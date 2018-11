Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Unternehmungslustige:

Skihüttengaudi: Die Après-Ski-Party steigt am Freitag ab 18 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz in Waiblingen. Für Stimmung sorgt DJ Harry. Mehr Infos gibt es auf der Facebook-Seite der Skihüttengaudi oder des Veranstalters.

Adventsfahrten mit der Schwäbischen Waldbahn: Der Nikolaus hat seine Mitfahrt im urgemütlichen Dampfzug am Samstag und Sonntag zugesagt. Alle Kinder erwartet eine kleine Überraschung aus dem Sack des Nikolaus. Außerdem können die zahlreichen Weihnachtsmärkte entlang der Strecke besucht werden. Genaue Infos auf der Homepage der Waldbahn.

Für Weihnachtsmarkt-Bummler:

Infos zu den diesjährigen Weihnachtsmärkten im Rems-Murr-Kreis gibt es in unserer interaktiven Karte.

Folgende Weihnachtsmärkte finden an diesem Wochenende statt:

Winnender Weihnachtsmarkt: In der Innenstadt von Winnenden kann von Freitag 14 Uhr bis Sonntag gebummelt und geschlemmt werden. Geöffnet ist der Markt am Freitag bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Mehr auf der Homepage des Vereins Attraktives Winnenden.

Welzheimer Weihnachtsmarkt und Weihnachtsdorf: Rund um den Kirchplatz in Welzheim findet der Markt von Freitag bis Sonntag statt. Geöffnet ist am Freitag bis 23 Uhr, samstags von 15 bis 23 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Es gibt weihnachtlich geschmückte Buden, ein vielfältiges Angebot an Selbstgebasteltem, Dekoartikeln und Geschenkideen sowie unterschiedlichen Gaumenfreuden.

Backnanger Weihnachtsmarkt: Entlang den Fachwerkhäusern in der Backnanger Innenstadt findet der Markt am Samstag von 11 bis 21.30 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr statt. Es gibt zahlreiche weihnachtlich dekorierte Stände und ein umfangreiches Rahmenprogramm. Weitere Infos auf der Homepage des Stadtmarketings Backnang.

Winterbacher Weihnachtsmarkt: Winterbach lädt am Sonntag von 11 bis 20 Uhr rund um den Marktplatz ein. Über 40 Stände schmücken die Ortsmitte. Außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Mehr Infos auf der Facebook-Seite.

Waiblinger Weihnachtsmarkt: In Waiblingen findet der Weihnachtsmarkt ab heute 17 Uhr bis zum 20. Dezember auf dem Marktplatz, inmitten von Fachwerkhäusern, statt. Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 12 bis 20.30 Uhr, mittwochs und samstags ab 10 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr geöffnet. Mehr Infos auf der Homepage der Stadt Waiblingen.

Rudersberger Adventswald: Im Ortskern von Rudersberg findet der Markt ab heute an allen Wochenenden im Advent jeweils freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 18 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 20 Uhr statt. Alles Weitere auf der Homepage der Veranstaltung.

Schorndorfer Weihnachtswelt: In Schorndorf zaubert der Markt ab Samstag bis zum 19. Dezember adventliche Stimmung auf den Marktplatz. Die Weihnachtswelt ist täglich von 11 bis 20 Uhr und freitags und Samstag bis 21 Uhr geöffnet. Mehr auf der Homepage der Stadt Schondorf.

Fellbacher Weihnachtsmarkt: Rund ums Rathaus und den Marktplatz in Fellbach findet der Weihnachtsmarkt von Samstag bis 19. Dezember in Fellbach statt. Geöffnet ist der Markt montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr, samstags von 10.30 bis 20 Uhr sonntags von 11 bis 20 Uhr statt. Auf der Homepage der Stadt Fellbach gibt es mehr Infos.

Weihnachtsmärkte in der Region:

Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Der Markt findet auf dem Markt-, Schloss-, Schiller- & Karlsplatz statt und zieht, bis zum 23. Dezember, jedes Jahr viele Besucher an. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr. Weiter Infos auf der Homepage des Marktes.

Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt: Die Uhren in der Esslinger Innenstadt werden bis zum 21. Dezember um 600 Jahre zurück gedreht und das Mittelalter erwacht. Der Markt mit Weihnachtsmarkt ist montags bis mittwochs von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet und donnerstags bis samstags von 11 bis 21.30 Uhr. Noch mehr Infos gibt es auf der Homepage des Stadtmarketings und Tourismus GmbH.

Barock Weihnachtsmarkt: In Ludwigsburg auf dem von Arkaden gesäumten Marktplatz findet der Weihnachtsmarkt mit zauberhaften Illuminationen statt. Der Markt ist bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Weiteres steht auf der Homepage der Stadt Ludwigsburg.

Für Kunstliebhaber:

36. Schorndorfer Kunstmarkt: Auf dem Markt im Kulturforum in Schorndorf kann man sich von der Qualität der hiesigen Künstler einen Eindruck verschaffen und mit ihnen in Kontakt treten. Der Kunstmarkt ist am Freitag von 20 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos auf der Homepage des Kulturforums.

Kunsthandwerkermarkt „Art-verwandt“: Im Schlosskeller in Waiblingen wird bis zum 16. Dezember ein buntes Potpourri der Handarbeit präsentiert. Hier findet man ausgefallene Mode und Accessoires, Schmuck in verschiedenen Varianten, Skulpturen aus Eisen, Ton und Holz, herrlich duftende Seifen und Kräuter, Schönheiten aus Glas und mehr. Die Ausstellung ist täglich von 12 bis 20.30 Uhr, mittwochs und samstags bereits ab 10.00 Uhr, geöffnet.

Ausstellung „Altes Spielzeug“ und „‘s Christkendle kommt, bringt Puppenhaus & Schaukelpferd: Im Museum im Hirsch in Remshalden-Buoch eröffnet die Ausstellung „Altes Spielzeug“ diesen Freitag, mit einer Vernissage um 19.30 Uhr. Es gibt eine Einführung und Musik von der Gruppe „Corona Musica“. Bis 24. Februar 2019 ist die Ausstellung zu diesen Öffnungszeiten zu sehen: Samstag 14 bis 16 Uhr, Sonn-und Feiertage (außer 24. Dezember) 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Die Ausstellung „’s Christkendle kommt, bringt Puppenhaus & Schaukelpferd“ im Museum Remshalden eröffnet an diesem Sonntag, um 14 Uhr. Sie ist bis 10. Februar 2019 zu folgenden Öffnungszeiten zu sehen: Sonntag 14 bis 17 Uhr, 2. Weihnachtsfeiertag 14 - 17 Uhr.

Für Musiker:

Jahreskonzert Kantorei: Das Jubiläumskonzert „20 Jahre Schorndorfer Kantorei“ findet am Sonntag um 17 Uhr in der Stadtkirche in Schorndorf statt. Gezeigt werden Werke von Mozart und Bach usw. Neben der Kantorei und Jugendkantorei wirkt das Ensemble musica via Stuttgart mit. Alles Weitere auf der Homepage der Stadtkirche.

The Gospel House und City Lights: Die beiden Chöre laden am Sonntag um 19 Uhr in die Schloßkirche in Winnenden ein. Lassen Sie sich mit zeitgenössischem Gospel, groovigem Soul, ergänzt durch weihnachtliche Songs und berührende Balladen, aus dem Alltag abholen und entführen. Mehr Infos auf der Homepage des Chores.

Für Tanzliebhaber: Don Quijote: Ein Balletterlebnis für die ganze Familie findet am Sonntag um 17 Uhr im Bürgerzentrum in Waiblingen statt. Das klassische Ballett in 3 Akten überzeugt mit spanischem Flair, atemberaubendem Tanz, leuchtenden Farben und mitreißender Musik. Alles Weitere auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.