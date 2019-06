Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Feschdles-Hocker:

Schornbacher Salzkuchenfest: Der TSV Schornbach lädt am Freitag und Samstag jeweils ab 17 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr zum Fest ein. Am Freitag spielen ab 19.30 Uhr die 2Voices und am Samstag der MV Weißbuch. Am Sonntag ab 11.30 Uhr spielt die Siebenbürger Kapelle und ab 18 Uhr Lochdobel.

Altstadtfest Waiblingen und Staufer Spektakel: Von Freitag ab 19 Uhr, Samstag 11 bis 2 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr findet die große Sommer-Hocketse in der Innenstadt von Waiblingen mit abwechslungsreichem Musikprogramm statt. Außerdem wird es auf der Brühlwiese am Bürgerzentrum mittelalterlich. Es gibt dort von Freitag 18 bis 2 Uhr, Samstag 11 bis 1 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr Musik und Gaukelei, Händler, Handwerk- & Ritter-Vorführungen, ein mitternächtliches Feuerspektakel und ein großes Kinderprogramm. Weitere Infos auf der Homepage des Festes.

Buocher Dorffest: Unter den Kastanien neben der Kirche in Remshalden-Buoch gibt es am Samstag ab 16 Uhr Salzkuchen aus dem Boucher Backhäusle. Am Sonntag ab 11 Uhr werden selbst gemachte Maultaschen mit Kartoffelsalat, Backofenbraten und Grillwürste serviert. Am Samstagabend gibt es Live-Musik und am Sonntag spielt der Musikverein Buoch zu Kaffee und Kuchen. Weitere Infos auf der Homepage des Gesangvereins Buoch.

Kaisersbacher Dorffest: Vereine, Feuerwehr, Grundschule und Kindergärten laden zum Dorffest auf den Festplatz im Ortswiesenweg in Kaisersbach ein. Für Genießer gibt es Göckele, geräucherte Forellen und Falafel. Außerdem gibt es Dorfläufe, einen Kinderflohmarkt und eine große Tombola. Am Samstag verwöhnen die LandFrauen die Festbesucher ab 14.30 Uhr mit leckeren Kuchen und Torten. Weiter geht es mit den Dorfläufen und ab 20 Uhr startet der Barbetrieb. Am Sonntag geht es ab 11.30 Uhr los mit dem Kinderflohmarkt uvm. Weiteres auf der Homepage der Gemeinde Kaisersbach.

Flugplatzhocketse: Auf dem Modellfluggelände der Urbacher „Burgfalken“ (Gewann SOL) findet am Sonntag ab 11 Uhr die Hocketse statt. Es gibt freie Flugvorführungen und wer einmal selber das Fliegen ausprobieren möchte, kann das beim kostenlosen Lehrer-Schüler-Fliegen tun. Ab ca. 13.30 bis 15.30 Uhr werden Oldtimersegler und Showmodelle in die Luft gebracht und ein Flugprogramm wird moderiert. Weitere Infos auf der Homepage des Vereins Burgfalken.

Für Musikfreunde:

Kunsttreff: Am Freitag ab 18.30 Uhr findet in Winnenden am Marktbrunnen der nächste Treff statt. Die Akustik-Cover-Band „Keine Schönheit“ spielt Lieder durch 100 Jahre Pop und Rock. Außerdem spielt die Winnender Band „400 Fieber“ Songs von den Ramones, Billy Idol, Kim Wilde, Green Day, The Cars, Die Ärzte, Don Henley, Social Distortion und Johnny Cash. Weiteres auf der Homepage der Stadt Winnenden.

Für Schlenderer:

Sommernachtsshopping: In der gesamten Innenstadt von Schorndorf kann ab Freitag bis 23 Uhr geshoppt werden. Es gibt Cocktailbars, Lounges und viele Attraktionen. Um 21.45 Uhr findet zudem auf dem Marktplatz ein Lichterflashmob statt. Weitere Infos auf der Homepage der Vereins Schorndorf Centro.