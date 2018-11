Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Für Nicht-Daheim-Hocker:

Countrynight: Am Samstag findet in der Remstalhalle in Korb ab 18 Uhr die 7. Korber Countrynight statt. Der Verein Wild Buffalos Line Dance Team e. V. organisiert die Nacht. Alle Infos auf der Homepages des Vereins.

Inthroparty: Am Samstag findet die Party zur Krönung der neuen Prinzessin mit Rahmenprogramm und After-Show-Party im Schloßkeller in Waiblingen statt. Start ist ab 19.01 Uhr. Musikalisch sind Rainer „harp“ Niclaus, DJ Joshi und die Remsnudla – Woiblenger Ohrawusler dabei. Weiteres auf der Homepage der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft e.V.

Zäpfleparty: Das „Hofbräu-Regiment“ sorgt am Samstag in der Auerbachhalle in Urbach für Stimmung. Außerdem treten „Der wahre König von Mallorca“ und „DJ Mamut“ auf. Die Party startet ab 18 Uhr. An der Zäplfebar gibt es verschiedene Tannenzäpfe. Weitere Informationen finden Sie hier.

Welzheimer Weinmesse: Im Bürgerhaus Alte Kantine in Welzheim findet am Samstag von 15 bis 20 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Messe statt. Es gibt besondere Weine von Genossenschaften und Privatkellereien.

Weinstadt Winteropening: Am Sonntag findet in Weinstadt ein verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 17 Uhr mit Faschingsparty in der Einkaufsstraße Endersbach statt. Die Party zur Eröffnung der närrischen Saison steigt in der Tiefgarage mit DJ Volker. Außerdem gibt es viele Aktionen für Kinder und närrische Angebote der teilnehmenden Geschäfte.

Schwaikheimer Kirbe: Der Bund der Selbstständigen veranstaltet am Sonntag in Schwaikheim die Kirbe mit verkaufsoffenem Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Dabei informieren und beraten die Gewerbetreibenden Schwaikheimer über ihr Angebot. Zahlreiche Vereine sorgen für Unterhaltung und Verpflegung wodurch die Bahnhofstraße jedes Jahr zum gut besuchten Treffpunkt wird.

Bittenfelder Martinimarkt: In der Bittenfelder Ortsmitte gibt es am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr viel zu entdecken. Fast fünfzig Stände und Attraktionen mit verkaufsoffenem Sonntag laden zum Bummeln ein. Auch kulinarisch ist einiges geboten wie Apfelküchle, Chili con Carne und Käsespezialitäten. Mehr Infos gibt es auf der Bittenfelder Homepage.

Für Kunstliebhaber:

Kunsthandwerkermarkt: 60 Aussteller laden mit ideenreichen und vielseitigen Kunstwerken in die Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf ein. Der Markt findet am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. Kleine Besucher können am Sonntag von 13 bis 17 Uhr Christbaumschmuck filzen.

Für Kulturelle:

Bunt statt Braun: Am 80. Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938 findet am Freitag der Eröffnungsabend der Jugendkulturwoche im Kulturhaus Schwanen statt. Ab 19 Uhr eröffnet die Ausstellung zum Thema „Das Konzentrationslager Welzheim“ und ab 20 Uhr gibt es einen Music Talk mit Yuriy Gruzhy und Band. Weiter Infos auf der Homepage des Kulturhauses oder hier.

Für Musiker:

Fellbacher Jazz-Weekend: Am Freitag um 20 Uhr starten die Musiker Fola Dada (Gesang), Veit Hübner (Kontrabass) und Bobbi Fischer (Klavier) mit dem Programm „Sophisticated Ladies“, einer Hommage an die Diven des Jazz, in den ersten Abend im Großen Haus in Fellbach-Schmiden. Am Samstag spielen Uli Möck (Klavier) und Peter Leher (Saxofon/Klarinette) Songs der Rolling Stones und der Beatels. Weiteres auf der Homepage der Stadt Fellbach.

Aus der Region:

Winterzauber: Die vorweihnachtliche Ambiente-Ausstellung hält am Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Einzug in das Gelände vom Schloss Monrepos. Es gibt ausgefallensten Kreationen und hochwertigsten Produkte zu den Themen Einrichtung, Antiquitäten, Schmuck, Mode, Wellness, Literatur, Technik und Kulinarik. Alles Weitere auf der Homepage der Veranstaltung.

Laternenbastel-Workshop: Am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 16.30 Uhr, lädt die Wilhelma zum Tier-Laternen basteln ein. Ab 16.30 Uhr können die Laternen dann gleich bei einem Umzug das erste Mal ausprobiert werden. Weitere Infos auf der Homepage der Wilhelma.