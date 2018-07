Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Feschtles-Hocker:

Citytreff: Von Freitag bis Montag lädt die Winnender Innenstadt mit viel Programm und Musik zum verweilen ein. Um 18.30 Uhr beginnt das Fest am Freitag mit dem Fassanstrich mit Bürgermeister Agustin Garcia Metola aus Santo Domingo de la Calzada, am Samstag startet das Programm ab 11 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr und am Montag ab 11.30 Uhr. Weiter Infos gibt's auf unserer Homepage.

56. Plüderhäuser Festtage: Hochkarätige Bands, zünftige Blasmusik, Entenrennen, Festzug, Spielnachmittag für Kinder- und Jugendliche und Feuerwerk erwarten die Besucher von Donnerstag bis Montag in Plüderhausen. Am Freitag beginnt die Bewirtung um 17 Uhr, am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr und am Montag ab 11.30 Uhr. Alle Infos auf der Homepage des Veranstalters oder auch auf unserer Homepage.

Welzheimer Straßenfest: Die Welzheimer Innenstadt lockt mit einer bunten Festmeile mit Bewirtungsständen, musikalischem Rahmenprogramm und Schaustellergeschäften. Am Samstag findet zudem ein Spendenlauf statt. Am Sonntag ist ab 11 Uhr ein Flohmarkt mit rund 200 Verkaufsständen und verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr. Am Samstag fährt extra ein Sonderzug der Schwäbischen Waldbahn zum Straßenfest. Abfahrt ist um 14.50 Uhr in Schorndorf und die Rückfahrt ist um 19.10 Uhr am Welzheimer Bahnhof.

Für Weinliebhaber:

Sommerweintage: Das Weingut Knauß in Weinstadt veranstaltet noch bis Montag die Sommerweintage, am Freitag, Samstag und Montag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Am Freitag ist Live-Musik mit Achim & Hubbe, am Samstag mit Eric and Friends und am Sonntag mit dem Musikverein Neufra.

Weinfest in den Weinbergen: In den Kleinheppacher Weinbergen findet am Samstag von 17 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr das idyllische Weinfest statt. Im toskanischen Flair werden edle Weine und Sekte der Remstalkellerei und regionale Speisen angeboten.

Für Tierliebhaber:

Ziegenfest: Am Samstag ab 9 Uhr kürt der Ziegenzuchtverein Edelweiß Rems-Murr bei einer öffentlichen Schau in der Kelter in Schorndorf-Buhlbronn die schönsten Ziegen. Außerdem gibt es eine Tombola, Zickleingewichtsschätzen, Ziegenkäse und Ziegenwurst und Kleintierzuchtbedarf. Bewirtet wird durch die TSG Buhlbronn mit Weißwurstfrühstück, Rote, Schnitzel uvm.

Für Rocker:

Talaue rockt: Am Samstag ab 20 Uhr rockt die Band Waschbrett im VfL Biergarten in Waiblingen. Die Band zeigt ihren Schwabenrock mit humorvollen Texten.

Für Aktive:

24-Stunden-Lauf: Alle Sportbegeisterten sind eingeladen beim 24-Stunden-Lauf für Clowns mit Herz & Giovane-Elber-Stiftung in Winnenden teilzunehmen oder sich beim Familienprogramm zu vergnügen. Der Startschuss für den Spendenlauf ist am Samstag um 14 Uhr im Herbert-Winter-Stadion. Alles Weitere auf der Facebook-Seite des Veranstalters.

BMX-Baden-Württemberg-Cup & Beginners Cup: Jeder kann mitmachen oder auch zuschauen am Sonntag in Weinstadt im Heuweg. Ab 9 Uhr kann man sich einschreiben lassen, ab 10 Uhr beginnen die Trainingsläufe und ab 12.30 Uhr starten die Rennen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Aus der Region:

31. Hamburger Fischmarkt: Auf dem Karlsplatz bereiten norddeutsche Gastronomen frischen Fischs auf unterschiedlichste Weise zu. Musikalisch wird die Hamburger Reise mit Liedern aus den Norden, Jazz und Ausschnitten aus Musicals. Die echten Marktschreier zeigen zudem ihr Können. Samstags ist der Markt von 10 bis 24 Uhr geöffnet und sonntags von 11 bis 23 Uhr.