag.

Messen

Immo-Messe: Für alle, die von den eigenen vier Wänden träumen, bietet die IMMO 2018 ein ideales Forum, um eine Fülle von Angeboten, die von der Gebraucht-Immobilie bis zum schlüsselfertigen Neubau reichen, miteinander vergleichen zu können. Verschiedene Experten referieren zudem über aktuelle Trends der Branche. Die Messe findet am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr im Bürgerzentrum in Waiblingen statt. Alle Informationen für Besucher finden Sie hier.

Messe Abenteuer Wirtschaft: Am Samstag von 10 bis 14 Uhr findet die große Ausbildungsmesse in der Hermann-Schwab-Halle in Winnenden statt. Interessierte Jugendliche und Eltern können sich an 31 Ständen über fast 100 Ausbildungsberufe informieren. Außerdem besteht die Möglichkeit mit Ausbildern und Auszubildenden zu sprechen. Auf der Facebook-Seite der Messe stehen weitere Infos.

Für Aktive

Motocross-Wettbewerbe: Dieses Jahr finden die Endläufe des ADAC BW Pokal (Jugend) sowie des ADAC BW Pokal Open in Rudersberg statt. Am Samstagabend feiert der MSC Wieslauftal deshalb eine "End of Seson Party". Es wird ein bewirtetes Partyzelt mit DJ und Barbetrieb geben. Am Samstag ab 08.30 Uhr werden Trainings und Läufe in sechs Klassen ausgetragen. Sonntag ab 8 Uhr startet der Enduro-Cup mit Läufen in zehn Klassen. Vom Hobbyfahrer bis zum Profi ist alles dabei.

Karolinger Schwimmfest: Über 600 Schwimmerinnen und Schwimmer aus ganz Süddeutschland treffen sich am Samstag und Sonntag im Hallenbad in der Talaue in Waiblingen. Die Wettbewerbe finden jeweils von 9 bis 16 Uhr statt.

Jubiläumswanderung: Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Mühlenwanderweges lädt die Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald e. V. zu einer „Mühlen – Mythen – Maultaschen“ -Tour ein. Start der Wanderung ist am Sonntag um 14.30 Uhr am Wanderparkplatz zwischen Kaisersbach-Schadberg und Alfdorf-Hellershof. Die Tour führt über die Menzlesmühle und Hundsberger Sägmühle zur Heinlesmühle wo circa ab 16.30 Uhr das Maultaschenbuffet in geselliger Talkrunde mit den „Gründervätern“ stattfindet.

Aus der Region

Internationales Schattentheater Festival: In eine echte Märchenwelt können Besucher im Schattenwald in Schwäbisch Gmünd abtauchen. Am Samstag und Sonntag, jeweils ab 20 Uhr werden die Grimm’schen Märchen an diversen Spielorten im nächtlichen Wald gezeigt. Alles Weitere auf der Homepage der Stadt Schwäbisch Gmünd.

Cannstatter Volksfest: Noch bis zum Sonntag locken zahlreiche Attraktionen auf den Cannstatter Wasen. Zum Finale findet am Sonntag um 21.30 Uhr ein Musikfeuerwerk vom mehrfachen Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner statt.

Weltgrößte Kürbisausstellung: Bis zum 4. November werden im Blühenden Barock in Ludwigsbug verschiedene Kürbisse und Skulpturen ausgestellt. Das Thema in diesem Jahr ist „Kürbis Wald“. Die Ausstellung ist von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es hier.