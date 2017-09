Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps

Familie

Schwäbischer Wald: Sportliche bewältigen den Mühlen-Wander-Marathon, Genussorientierte sind bei regionalen Anbietern bestens aufgehoben und Kindern droht die Qual der Wahl: Das Programmheft für den Tag des Schwäbischen Waldes diesen Sonntag ist wieder prall gefüllt.

Am Tag des Schwäbischen Waldes ist die Waldfee an folgenden Orten zu treffen, zuerst um 11 Uhr bei der Einweihung des Werner-Hofmann-Wegs in der Schützgasse in Berglen-Oppelsbohm mit Landrat Dr. Sigel und Bürgermeister Friedrich. Die Waldfee ist dann in der Zeit von 12.30 bis circa 15 Uhr an der Hagmühle in Alfdorf vor Ort. Sie fährt anschließend nach Gschwend-Horlachen zur Salzkuchenhocketse am Backhäusle. Der Mühlen-Wandermarathon findet dieses Jahr bereits zum zweiten Mal statt. Wanderer wählen zwischen der Marathon-, Halbmarathon- und Familienstrecke (12 km). Start und Ziel ist an der Hagmühle/Alfdorf.

Das Programmheft zum Waldtag 2017 umfasst mehr als 60 Seiten. Es ist kein Problem, überallhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu gelangen; sämtliche Freizeitbusse sind im Einsatz. In Welzheim findet ein Kunsthandwerkermarkt rund um die Klingenmühle statt, die Gemeinde Spiegelberg lädt zum Ziegenabtrieb ein, Murrhardt lädt zur Internationalen Freundschaftsregatta mit Schaufahren der naturgetreuen Schiffsmodelle am Waldsee ein. Auf dem Riegenhof Mainhardt findet ein Erlebnisfest statt, Aspach ist mit einer Weinprobe und Weinbergführungen vertreten, Althütte gewährt Einblicke in seine verdeckten Schätze und lädt zum Fest im indischen Dorf. Ein Tag der offenen Tür findet in der Rümelinsmühle Murrhardt statt. Das Kräuterzentrum Wasenhof in Großerlach lädt ebenfalls zum Tag der offenen Tür ein. Einen Holzofenbacktag mit Kunstausstellung stellt Alfdorf auf die Beine. Dort sind Sägemühlenvorführungen und Einblicke in die Mahlstube einer Getreidemühle geplant. Mühlen, Klingen und Schluchten gelten als beliebte Ausflugsziele im Schwäbischen Wald – nicht nur am Sonntag.

Das ganze Programm zum Tag des Schwäbischen Waldes am Sonntag, 17. September, steht im Internet: www.schwaebischerwald.com

Waiblingen: Remstal-Klassik am Sonntag ab 9.30 Uhr vor dem Waiblinger Rathaus

Die Remstal-Klassik ist eine jährlich stattfindende Geschicklichkeits- und Zuverlässigkeitsfahrt für Oldtimer durch Waiblingen und das Remstal. Jedes Jahr im Spätsommer gehen rund 150 Oldtimer bei der Remstal-Klassik an den Start. Nach einer Fahrt durch Waiblingen geht es auf unterschiedlichen Strecken durch das Remstal, bis es zum großen Finale in der Innenstadt kommt. Hier heizen die Rocket Rats bereits ab Mittag musikalisch ein und der Motorsportclub Waiblingen sorgt für das leibliche Wohl.

Weinstadt: Nacht der Keller am Freitag und Samstag jeweils ab 19 Uhr

Kenner und Liebhaber guter Weine treffen sich alljährlich am dritten Septemberwochenende in Weinstadt zu einer nächtlichen Entdeckungstour durch historische Gewölbekeller. In allen fünf Weinstädter Statdtteilen sind an diesen zwei Abenden rund 30 Gewölbekeller - vom kleinsten Keller für 15 Personen bis hin zum größten Holzfasskeller Süddeutschlands - für die Öffentlichkeit geöffnet. Nicht nur sinnliche Genüsse, sondern auch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit Live-Musik und Kunst-Ausstellungen erwartet die Besucher.

Schorndorf: Kunstnacht am Samstag, 19-24 Uhr

Ateliers, Galerien, Museen, Theater, Installationen, Performances, Vernissagen und Lesungen. Bei der Schorndorfer Kunstnacht ist einiges geboten. So zieht die Veranstaltung Besucher aus der gesamten Region in die Stadt. Mit viel Liebe zum Detail präsentiert sich die Schorndorfer Kunstszene in ihrem Facettenreichtum. Für diese Nacht werden zahlreiche Ateliers herausgeputzt, neue Ausstellungsflächen entdeckt, alle städtischen Galerien und Museen öffnen ihre Türen. Es gibt Malerei zu sehen, Objekte, Grafiken, Fotografien und Installationen.

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Samstag 15.30 Uhr Mercedes-Benz-Arena

Der VfB möchte zu Hause gegen die „Wölfe“ seinen zweiten Saisonsieg holen und baut auf die Unterstützung seiner Fans. „Wir wissen um die fantastische Unterstützung durch unsere Fans. Das gibt uns ein gutes Gefühl“, erklärte VfB-Trainer Hannes Wolf am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem nächsten Bundesliga-Spiel.